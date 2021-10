El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, confirmó esta noche que el informe del comité de conferencia Proyecto de la Cámara 1003 no tiene votos suficientes para ser aprobado.

El Nuevo Día supo que solo seis senadores populares lo favorecen.

“Estamos notificando a la Cámara que no hay los votos y estamos abiertos para trabajar otro lenguaje a ver si quieren reconsiderar el comité de conferencia”, dijo Dalmau Santiago.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, no ha estado disponible para reaccionar esta noche.

Dalmau Santiago explicó a periodistas que si la Cámara entiende que hay espacio para un nuevo lenguaje y que se realice un segundo informe de conferencia, así lo puede hacer y se extendería la negociación entre los cuerpos legislativos.

Si la Cámara no aceptara la determinación tomada hoy por el Senado, la pieza legislativa moriría.

“Acabaría el proceso”, dijo Dalmau Santiago al reconocer que, si llevaba a votación el informe de conferencia esta noche, era derrotado y así también, el Proyecto de la Cámara 1003. Sostuvo, tomando en cuenta el ultimátum de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la supuesta necesidad de que todo el trámite legislativo y ejecutivo de la medida concluyera mañana a más tardar las 2:00 p.m., que estaría pendiente de que el ente fiscal extienda la fecha límite.

“Le hago un llamado público a la Junta que a las 2:00 p.m. es imposible procesal y parlamentariamente cumplir y estamos en la mejor disposición de cumplir”, dijo Dalmau Santiago. “No actuamos sobre la medida y sigue pendiente. Le informamos a la Cámara de Representantes que en ese informe no hay acuerdo. Hay alternativa de solicitar una reconsideración o retirar el informe de conferencia y hacer un segundo informe”.

“La Junta tiene que atender unas fechas de cara al juicio con la jueza Laura Taylor Swain en noviembre… hubiese preferido llegar al tribunal con un acuerdo a llegar a un tribunal con un acuerdo”, dijo.

El líder senatorial indicó que el reparo en su caucus fue el mismo: la protección a las pensiones y el lenguaje del artículo que tiene que ver con la vigencia del proyecto.

“Había un lenguaje que aprobamos el 6 de octubre en el Senado y el domingo, en una reunión con la Junta, se modificó y se cambió en le informe de conferencia. Al ser cambiado, no solo hubo diferencias con algunos compañeros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, sino también con compañeros del Partido Popular”, señaló.

Dalmau Santiago que “dos o tres compañeros” tenían dudas.

El Senado sesiona nuevamente, al igual que la Cámara de Representantes, el martes.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, dijo que no entendía la posición de los populares en el Senado.

“La realidad es que no entiendo el issue con las pensiones. El lenguaje, tanto en el artículo 104 como en la vigencia de la medida garantiza que si no hay recortes en pensiones no hay intercambio de bonos, pero se respeta esa inquietud del Senado. Hay que esperar a qué pasa. La JSF sometió una carta y hay que leerla y leer las consecuencias. Al final del día hay dos cosas que hay que decidir: si vamos a participar de esa decisión de ajustar la deuda del país o si lo hará la jueza”, sostuvo.

“El riesgo que están tomando es que o participamos en el ajuste de deuda o lo hace solo la jueza”, agregó.

Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado inicialmente el artículo leía así: “Quedará inmediatamente sin vigencia esta ley y cualquier transacción, emisión o gestión relacionada con la misma será nula si se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o Reestructuración. La vigencia de esta ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones”.

Ese artículo fue modificado en el Comité de Conferencia y ahora lee así: “La vigencia de esta Ley queda condicionada a que la JSAF (Junta de Supervisión Fiscal ) radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual (Monthly Benefit Modification) según se define en el Plan)”.

Por su parte, Dalmau Santiago explicó el panorama legislativo de los próximos días.

“Si la Cámara da indicio de trabajar un segundo informe o una reconsideración a ese informe, lo estaríamos trabajar de aquí al martes”, dijo. Dalmau Santiago indicó a periodistas explicó que si la Cámara si entiende que hay espacio para un nuevo lenguaje y que se realice un segundo informe de conferencia, así lo puede hacer y se extendería la negociación entre los cuerpos legislativos.

Más temprano, el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz proclamó que el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 1003 no tiene los votos suficientes para ser aprobado y que lo que procedía es que el cuerpo legislativo lo derrote y que el asunto regresara a la Cámara de Representantes.

“No tiene los votos. Creo que la Cámara no sesiona hasta el martes. Hoy no se va a votar sobre el Informe de Conferencia del PC 1003″, indicó Rivera Schatz.

Mientras el portavoz penepé hablaba con la prensa, la delegación popular continuaba discutiendo el informe en caucus.

En entrevista por separado, el portavoz popular en la Cámara, Ángel Matos García, confirmó que la Cámara no sesionará mañana.

Esta mañana la delegación penepé acordó en La Fortaleza con el gobernador Pedro Pierluisi una serie de enmiendas, incluyendo la restitución de la cláusula que indica que si se recortara “cualquier pensión”, la ley queda sin vigor.

“No quieren la enmienda, pero ellos prometieron que no van a recortar”, dijo Rivera Schatz al referirse a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Otra enmienda prohibiría la congelación de pensiones futuras.

El líder de la delegación penepé en el Senado criticó a la JSF por no aceptar un lenguaje que básicamente señala que la ley quedaría nula, incluyendo la autorización del intercambio de bonos, si se reducen las pensiones. “Los miembros de la Junta quieren un lenguaje para que confiemos que ellos no quieren recortar pensiones”, dijo.

“Eliminan ese lenguaje porque quieren cortar pensiones, no tan solamente a los que están fuera (retirados) sino también a los trabajadores en el gobierno”, sostuvo.

Rivera Schatz describió, de otra parte, la carta de la Junta de Supervisión Fiscal como una “amenaza más”.