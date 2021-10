El gobernador Pedro Pierluisi favoreció hoy, jueves, enmiendas al lenguaje de la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PDA), conocido como el Proyecto de la Cámara 1003, para que los legisladores “se sientan cómodos en su conciencia votando a favor de esta medida” y pidió que cada parte, sea la Legislatura o la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), cedan para alcanzar un acuerdo que permita a la isla salir de la quiebra.

A su vez, urgió a la JSF a que no objete la medida que se apruebe “porque esto no es fácil” y “hay que respetar a los legisladores y las legisladoras”.

“Hay que ajustar el lenguaje y en eso están. Hay conversaciones ahora mismo en curso entre el presidente del Senado, (José Luis Dalmau) y el presidente de la Cámara, (Rafael “Tatito” Hernández), portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP) para precisamente lograr que se afine el lenguaje en un par de áreas y se logren los votos. Es tan sencillo como eso”, dijo Pierluisi tras ofrecer una conferencia de prensa sobre una iniciativa en pro de las víctimas de violencia de género.

“Y la Junta pues que lo piense dos veces antes de ponerse a objetar la medida porque esto no es fácil. Este tipo de medida es bien controversial. Es bien difícil de lograr su aprobación y todos tienen que poner de su parte”, agregó Pierluisi.

El gobernador sostuvo una reunión esta mañana en la Fortaleza con la delegación del PNP en el Senado, que aún en su mayoría no está convencida de votar a favor del PDA. El portavoz del PNP, Thomas Rivera Schatz, indicó a su salida que favorecerían el proyecto si se le introducían enmiendas para garantizar que no se reducirán, ni siquiera en el futuro, las pensiones a los jubilados y que si el Tribunal Federal declaraba nula parte del estatuto, lo invalidaba por completo.

Pierluisi se expresó a favor de las enmiendas y reclamó a la JSF razonabilidad.

“La Junta, por un lado, tiene que ser razonable porque la democracia funciona a base de los votos y hay que respetar a los legisladores y a las legisladoras. Y si hay que cambiar el lenguaje un tanto para que se sientan cómodos en su conciencia votando a favor de esta medida, pues se va a cambiar. Y aquí tienen que dejar el protagonismo a un lado, quién es el autor de la medida… eso es irrelevante”, dijo.

“Aquí lo que tienen que hacer todos, incluyendo la Junta, es ceder en lo que tengan que ceder para que se apruebe el mecanismo de reestructuración de los bonos y podamos dejar esta quiebra atrás”, sentenció.

Recordó que la JSF se expresó, mediante una carta, en que se abstendría de recortar las pensiones.

“En el caso de Junta, mi llamado es a que no se tranquen a la banda. Que si hay un cambio, pero lo único que persigue es eso (no recortar las pensiones), pues... No escribieron el otro día una carta diciendo que no van a recortar las pensiones, pues que se acojan a sus propias palabras, que cumplan con lo propio que escribieron”, afirmó.

/ Varios gremios obreros citaron una protesta para la tarde de hoy, 21 de octubre de 2021, frente al Capitolio en el Viejo San Juan. (Teresa Canino Rivera)

Los gremios, que incluyen la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Unión General de Trabajadores (UGT), mostraron su rechazo a la aprobación de la ley habilitadora del Plan de Ajuste Fiscal. (Teresa Canino Rivera)

El Proyecto 1003 fue aprobado el martes por la Cámara de Representantes, pero el Senado no lo incluyó en la lista de medidas que pasarían a votación final en la misma sesión. (Teresa Canino Rivera)

Luego se supo que el proyecto no pasó a votación final porque no contaba con los votos necesarios para ser aprobado. (Teresa Canino Rivera)

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado se opone, de momento, a aprobar la medida y negocian para que se incluyan ciertas modificaciones, incluyendo lenguaje claro que le prohíba a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recortar las pensiones de los empleados de gobierno. (Teresa Canino Rivera)

La protesta también se relacionó a los paros decretados en múltiples recintos de la Universidad de Puerto Rico, que van desde 24 hasta 48 horas. (Teresa Canino Rivera)

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, sostiene que la ley trastocaría las pensiones de los maestros. (Teresa Canino Rivera)

La líder sindical resaltó que la ley congelaría las pensiones ya acumuladas por años de servicio y forzaría a los maestros a cotizar en un plan de contribución definida. (Teresa Canino Rivera)

Martínez añadió que con la cláusula de supremacía en el proyecto, cualquier ley del gobierno que choque con el PDA “serán desplazadas y enmendadas”. (Teresa Canino Rivera)

Martínez tomó su propio ejemplo. Ella es maestra y su salario es $2,000 al mes. Si no se toca el sistema de retiro, cobraría unos $1,500 mensuales de manera vitalicia. Si se aprobara el proyecto y se aprobara también el PDA, se calcularía el 1.8% de su salario promedio por los pasados 14 años, lo que equivaldría a no más de $34.20 y esa cifra se multiplicaría por cada año de servicio. Unos $478.80 sería su pensión vitalicia y no $1,500. (Teresa Canino Rivera)

A partir de enero del 2022, aportará a una cuenta tipo 401k el equivalente al 8.5% de su salario “de aquí a que cumpla 63 años”. Ese cálculo daría unos $42,000. En el plan de contribución definida incluido en el PDA, esa cantidad se desembolsaría mensualmente hasta que se cumpla la expectativa de 78 años. “El pago mensual es unos $200 mensuales”, indicó Martínez. “Y esos $200 vitalicios, ese dinero a los 78 años lo dejo de recibir”. (Teresa Canino Rivera)

Mientras profesores y estudiantes se manifestaban en las afueras, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, se reunió con legisladores para discutir el Proyecto 1003. (Teresa Canino Rivera)

Al salir, Olavarría dijo que avala la parte de la medida que fija el presupuesto de la UPR en $500 millones por los próximos cinco años y que la institución también se beneficiará de otras asignaciones que recibe anualmente y que totalizan unos $150 millones adicionales. (Teresa Canino Rivera)

Olavarría añadió que si bien la cifra de $651 millones “no es suficiente”, el PC 1003 congela los recortes de la JSF. (Teresa Canino Rivera)

El Negociado de la Policía envió suficientes agentes al Capitolio como para crear una pared humana entre los manifestantes y las entradas a la Casa de las Leyes. (Teresa Canino Rivera)

Pese a la fuerte presencia policiaca, de momento no se han reportado incidentes de violencia ni encontronazos entre los asistentes y los oficiales. (Teresa Canino Rivera)

Las banderas de Puerto Rico y las pancartas alusivas a la situación actual con la quiebra del gobierno de Puerto Rico fueron la orden del día durante la manifestación. (Teresa Canino Rivera)

Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como los líderes legislativos Rafael "Tatito" Hernández y José Luis Dalmau Santiago, y la JSF, desean que se aprueba la ley habilitadora. (Teresa Canino Rivera)

No obstante, existe resistencia por parte de la delegación del PNP y miembros de minoría de la Legislatura que se oponen por entender que el proyecto necesita ser enmendado para ofrecer mayores garantías. (Teresa Canino Rivera)

La JSF aguarda por la aprobación del Plan de Ajuste para, finalmente, poner en marcha los mecanismos para el repago de la deuda gubernamental acumulada por las pasadas décadas. (Teresa Canino Rivera)

Profesores y líderes sindicales ofrecieron mensajes durante la manifestación. (Teresa Canino Rivera)

Cientos de estudiantes del sistema universitario de la UPR también hicieron acto de presencia en repudio a la medida. (Teresa Canino Rivera)

Muchos estudiantes entienden que los están penalizando por deudas en las que ellos no tuvieron injerencia alguna y que se está encareciendo el servicio que ofrece la UPR a la población a causa de las medidas de austeridad y recortes establecidos por la JSF. (Teresa Canino Rivera)

El Senado sesionará esta tarde y se espera que el Proyecto 1003 finalmente pase a votación en algún momento de esta noche. (Teresa Canino Rivera)

La JSF, inclusive, dio un plazo al Senado hasta el viernes, 22 de octubre de 2021, para aprobar el Plan de Ajuste Fiscal. (Teresa Canino Rivera)

Si finalmente es aprobado, la medida pasaría al escritorio del gobernador Pierluisi para su firma. (Teresa Canino Rivera)

Aunque aún no se tienen los votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley, según ha trascendido, el gobernador se mostró confiado en que se conseguirá ese objetivo.

“Ciertamente, ahora digo yo, así debería sere n muchas otras áreas, pero tiene que ser un trabajo en equipo, bipartidista para lograr los votos necesarios porque la realidad en el Senado es que la realidad en el Senado es que la delegación del PPD no tiene mayoría y quien le puede dar los votos es la delegación del PNP. Por eso, es que ambas tienen que trabajar en coordinación. Poner el interés público por encima de cualquier interés político partidista para que esto se apruebe”, reconoció.

Sin embargo, dijo que las enmiendas que se proponen a la medida no son severas o “drásticas”.

“No son cambios drásticos porque se entiende que haciendo los cambios en el lenguaje de la medida según informada o acordada en la conferencia entre Cámara y Senado se pueden obtener los votos necesarios para que se apruebe en el Senado y en la Cámara no va a haber problema alguno”, anticipó el gobernador.

Agregó que los legisladores deben ser “pragmáticos”.

Una vez se firme el PAD, estaría en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain, quien puede aceptar el acuerdo, rechazarlo, desestimarlo o dejarlo abierto para que cada parte continúe en negociaciones.

“Yo estoy confiado bien positivo en que tan pronto se enmiende ese plan, va a contar con el visto bueno de la juez porque llevamos cinco años en esto”, dijo Pierluisi.

“La probabilidad es bien alta de que la jueza va a confirmar este plan por todo lo que ha pasado en estos cinco años, por todas las negociaciones que se han llevado (a cabo) por el hecho de que la inmensa mayoría de los acreedores favorecen el plan”,agregó.

Además, el gobernador deploró que hayan personas que pidan que se descarte el acuerdo con los bonistas y se regrese a la negociación.

“El que se le ocurre eso ni sabe de lo que está hablando”, sostuvo.