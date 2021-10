Tras una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado condicióno este jueves su apoyo a la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PDA) (proyecto de la Cámara 1003) a que se le coloque lenguaje que garantice de manera contundente que no habrá reducciones en las pensiones de los jubilados y que de alterarse cualquier porción de la medida, sería nula en su totalidad.

“La inmensa mayoría de los compañeros de la delegación, sin poner regla de caucus, votaría a favor si se incluyen tres enmiendas. Uno la disposición que establece que, de ordenarse o procederse con algún recorte la ley quedaría sin vigencia. Eso evita definitivamente y sin lugar a dudas que haya recortes de pension. Se elimina una parte que habla sobre congelaciones futuras y se incluye la cláusula de separabilidad, una enmienda que presenta el compañero William Villafañe”, indicó el portavoz de la delegación del PNP, Thomas Rivera Schatz.

El líder de los estadistas en el Senado explicó que esa cláusula de separabilidad indica que si una parte de la ley aprobada es declarada nula o inválida, quedaría eliminada toda la pieza legislativa.

Rivera Schatz calificó la reunión del primer ejecutivo en La Fortaleza como “sumamente productiva”.

“El gobernador coincidió con nosotros y creo que pues no sé… vamos ahora a hablar con el presidente del Senado, (José Luis Dalmau Santiago) para expresarlo. Él tiene cinco compañeros y compañeras en su delegación que tienen iguales preocupaciones que nosotros. Si se logra eso, habrían los votos. Si no se logra, entonces no habrían los votos y habría que seguir dialogando”, reconoció el senador.

El presidente del Senado ha dicho que solo bajará la pieza legislativa al pleno si tiene los votos. En la delegación del Partido Popular Democrático hay cinco senadores que no apoyan la medida: Gretchen Hau, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto, Migdalia González y Ada García Montes.

En la delegación del PNP votarán a favor de la medida solo el portavoz y secretario del PNP, Carmelo Ríos. Se proponen votar en contra, si no se someten las enmiendas, Rivera Schatz, Karen Riquelme, Wanda Soto, Marissa Jiménez, Gregorio Matías, Henry Neuman y William Villafañe. Estaba por definirse la senadora Nitza Morán. La senadora Migdalia Padilla ha dicho que se abstendrá porque es jubilada.

Cuestionado si las condiciones y el lenguaje que busca colocar en la medida fueron discutidas con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, Rivera Schatz dijo que “el gobernador tiene comunicación con la Junta”.

“El lenguaje que estamos proponiendo no choca con lo que diversos actores en esta discusión perseguimos. Si la Junta prometió no recortar pensiones, pues por qué habría de molestarle una disposición que dice que si recorta una, se queda sin PDA”, sostuvo Rivera Schatz.