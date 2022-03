El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, espera recibir esta próxima semana el informe final sobre la investigación interna que ordenó sobre el asesor Obed Rojas Hoffman y reveló que contratará un oficial examinador externo para examinar una denuncia que se hiciera en su contra por conflicto de intereses.

El 3 de marzo, Hernández Montañez ordenó una investigación a ser realizada en un término de 10 días laborales por la Oficina de Capital Humano del cuerpo legislativo en torno a una supuesta amenaza que Rojas Hoffman le hiciera a la representante penepé Wanda del Valle, esto en el contexto de la votación de un proyecto de ley en el hemiciclo. Del Valle ha dicho públicamente que no se sintió amenazada y que no le interesa seguir con el caso.

El pasado domingo Hernández Montañez sostuvo que estaba ampliando la investigación a petición del representante independentista Denis Márquez, quien solicitó que se examine si Rojas Hoffman incurrió en un conflicto de interés al ser contratista de la Cámara y atender, como contratista del Municipio de Cataño, un requerimiento de información del ayuntamiento que salió de una comisión presidida por el representante popular Luis Raúl Torres.

La comisión que Torres preside solicitó en junio al Municipio de Cataño cierta información como parte de una investigación y Rojas le contestó solicitando una prórroga ese mismo mes. Ninguna de las comisiones con las que trabaja Rojas Hoffman en la Legislatura tienen jurisdicción sobre Cataño.

Márquez se enteró de lo ocurrido gracias a un reportaje publicado por El Nuevo Día. Rojas Hoffman no tiene contrato con Cataño desde la renuncia del exalcalde Félix Delgado.

Hernández Montañez, por un lado, sostuvo que solo falta que se culmine una entrevista en torno al incidente con Del Valle en el hemiciclo.

“Pero vamos a hacer una investigación aparte”, sostuvo el líder cameral al referirse a la denuncia que hiciera Márquez. “Para no detener la primera investigación. Estoy buscando un proveedor (contratista) para que sirva como oficial examinador ya que tengo a casi todo el mundo comprometido”, agregó al referirse al personal de la Oficina de Capital Humano.

Hernández Montañez no indicó cuándo contrataría al oficial examinador.

“El asunto que plantea Denis (Márquez) sobre los contratos y los conflictos de intereses con otros municipios. Esa es una puerta interesante que abre para otros proveedores que hay en la Asamblea Legislativa y atendimos eso con otra controversia que había salido”, dijo Hernández Montañez sin poder recordar el caso. No obstante, dio un orden de que todo contratista en la Cámara tiene que revelar cuáles son los contratos que mantienen fuera del cuerpo legislativo.

Cuando se le preguntó si Rojas Hoffman recuperaría su acceso al hemiciclo de la Cámara y a las vistas públicas en caso de que el primer informe no recomiende sanciones, pero mientras todavía esté pendiente la segunda investigación, Hernández Montañez no fue muy preciso y señaló que no va a “dilatar” la segunda investigación.

“Son asuntos separados y se tienen que dirimir con crisoles diferentes. Las consecuencias son completamente diferentes”, dijo. “Me imagino que en la primera determinación habrá una decisión final en cuanto al asunto de su participación, si se mantiene. Voy a adjudicar con lo que tengo de la primera investigación”.