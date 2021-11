El último día de la sesión ordinaria culminará con tres nombramientos atendidos, supo El Nuevo Día a través de varias fuentes. Por consiguiente, vencerán esta noche 35 designaciones, incluyendo a Mariano Mier como comisionado de Seguros y Enrique Völckers Nin, como director ejecutivo del Puerto Rico Innovation & Technology Service (Prits, en inglés).

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dijo ayer que para 22 nombramientos contaban con informes “listos”. Hoy no ha estado disponible para indicar si se refirió a informes positivos.

Esta tarde el Senado sí aprobó la extensión del interinato de Nino Correa como comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead). Además, se dio paso al nombramiento de Néstor E. Acevedo Rivera como juez superior, y el de Francisco González Muñiz para un nuevo término como fiscal auxiliar II.

En la Cámara, las designaciones de Jorge Jorge Flores y René Acosta Benítez como miembros de la Junta de Directores del Destination Marketing Organization (DMO, por sus siglas en inglés) no fueron atendidas. Ambos fueron confirmados por el Senado y la Comisión de Nombramientos de la Cámara, presidida por Jesús Manuel Ortiz, rindió informes positivos a principios de octubre.

“No. No serán llevados a votación”, dijo Matos García esta mañana al defender.

En el caso de Mier, aseguró que no ha determinado si estaría disponible para nuevamente ser renombrado por el gobernador Pedro Pierluisi para otro término en receso.

Ya Mier vivió esa experiencia cuando finalizó la primera sesión ordinaria el 30 de junio, cuando su nominación no fue atendida y pocos días después el gobernador lo renominó en receso.

Esta tarde, tras reunirse con Dalmau Santiago, indicó que el líder cameral no le dio una razón específica para no llevar a votación no la designación y que se limitó a indicarle que había sido una decisión tomada por el caucus popular.

Un manto de misterio ha cubierto esta designación y nadie de la delegación popular ha dicho públicamente por qué Mier no debe ser confirmado. No obstante, El Nuevo Día supo que pesó sobre los senadores el hecho de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) perdió la acreditación que tenía con la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

Igualmente una petición de información que le hiciera el portavoz popular Javier Aponte Dalmau y que aparentemente no fue contestada.

Mier ya había sostenido una reunión similar a la que tuvo hoy con Dalmau Santiago cuando su nominación no fue atendida el 30 de junio.

“Siempre ha sido amable y siempre me ha atendido”, dijo Mier.

“¿Le dijo cuáles son las objeciones a su nombramiento?”, se le preguntó.

“No hay una objeción al nombramiento, es una decisión del caucus popular qué van a hacer con los nombramientos y al momento no tengo una decisión sobre si van a bajar el nombramiento hoy o no.... es una decisión generalizada sobre todos los nombramientos pendientes, no es en cuanto a mi exactamente”, dijo Mier a periodistas en el Capitolio.

“¿Qué le parece ese escenario?”, se le preguntó.

“Yo respeto la decisión del Senado y el presidente del Senado. Es una decisión de ellos como representantes del pueblo y es un prerrogativa y acato lo que hagan hoy. Es parte del procedimiento legislativo”, contestó Mier.

A pesar de la incertidumbre que vive, Mier indicó que está “contento” con el trabajo que se ha hecho en la Oficina del Comisionado de Seguros. Si no baja el nombramiento hoy y se somete un nombramiento mañana, es una decisión que tendría que tomar. Tendría que tomar la decisión si se me presenta”, indicó.

Mier indicó que no ha hablado recientemente con Pierluisi sobre su designación.

El nominado nunca ha sido citado a una vista pública y reiteró que está disponible para aclarar cualquier duda. Coincidió, de otra parte, en que el Senado ha tenido tiempo para evaluar su desempeño ya que lleva nueve meses en la posición.

“Mi desempeño ha sido apropiado para que lo necesita la oficina en estos momento”, dijo.

Avance en medida que regula acciones del Ejecutivo durante emergencias

Entretanto, el Senado aprobó esta tarde el lenguaje incluido en el comité de conferencia del Proyecto de la Cámara 515, que limitaría los poderes del gobernador o gobernadora durante periodos de emergencia.

Faltaba que la Cámara hiciera la propio.

El PC 515 dispone, por ejemplo, que toda Orden Ejecutiva que declare o extienda un estado de emergencia tendrá una vigencia definida y que no podrá declararse la suspensión de leyes por motivo de un estado de emergencia mientras la Legislatura esté en sesión.

En casos en que la Legislatura no esté en sesión, dice la medida, si el gobernador o la gobernadora tiene la intención de suspender la aplicación de una o varias leyes, deberá notificar a la secretaría de los dos cuerpos legislativos sus intenciones con al menos 24 horas de anticipación.

“Nada de lo dispuesto en este Artículo limitará la facultad del gobernador o la gobernadora de proclamar la ley marcial en casos de rebelión, invasión o inminente peligro de éstas”, lee la medida de los representante José Bernardo Márquez, Lisie Burgos, Héctor Ferrer Santiago, Denis Márquez, Mariana Nogales, Ángel Fourquet y Orlando Aponte Rosario.

Indica la medida que si un estado de emergencia supera los 30 días, el primer mandatario deberá enviar un informe cada 15 días a la Secretaría de los cuerpos legislativos detallando las medidas, órdenes o directrices que se han adoptado y que se adoptarán mediante orden ejecutiva para atender el estado de emergencia, los planes o medidas que se han adoptado o se adoptarán para garantizar la continuación de los servicios gubernamentales, los planes o medidas para proveer ayudas, alivios o estímulos económicos a individuos, familias o negocios, los fondos que se han identificado para financiarlos, cuándo y cómo se distribuirán los fondos y cuál es o será la agencia encargada.

Además, el primer ejecutivo deberá identificar la disponibilidad de fondos estatales y federales para atender la emergencia.

El primer mandatario tendrá que entregar una lista de todos los contratos para bienes o servicios otorgados por cualquiera de las agencias que tengan un valor de $50,000 o más.

Si un estado de emergencia se extiende por más de 30 días, el gobernante deberá comparecer al menos una vez al mes ante la Asamblea Legislativa para informar las medidas que está tomando su administración para atender la emergencia. Si la situación se extiende más de 60 días, el gobernador o gobernadora deberá someter un escrito a la secretaría de ambos cuerpos legislativos explicando la necesidad de la extensión del estado de emergencia.

Si la emergencia se extiende más de seis meses, solo la Legislatura podrá extender el estado de emergencia mediante Resolución Conjunta que remitirá al Ejecutivo y solo por 60 días.