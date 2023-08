El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, anticipó hoy, jueves, que el Proyecto de la Cámara 1821, que propone criminalizar la exposición de menores a “drag shows”, no procederá en el trámite legislativo.

“Como presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, eso nunca va a ver la luz del sol del hemiciclo”, aseguró el representante del Partido Popular Democrático (PPD), en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Con tanto que hacer en la penúltima sesión legislativa, perseguir a la comunidad trans no es el norte”, aseguró.

El proyecto de ley que propone enmendar el Código Penal de Puerto Rico buscar tipificar como delito la “exposición obscena frente a menores”.

La medida, dentro de esa “exposición obscena”, incluye “personificar al sexo masculino o femenino con vestimenta alusiva al sexo masculino o femenino, sin limitarse a la utilización de pelucas, máscaras o maquillaje grotesco en un establecimiento, facilidad abierta o cerrada, pública o privada, restaurante, teatro, vía pública o toda propiedad donde se realicen actividades artísticas o que brinden entretenimiento infantil o familiar”.

La pieza legisaltiva –sometida por la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos Muñiz– impondría penas de tres años de cárcel o una multa de $5,000 a “toda persona que exponga, facilite, realice, participe, promocione u organice” las “exposiciones obscenas” frente menores.

El representante opinó que el proyecto se une a un “penoso repertorio de legislaciones presentadas por el Proyecto Dignidad que en nada abona al quehacer legislativo efectivo”.

“No hay un estado de necesidad, no hay un estudio, no hay una estadística que nos lleva a concluir que Puerto Rico tiene una crisis de desinformación a nuestros niños con relación al transformismo”, añadió el legislador del distrito representatitvo de Carolina, quien describió la legislación como “la manifestación más profunda del odio, de la desinformación y del ridículo”.

Una medida peligrosa más allá del drag

Para Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, activista de La Sombrilla Cuir, el proyecto fija como objetivo a las personas trans en Puerto Rico, no solo a quienes hacen “drag”, un arte que contempla el performance, el baile, la música y el maquillaje, y que fue popularizado por las diversas comunidades que componen el colectivo LGBTQ+.

“En la superficie, sí, esto parecería que va dirigido a las personas que hacen ‘drag’, pero la manera en que está desarrollado y creado el proyecto, la ambigüedad que tiene dentro del mismo, permite para una serie de interpretaciones que van dirigidas a las personas trans, específicamente a no tenernos en la calle”, indicó De la Fuente Díaz a El Nuevo Día.

Precisamente, el lenguaje que incluye el proyecto de ley hace referencia a “maquillaje grotesco”, a la utilización de pelucas y a “personificar al sexo masculino o femenino”, pero no define ninguno de los conceptos.

Matos García catalogó el amplio lenguaje del proyecto como “subjetivo”, lo que podría incluir la criminalización de presentaciones culturales, la interpretación de personajes que incluyan el transformismo y hasta las personas que usen pelucas tras la pérdida del cabello por condiciones de salud.

Entretanto, De la Fuente Díaz comentó que “la persona que discrimina si se pasara esta (propuesta de) ley, quien discrimina no distingue realmente entre una persona que hace ‘drag’ y una persona trans, y eso es lo que la gente no entiende. Las mujeres trans van a ser las más reportadas si este tipo de ley se pasa, porque un homofóbico o un transfóbico en la calle no sabe distinguir entre una persona que hace ‘drag’ y una persona trans, para esta persona va a ser lo mismo”, señaló.

Además, destacó que la jurisprudencia de Estados Unidos en cuanto a que la obscenidad no está protegida si carece de valor artístico, que cita el proyecto en su introducción, no aplicaría al “drag”, ya que “el ‘drag’ es un arte”, puntualizó le activista.

La niñez como justificación

Tal como está redactado, el proyecto cameral busca criminalizar la exposición de niños a contenidos “obscenos”. Esta es la misma justificación que han dado los legisladores republicanos en estados como Florida, Arizona, Tenesí y Colorado, donde se han propuesto o aprobado medidas similares.

Sin embargo, para De la Fuente Díaz, esto es más bien una excusa, que responde, a su vez, a la visibilidad sin precedentes que están teniendo las personas trans. “Si, en efecto, quisieran proteger a la niñez, estarían desarrollando legislaciones constantemente creadas para ayudar a la niñez de una manera u otra”, apuntó.

De hecho, esta no es la primera vez que el Proyecto Dignidad busca intervenir con presentaciones de “drag” por la exposición a los niños. Tan reciente como el pasado junio –cuando se celebra el Mes del Orgullo LGBTQ+–, la senadora Joanne Rodríguez Veve criticó que se ofreciera lectura de cuentos a niños, como parte del “Express Yourself Glitter Pride”.

“Desconozco exactamente cómo transcurrirán los eventos en la actividad anunciada que motiva estas expresiones. No sé si, en efecto, los organizadores pretenden recrear en PR las escenas de estados y países donde ‘drag queens’ le leen cuentos a niños en las escuelas, bibliotecas y otros espacios. Pero, si este fuera el caso, lo sostengo, los shows de ‘drag queens’ son espectáculos para adultos, a los que los adultos tienen perfecto derecho a asistir. Los niños, no. Dejen a los niños ser niños”, escribió, entonces, Rodríguez Veve.

Luego, la administración del Distrito T-Mobile intentó ajustar las actividades del evento, lo que provocó que los productores –la organización Waves Ahead Puerto Rico– movieran la celebración a su sede, en la avenida Américo Miranda. En la actividad, artistas del “drag” y activistas LGBTQ+ leyeron cuentos a niños.

En una entrevista previa con El Nuevo Día, la psicóloga clínica Irma Torres Rivera opinó que no considera que el arte del “drag” tenga un impacto negativo en la niñez. Sin embargo, enfatizó en que los niños no deben ser expuestos a contenidos hipersexualizados, que se pueden ver, también, en la publicidad, las redes sociales y la televisión, entre otros.

El Nuevo Día intentó, en múltiples ocasiones, obtener una entrevista con la representante Burgos Muñiz, pero al momento de esta publicación no ha sido concedida.