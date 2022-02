El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ángel Matos García, le solicitó al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, a que se congele el precio de la gasolina ante el impacto que podría tener para la economía del país los aumentos desmedidos que ya se están experimentando en las gasolineras.

En días recientes, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Joel Franqui Atiles radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 289 para congelar los márgenes de ganancia de mayoristas de gasolina, gas licuado y diésel.

”Es inaceptable que con un conflicto de solo ocho horas en Ucrania ya en las bombas de gasolina veamos aumentos de precio. No me quiero imaginar a qué precio vamos a ver el combustible, si este conflicto se extiende. Mi llamado es a que el gobernador y el secretario del DACO no se queden de observadores y que tomen acción de inmediato”, sostuvo Matos García en declaraciones escritas.

El portavoz popular opinó que en Puerto Rico con el solo rumor de inestabilidad en alguna parte del mundo los precios aumentan. Sin embargo, para que los precios bajen se necesita mucho tiempo.

“Estoy seguro que ya hay quienes aún teniendo combustible en reserva han comenzado a aumentar los precios. Es por esta razón que el gobernador debe congelar los precios y actuar en beneficio de los puertorriqueños”, puntualizó.

Los mercados bursátiles asiáticos se desplomaron y los precios del petróleo subieron el jueves casi $6 el barril después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, emprendiera operaciones militares en Ucrania, reportó The Associated Press.

Los índices de referencia cayeron en Europa y Asia y los futuros estadounidenses estaban en rojo. El barril de crudo Brent superó los $100 el barril por preocupaciones sobre posibles interrupciones en las entregas rusas. El precio del crudo de referencia estadounidense superó brevemente los $98 por barril.