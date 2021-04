La exlegisladora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Lyssette Díaz, quien ocupó un escaño en la Cámara de Representantes del1993-2000, falleció el sábado, confirmó su hermana Diana T. Díaz a través de las redes sociales.

De inmediato, no se informaron las razones del deceso ni detalles del sepelio, aunque se confirmó que las exequias “serán en su querida pueblo de Naranjito”.

El gobernador Pedro Pierluisi lamentó el deceso. “Recibí la triste noticia de que Lyssette Díaz, una gran ex legisladora falleció hoy. Me solidarizo con toda su familia y me uno en oración junto a todo nuestro pueblo. Lamento mucho su partida, que descanse en paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

También mostró sus respetos la expresidenta de la Cámara, Zaida “Cucusa” Hernández. “Mi querida excompañera legisladora Lyssette Díaz ha fallecido. Mis condolencias a toda su familia, especialmente su hermana, y su adorado esposo, Elliot Rivera. Lyssette fue colaboradora en la Cámara que presidí! Gente de un sola pieza! Cristiana practicante!”, expresó Hernández.

La también expresidenta cameral y actual comisionada residente en Washington, Jenniffer González, envió sus condolencias a la familia. “Lamento mucho el fallecimiento de Lyssette María Díaz Torres, representante del distrito 28″, escribió por Twitter.

González recordó que, como legisladora, Díaz abogó por la construcción del puente atirantado Jesús Izcoa en Naranjito que conecta los pueblos de la montaña con el área metropolitana y fue autora de Ley 28-1998 que catalogó el Seguro Social como identificación universal en agencias del gobierno.

El representante de la Palma por el distrito 28 (Comerío, Naranjito, Corozal, Barranquitas), Juan José Santiago Nieves, reaccionó hoy el fallecimiento de la exlegisladora, quien ocupó dicha sillabajo su incumbencia. “Vayan nuestras condolencias a toda su familia y nuestras oraciones para que Dios les brinde la paz anhelada. Que descanse en la Gloria del Señor Lysette Díaz Torres”, indicó por escrito.

A las muestras de solidaridad se unió el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz. “Nuestra exrepresentante Lyssette Díaz Torres ha pasado a mejor vida en los brazos del Señor. A toda la familia, mi más sentido pésame y que Dios les dé mucha fortaleza espiritual”, expresó Ortiz vía Facebook.