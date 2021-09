La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes enviará, a partir de hoy, la convocatoria de vista pública a las partes interesadas en opinar sobre la legislación requerida para viabilizar la nueva emisión de bonos que forma parte del Plan de Ajuste de Deuda (PDA, por sus siglas en inglés), confirmó el presidente de la comisión, Jesús Santa Rodríguez.

La audiencia pública, que Santa Rodríguez anticipó sería “kilométrica”, está pautada para el miércoles, 29 de septiembre. El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, le indicó a Bloomberg que radicará el proyecto el lunes próximo y se le dará lo que se conoce como la primera lectura en la sesión del martes, 28 de septiembre. Entonces, caería en la comisión de Santa Rodríguez.

El plan también incluye llevar el proyecto a vista de evaluación de enmiendas el jueves y que pase a votación del pleno ese mismo día para que cruce al Senado. Según Hernández Montañez, el Senado tiene hasta el 4 de octubre para atender la medida.

“El 4 de octubre es la fecha límite que tienen todas las partes para decirle a la juez (Laura Taylor Swain) que vamos para adelante. El gobierno tiene que demostrar que está dispuesto a atender el acuerdo. Si la Cámara aprueba un intercambio de bonos, eso es evidencia que se le presente a la corte de que estamos dispuestos a trabajar para llegar a un acuerdo”, dijo Santa Rodríguez.

La intención en la Cámara es citar al componente financiero del gobierno, entiéndase la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Affaf), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto al igual que otras partes interesadas como la Asociación de Maestros y Servidores Públicos Unidos. Igualmente, se solicitarán memoriales a diversos grupos de acreedores, además de la asociación y la Federación de Alcaldes.

La intención la Cámara, explicó Santa Rodríguez, es incluir dentro del proyecto de ley, que está en etapa de borrador, una serie de asuntos que son prioridad del cuerpo legislativo, además del elemento más importante para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que es la autorización legislativa para sustituir la deuda vieja de $35,000 millones de Obligaciones Generales por bonos nuevos ascendentes a $7,000 millones.

“La última comunicación que he tenido con el gobernador fue el día de la reunión con la Junta de Supervisión Fiscal el 15 de septiembre” dijo Santa Rodríguez. “El gobernador ha dicho que quiere hacer un proyecto solamente recomendando el intercambio de bonos, pero nosotros queremos otras garantías, como el mecanismo de retribución a los pensionados. Una vez se dé el intercambio de bonos, es game over”, indicó Santa Rodríguez.

Dicho de otra manera, la Cámara entiende que si solo autoriza la emisión de bonos nuevos perdería cualquier tipo de ventaja de negociación con la JSF para lograr otros objetivos. Por ejemplo: nutrir con hasta $150 millones adicionales el Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico, liberar alrededor de $70 millones reservados actualmente en los ingresos del CRIM para el pago de la deuda del gobierno central, elevar el umbral de pensiones que se verían afectadas por un recorte de hasta 8.5% de $1,500 mensuales a $2,000 mensuales.

Ese último punto requiere, y así estaría consignado en el proyecto de ley, la creación de un fondo de restitución de unos $50 millones, para mitigar el impacto de cualquier recorte aplicado a los pensionados que devenguen más de $2,000 mensuales.

No obstante, la decisión sobre el recorte de las pensiones realmente está en manos de la jueza Laura Taylor Swain. El argumento de Santa Rodríguez y del Hernández Montañez es que es necesario legislar un “plan B” para mitigar cualquier recorte de las pensiones.

Pierluisi favorece mitigar ese anticipado recorte en las pensiones mediante el proceso presupuestario.

“¿Qué otra cosa yo puedo negociar? ¿Voy a soltar los bonos (aprobarlos) y que no suceda nada?”, cuestionó Santa Rodríguez. El legislador por Caguas indicó que no percibe resistencia dentro de la JSF a la creación del fondo de restitución, pero eso no significa, advirtió, que el ente fiscal quiera condicionar su uso a, por ejemplo, que primero el gobierno tenga que demostrar que tiene un superávit presupuestario.

“Yo evito eso incluyendo un lenguaje claro en el proyecto de ley”, dijo Santa Rodríguez.

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, indicó inicialmente a la prensa en el Capitolio que desconocía que el proyecto de la Cámara incluyera otro asunto que no fuera solamente el intercambio de bonos y dijo que tenía que reunirse con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien llega hoy, jueves, a Puerto Rico de un viaje oficial por Washington D. C. y Orlando, Florida, para determinar el curso a seguir.

“Conozco que el proyecto está limitado al intercambio de notas”, sostuvo Zaragoza inicialmente. “Lo que se está proponiendo es que se apruebe eso antes de la jueza Laura Taylor Swain apruebe el PDA”, agregó.

Cuando se le indicó que el proyecto incluye otros elementos y que así lo han consignado públicamente Santa Rodríguez y Hernández Montañez, Zaragoza respondió que se tenía que poner al día.

“El plan es que cuando llegue Dalmau, sentarnos a discutir, no solamente el contenido sino también la estrategia. Si hace sentido aprobar eso antes de que se apruebe el PDA o si debe ser al revés”, indicó Zaragoza.

Luego, el exsecretario de Hacienda reconoció que la estrategia de negociación de la Cámara es “válida”.

¿Lo favorece?, se le preguntó.

“Hay que ver qué estamos pidiendo”, respondió.

Zaragoza reconoció que el Senado estaría “contra el reloj” si la legislación se aprueba en la Cámara el 30 de septiembre

Oposición del PNP en la Cámara

El portavoz novoprogresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y su correligionaria, la representante Lourdes Ramos, rechazaron cualquier acuerdo entre la Legislatura del Partido Popular Democrático y la JSF, el cual viabiliza la reducción de las pensiones a los jubilados del gobierno.

“La delegación del PNP en la Cámara no va a avalar ningún acuerdo con la Junta que reduzca las pensiones de nuestros jubilados. El cuatrienio pasado fuimos nosotros, con el voto en contra del actual presidente de la Cámara, Jesús Santa y muchos otros miembros del Partido Popular, que garantizamos las pensiones completas mediante el Fondo General. Eso fue y continuará siendo un compromiso real con los retirados del servicio público. No vamos a permitir que ahora, luego de cuatro años garantizando el pago completo, venga la Legislatura del PPD a cambiar las cosas reduciendo las pensiones”, sentenció Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“Espero que los miembros del PPD se adhieran a los postulados de la Ley 7 de 2021, la Ley de Retiro Digno, tal y como votaron cuando se evaluó la medida en el hemiciclo. Como ha dicho nuestro portavoz (Méndez), nosotros no vamos a avalar ninguna negociación con la Junta que reduzca pensiones a los servidores públicos retirados. Eso no va a suceder”, sentenció Ramos, quien siempre ha luchado por los derechos de los servidores públicos retirados.