El proyecto de ley que declara una especie de moratoria sobre la construcción en la costa será incluido en el Calendario de Órdenes Especiales de la sesión legislativa del martes en el Senado, anunció el portavoz popular Javier Aponte Dalmau.

El Proyecto del Senado 43, de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, recibió dos informes positivos a finales desde febrero y permaneció en la Comisión de Reglas y Calendario del cuerpo legislativo hasta el 26 de mayo, cuando se determinó devolver la medida a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor.

Ese trámite legislativo, sin embargo, se dejó sin efecto este pasado martes, por lo que la medida fue devuelta nuevamente a Reglas y Calendario.

“Vamos a discutir el deslinde nacional”, dijo Aponte Dalmau al referirse a unos de los elementos del proyecto. “El de la moratoria lo vamos a ver el martes”.

PUBLICIDAD

“Lo veo bueno hasta ahora”, abundó al referirse al ambiente en el Senado para que el proyecto sea aprobado. “Lo que pasa es que la Cámara aprobó allá un montón de proyectos de permisos la semana pasada, los enviaron, los evaluamos y vimos que no chocan con el proyecto de la moratoria así que vamos a darle pa’lante”, dijo Aponte Dalmau.

La medida sería llevada a votación en momentos en que no cesan los reclamos de la comunidad científica y de las comunidades para que se atienda con premura el fenómeno de la erosión costera y mientras los recursos naturales en la costa siguen bajo el embate de inescrupulosos.

Entre otras cosas, el proyecto ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a realizar lo que se conoce como el deslinde nacional en un término de un año y que no se van a autorizar reconstrucciones de ningún tipo de obra más allá de la necesaria para preservar la estructura como está”.

La medida es rechazada por el DRNA, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y la Asociación de Constructores. En el caso del DRNA, que se expresó sobre la medida el año pasado y al inicio de la evaluación de la pieza legislativa, su entonces secretario Rafael Machargo Maldonado sostuvo que la propuesta moratoria impactaría el curso de proyectos de recuperación tras los huracanes Irma y María.

Sin embargo, las enmiendas incluidas parecerían atender su inquietud.

El secretario auxiliar de Gerencia de Permisos, Gabriel Hernández Rodríguez se opuso a la medida al señalar que ya existe una amplia normativa de protección a la zona costanera y marítimo terrestre y que las definiciones en la medida ya están contempladas en otras leyes y reglamentos.

PUBLICIDAD

La Asociación de Constructores planteó que el proyecto es irrazonable ya que la moratoria expondría al Estado a reclamaciones legales y tendría el efecto de impedir la reconstrucción y reparación de edificios en la costa.

Según una ponencia de Alfredo Martínez Álvarez y Patricio Martínez Lorenzo, las moratorias deben cumplir con cuatro criterios que están ausentes en la medida: duración, diligencia, propósito y procedimiento.

“De aprobarse e implantarse expondrá al Estado a múltiples reclamos por incautación reglamentaria o “taking” y compensaciones económicas multimillonarias”, indicaron.

Según la organización, la moratoria de cinco años excede lo que llamaron un periodo interino o limitado y que así ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, foro que ha puesto en dudas moratorias que superen el año.

Puerto Rico cuenta con 44 municipios costeros y en estos residen poco menos de dos millones de habitantes, reza el informe conjunto rendido por las senadoras Gretchen Hau y Ada García Montes. Hau preside la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor García Montes preside la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales.

Por un lado, el proyecto ordena al DRNA culminar en un año, a partir de la firma de la propuesta ley, lo que se conoce como el deslinde nacional de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). La medida también dispone que la dependencia deberá revisar la ZMT cada 18 meses o cuando ocurra un evento natural significativo.

El deslinde es definido en el proyecto como la “acción de determinar físicamente el límite de los inmuebles colindantes con los bienes de dominio público y las servidumbres legales, incluyendo a demarcación en el terreno o el elevamiento de planos de mensura y topografía correspondientes”. Finalizado el deslinde, el DRNA tendrá que notificar a la OGPE y la Junta de Planificación (JP) las áreas y sectores impactados, entiéndase áreas dónde, por disposición de leyes y reglamentos, se deba prohibir o reglamentar durante la moratoria la construcción, reconstrucción, desarrollo o expansión de una estructura debido a su impacto adverso a la costa o por su cercanía a bien de dominio público.

PUBLICIDAD

Tomado ese paso de identificar las áreas impactadas, la JP y el DRNA establecerán criterios y requisitos para expedir permisos en las áreas impactadas, que se consideran tres: ZMT, Servidumbre de Salvamento y Zona de Separación.

“Disponiéndose que solo se concederán permisos donde se justifiquen obras de mejoras, construcción o reconstrucción de estructuras o inmuebles que propendan a la mitigación, mantenimiento y protección de estos ante los efectos de cambio climático”, reza la medida al referirse al periodo comprendido en la moratoria o hasta que se apruebe un nuevo ordenamiento jurídico.

El PS 43 define áreas sin impacto en la zona costanera como aquellas contiguas al límite de la ZMT y que se extienden hasta los 50 metros hacia adentro. “En la extensión de estas áreas sin impacto se prohíbe (por los cinco años de la moratoria) la otorgación de permisos, endosos o autorizaciones sobre cualquier nueva construcción, obra de desarrollo o proyecto”, lee la medida.

En el proyecto también se prohíben las variaciones de cualquier tipo en área impactada. Las variaciones, que se han dado por uso o construcción, consisten en una especie de dispensa al propietario para que no tenga que cumplir con ciertos requisitos establecidos por la OGPE y la JP.

La medida, por solicitud de alcaldes y alcaldesas que se expresaron sobre la medida, fue enmendada para excluir de la aplicación de la moratoria proyectos públicos y de emergencia que sean financiados total o parcialmente con fondos federales y que están diseñados para mitigar los efectos de eventos naturales en la zona costera.

PUBLICIDAD

Igualmente se aclaró que la aplicación de la ley será prospectiva, lo que significa que permisos obtenidos antes de la vigencia de la ley se mantendrán inalterados.

Mientras, los municipios de Hatillo, Vega Baja, Rincón y Loíza endosaron la medida.

“Las moratorias son temporales y pueden ser manejadas políticamente. Las moratorias no aseguran una política pública a largo plazo si no se acompañan de acciones correctivas y procedimientos claros y confiables por parte de la JP, OGPE y el DRNA. No puede haber espacio para interpretaciones arbitrarias y el incumplimiento debe tener consecuencias”, dijo el alcalde Carlos López Bonilla.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón consignó su preocupación sobre el impacto de la moratoria sobre proyectos de reconstrucción en el contexto de la devastación de los huracanes.

Pero igualmente levantó bandera sobre el impacto en proyectos de turismo, eco turismo y recreativos y sostuvo que la moratoria, si bien parece una buena idea, podría detener “el desarrollo socio económico de nuestro pueblo basado en el turismo”, dijo Bonilla Colón.

La profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Erika Fontánez endosó la medida y la Escuela Graduada de Planificación de la UPR también lo hizo en una ponencia firmada por la oceanógrafa Maritza Barreto Orta.