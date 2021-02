El presidente de la Comisión de Nombramientos de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, advirtió hoy que la delegación popular no va a “salvar” la designación de Larry Seilhamer como secretario de Estado si continúa enfrentando la oposición de los penepés en dicho cuerpo.

Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, reiteró hoy su postura en no expresarse a favor o en contra de ningún nominado del Ejecutivo al señalar que una vez el informe de la Comisión de Nombramientos esté listo, “si es positivo se baja al hemiciclo y que cada uno descargue su responsabilidad votando”.

Seilhamer ha enfrentado desde el fin de semana fuertes críticas de penepés como José Enrique Meléndez, William Villafañe y José Aponte Hernández por haber dicho que Estados Unidos no quisiera asociarse con un país “quebrado” esto en el contexto de la posibilidad de que la isla se convierta en estado. Estas expresiones vertidas en una entrevista con El Nuevo Día han sido interpretadas como que no es realmente estadista.

Ortiz indicó a este medio que está trabajando con el informe que recoge lo discutido en la vista de confirmación de Seilhamer en la Cámara.

“Lo vamos a evaluar en sus méritos… si tienen un problema en la delegación penepé con el nombramiento, pretender que el Partido Popular salve ese nombramiento, me parece que es una presunción incorrecta. Tienen que resolver su problema y esperamos cuál va a ser el resultado final”, dijo Ortiz.

“Todavía no tenemos una fecha para llevarlo al hemiciclo, pero estoy en comunicación con el presidente para una vez tengamos el informe, se pueda considerar”, agregó.

Ortiz insistió en que la controversia entre algunos penepés y Seilhamer no influenciará el contenido del informe que en su momento se rinda del nominado.

La delegación del PPD, con mayoría absoluta la Cámara con 26 escaños, puede por si sola aprobar el nombramiento de Seilhamer.

“Es un nombramiento del gobernador y el gobernador tiene que atender los problemas en la delegación con su nominado”, insistió. “El futuro del nombramiento primero está en manos de su propia delegación”, dijo.

Otros nombramientos

Por su parte, Dalmau Santiago anticipó que la remoción en días reciente de la exsubscretaria de Justicia, Phoebe Isales, será un tema de discusión cuando finalmente se celebre la vista pública en que se evaluará la nominación de Domingo Emanuelli como secretario de Justicia.

“Se le harán preguntas en la vista, claro. Es una información que salió pública”, dijo el presidente senatorial. “No tengo duda de que será una interrogante que surgirá en la vista”.

Dalmau Santiago no soltó prenda sobre cuándo se celebrarían las primeras vistas de confirmación, aunque reconoció que la fecha original para la de Emanuelli era hoy, pero fue aplazada por la ceremonia de homenaje de los policías caídos.

El presidente del Senado aseguró que no ha discutido con el gobernador Pedro Pierluisi los nombramientos para llenar las vacantes del Tribunal Supremo y la Oficina del Contralor.

Cuando se le preguntó que la posible salida del Tribunal Supremo de la jueza presidenta, Maite Oronoz, podría provocar una segunda vacante, lo que daría paso a un posible trueque de un juez seleccionado por Pierluisi y otro por los líderes legislativos populares, Dalmau Santiago dijo que no se va a “aventurar”.

“No me voy a aventurar a cosas que no han sucedido. No hay vacante y tiene que darse el diálogo con el gobernador. El canal siempre ha estado abierto pero en las reuniones no hemos hablando de la situación del Supremo”, dijo.