El gobernador Pedro Pierluisi reconoció hoy, lunes, que el proceso de quiebra que atraviesa el gobierno de Puerto Rico es un “estorbo” para alcanzar la estadidad.

No obstante, aseguró, que el país resolverá su situación fiscal “en un futuro cercano” y que la preocupación sobre el impacto que pueda tener el asunto en lograr la igualdad quedará en el pasado.

“Sí es denigrante que Puerto Rico esté en un proceso de quiebra y eso no lo podemos negar. Y es algo negativo para todo, para el desarrollo económico de la isla, para nuestra aspiración de tener la igualdad de derechos como un estado de Estados Unidos. Seguro, es un estorbo, esa quiebra es un estorbo, pero vamos a salir de ella”, sostuvo.

“Lo que ha dicho, en cierta medida, el secretario de Estado es algo que se cae de la mata. Puerto Rico está en un proceso de quiebra y va a ser positivo para todos los asuntos pendientes en esta isla, incluyendo el asunto de status, el que salgamos de esa quiebra”, dijo el primer mandatario.

Con estas expresiones, Pierluisi pareció darle un espaldarazo al designado secretario de Estado, Larry Seilhamer, quien en entrevista con El Nuevo Día dijo que, como defensor de la estadidad, reconocía que la anexión permanente a los Estados Unidos dependía grandemente de salir de la quiebra, alcanzar una estabilidad económica y desarrollar una infraestructura moderna.

“Ideológicamente, soy estadista, pero soy el primero que reconozco, y lo miro desde el mundo de negocios, que nadie quiere asociarse con un quebra’o y, si nosotros queremos aspirar a la estadidad, tenemos que ser atractivos”, señaló el nominado en entrevista con este medio.

El primer ejecutivo puntualizó que el secretario de Estado “es un estadista de cuna y no tiene que probarle eso a nadie”. “Él siempre ha apoyado la estadidad para Puerto Rico y la igualdad de derechos que conlleva la estadidad. Eso aquí no ha cambiado, así que me parece que hay que pasar la página y enfocarse en todos los temas, incluyendo el status, pero de forma positiva, no negativa”, expuso el primer mandatario.

Pero, quienes no quieren pasar la página son los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cámara y Senado que siguen “incómodos” y “molestos” por las expresiones del designado secretario de Estado.

El portavoz alterno de PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que la “molestia” con las expresiones realizadas por Seilhamer es que estas aparentan condicionar la estadidad para Puerto Rico con la situación económica que atraviesa. “Para nosotros eso no es negociable, para gran parte de los estadistas no es negociable y me incluyo”, señaló.

En el pasado, figuras como los congresista Marco Rubio y Raúl Labrador y el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, han expresado la necesidad de que Puerto Rico enderece sus finanzas para, entonces, hablar de estadidad.

“Mucho antes de eso (la estadidad) deben resolverse los retos económicos que tiene Puerto Rico en este momento”, dijo Bush mientras era precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano.

Rodríguez Aguiló señaló que los representantes penepés se reunirán con el nominado, pero aún no está definido el día y si el encuentro sería en El Capitolio debido al estado de emergencia que se decretó en el recinto por la identificación de varios contagios por el COVID-19.

“Me comuniqué directamente con el secretario, dialogué con él, le dejé saber lo importante que era esa reunión con la delegación y aclarar todos los puntos, así que se está coordinando”, dijo Rodríguez Aguiló, quien prefirió mantener en privado el contenido de la conversación.

Puntualizó que se trata de un tema de derechos humanos y que, además, están los resultados de la consulta de status del pasado 3 de noviembre, donde el 52% de los electores favoreció la estatidad para el país. “Como un representante del gobierno, de alta jerarquía del gobierno, la política pública que ha establecido nuestro gobierno es hacer cumplir la determinación del pueblo en las urnas, adelantar el tema de la igualdad sin condiciones”, expuso el portavoz alterno.

El representante reconoció que el récord legislativo de Seilhamer en sus 11 años en el Senado siempre fue en favor de la estadidad. “En un estadista genuino. La situación es las expresiones y el contexto en que se dieron”, subrayó.

Por su parte, el portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, indicó que el caucus discutió el tema hoy, pero que del encuentro no surgió una solicitud para convocar al designado, aunque reconoció que hay una “preocupación genuina” sobre la posición expresada por Seilhamer. “Vamos a esperar a que pase el caucus de la Cámara para ver qué acción tomaremos al respecto, si lo convocaremos o si viene alguna petición por parte de él”, señaló.

“Ciertamente, hay un malestar dentro del caucus por sus expresiones. La estadidad no puede estar condicionada a si somos ricos o pobres. Una cosa es que sea un factor y otros es que gracias a nuestra condición territorial es que tenemos la situación económica que tenemos”, señaló.