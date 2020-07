Serán los tribunales quienes, al final del día, podrían determinar si la Cámara de Representantes actuó conforme a derecho tras colgar el martes de forma fast track la nominación del licenciado Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del Panel Sobre el Fiscal Independiente (PFEI), coincidieron abogados constitucionalistas consultados por El Nuevo Día.

“No hay una disposición constitucional que nos ayude a resolver si la Cámara de Representantes puede autoconvocarse en medio de una sesión extraordinaria para considerar un nombramiento que no tienen ante sí. Es un issue novel que no está resuelto por el tribunal. Mi impresión es que fue un acción simbólica para llevar un mensaje político”, opinó el abogado Carlos Ramos.

No obstante, lo que sí quedó claro en las movidas hechas el martes alrededor de la figura del PFEI, tanto por la Legislatura como por el Ejecutivo, es que estuvieron basadas en interpretaciones acomodaticias, dijo. “La controversia teóricamente está entablada para que la gobernadora la lleve a los tribunales si cree que, en efecto, se han violado sus prerrogativas”, expuso Ramos.

Aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garced describió la acción de la Cámara como una nula y ultravires, hoy no estaba claro que acción tomaría en contra de la Cámara. La Fortaleza no respondió a una petición de El Nuevo Día al respecto.

Ramos sostuvo que la gobernadora -al igual que la Cámara- utilizó su propia interpretación de la Constitución. Señaló que, aunque, en efecto, la Carta Magna específica que el gobernante de turno tiene el poder de hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa esté en receso, recalcó que la intención detrás de esta salvedad es mantener el funcionamiento del gobierno. “Ese poder no es absoluto, es compartido con la Asamblea Legislativa”, recordó.

La acción correcta de la gobernadora hubiera sido, si consideraba la designación urgente, enmendar la convocatoria y someter el nombramiento para su contrapeso, subrayó. “Frente a su truco la Cámara responde con otro truco. Lo que en el fondo hay es una guerra y ese es el peligro de todo esto”, advirtió el licenciado.

En el medio de esta controversia, sostuvo, quedan diezmadas dos institucionales fundamentales para el país.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, ha defendido la forma en que procedieron frente al nombramiento que nunca estuvo ante su consideración, sino del cual tomaron conocimiento a través del anuncio hecho por la gobernadora mediante comunicado.

El líder legislativo ha sostenido que la determinación está basada en lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso de Arturo Nieves y Luis Raúl Albaladejo versus Alejandro García Padilla en donde se cuestionó la forma en que se incluyeron los nombramientos de varios jueces en la convocatoria de una sesión extraordinaria, entre ellos el de Liza Fernández, quien renunciara a la judicatura a finales del 2018.

A pesar de que la decisión mencionada por Méndez se basa sobre la legitimización activa de los abogados, el documento sí incluye unas expresiones “importantes” en donde se establece que, si bien el Ejecutivo tiene el poder de realizar nombramientos del oficiales del gobierno, es un poder compartido con el Legislativo, explicó la licenciada constitucionalista Yanira Reyes Gil.

La decisión recoge que, tras la evaluación del reglamento del Senado, la Cámara Alta tenía el poder de autoconvocarse para ejercer sus funciones constitucionales, una de ellas es darle consejo y consentimiento a los gobernantes con respecto a los nombramientos. Agrega que la discreción que ostenta el gobernador para convocar una sesión extraordinaria no menoscaba la responsabilidad de un cuerpo de otra rama de gobierno para autoconvocarse.

Reyes Gil añadió que, aunque el reglamento de la Cámara dispone que pueden “suspender las reglas” en cualquier momento siempre que medie el consentimiento de la mayoría absoluta de sus miembros, es importante definir cómo fue el proceso de considerar el nombramiento al PFEI, porque la Constitución y los reglamentos legislativos son claros en que las sesiones extraordinarias convocadas por el gobernante solo se pueden considerar asuntos y proyectos de ley incluidos en la convocatoria.

“Pero, en términos sustantivos, con respecto a la separación de poderes, no cabe duda de que la Legislatura tiene el poder de evaluar los nombramientos de la gobernadora, en el caso del PFEI por mandato de ley. Lo cierto es también que la gobernadora hizo una expresión pública de que se proponía enmendar la convocatoria, así que esto es materia de que el tribunal lo atienda”, expuso.

Para llevar a votación la designación la Cámara dejó sin efecto varias reglas administrativas del reglamento. Ayer, el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, insitió en que actuaron correctamente. “Si la gobernadora insiste en que es nulo el único foro que se puede dirimir el asunto es el tribunal y le corresponde a la gobernadora tomar la determinación si lo va llevar. Nosotros sostenemos que actuamos en conforme a la Constitución”, puntualizó.