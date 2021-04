El nominado a Contralor de Puerto Rico, Manuel Torres Nieves, insistió esta tarde que tiene todas las cualificaciones para ocupar el cargo y que no tener el título de Contador Público Autorizado (CPA) de ninguna manera no descualifica para la posición.

Torres Nieves viene de desempeñarse como secretario del Senado, puesto que asumió por tercera vez en su vida a partir de enero de 2017, tras renunciar como Contralor Electoral. Según indicó, se trató de una decisión que tomó para cumplir ciertas metas que quería alcanzar en el cuerpo legislativo.

“Estoy satisfecho del trabajo que hice ahí y ahora estoy aquí. El Gobernador me nombró a este cargo y estoy expresando a los legisladores el conocimiento y la experiencia que tengo y entiendo que tengo la habilidad y el compromiso y la experiencia para ocupar el cargo”, sostuvo Torres en medio de una reunión con el presidente de la Comisión de Nombramientos de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz.

Torres indicó que confía conseguir los documentos requeridos para que se lleve a cabo, como ha sido pautada ya, la vista evaluación de su nombramiento el próximo lunes. Uno de los asuntos en discusión en torno a su nombramiento ha sido que no tiene el título de CPA. El requisito no está contemplado en la Constitución y Ortiz señaló que procurará citar al Colegio de CPA para que se expresen en la vista sobre el particular.

“Voy a darle curso al nombramiento y la evaluación de la manera correcta, que es darle la oportunidad al nominado para que se exprese, haciendo la vista pública y al final de ese proceso cuando la comisión tenga el informe, lo voy a discutir con el caucus, contestaré preguntas y daré mi opinión. No lo haré antes porque quiero llevar el proceso de la manera más neutral posible”, dijo Ortiz.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, ha dicho que pretende utilizar el nombramiento de Torres Nieves como ficha de negociación con el gobernador Pedro Pierluisi, pero no ha sido preciso sobre qué estaría negociando.

En cuanto al título de CPA que Torres Nieves no tiene, Ortiz señaló que “hay otros conocimientos que son importante que la persona los tenga y no necesariamente solamente que sea CPA. También tiene experiencia como Contralor Electoral, que lo expone a auditorías y eso hay que sopesarlo”.

Torres Nieves argumentó que el trabajo que realiza el Contralor es, en esencia, auditorías de cumplimiento. Señaló que está consciente que el gobernador Pierluisi ha radicado un proyecto de ley que colocaría en manos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) hacer una auditoría de la deuda, pero el propio nominado advirtió que podría ser una encomienda cara y complicada.

En el curso legislativo hay otras medidas que proponen que sea una comisión especial el que haga una auditoría incluso más abarcadora y también se plantea la posibilidad de que sea un sistema híbrido que incluya a la OCPR.

“Aquí se está hablando de que se entre en todas las áreas de la auditoría: forense, financiera, de cumplimiento porque quieren que se evalúe cada transacción que se hizo con ese dinero, cada subasta, quiénes participaron y quiénes eran los funcionarios… es bastante complicado. Sea la OCPR. que fue lo que presentó el Gobernador o la Comisión de Ciudadanos o un híbrido, es un costo efectivo’, dijo.

Torres Nieves también alertó que colocar en manos de la OCPR la auditoría de deuda, independientemente de cuán abarcadora sea, colocaría a una gran cantidad de auditores en su solo proyecto, posiblemente dejando al descubierto otras responsabilidades de la dependencia.

“El Contralor no se siente a hacer auditorías. El Contralor entra al final cuando se le presenta el borrador del informe. Una cosa que dije en la vista (de evaluación en el Senado el lunes) y está en mi plan de trabajo es que quiero hacer una reunión de cierre de auditoría con todas las personas que la hicieron para discutir ahí cada caso. La queja de los auditores es que hacen los señalamientos y otras oficinas en la OCPR eliminan hallazgos sin llamarlos a ellos. La responsabilidad del Contralor es ser el líder de eso, saber cómo se utilizan los recursos, saber cuántas personas va a reclutar, sacar recursos que quizás se están usando en otras cosas y meterlos al proceso de las auditorías y en eso yo tengo experiencia”.

Torres Nieves no ha hecho visitas individuales a legisladores, más allá de la de hoy con Ortiz, esto a pesar de que su nombramiento tiene que ser aprobado por las dos cámaras. Anticipó que estará disponible para atender preguntas de cualquier legislador en reuniones presenciales o por teléfono.