La representante María Milagros Charbonier insistió esta mañana en que no tiene razón alguna para renunciar a las presidencias de las comisiones de lo Jurídico y de Ética, en momentos en que es investigada por las autoridades federales.

Charbonier hizo las expresiones esta mañana antes de participar de un caucus de la mayoría cameral, encuentro en que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez ha anticipado se tocará el tema de las investigaciones federales a Charbonier y a su correligionario Nelson Del Valle por un presunto esquema de empleados fantasmas.

De hecho, Del Valle entró al salón donde se celebra esta mañana el caucus sin atender a la prensa.

Por su parte,Charbobier se limitó a indicar que los legisladores tienen la obligación “en caso de que toquen a nuestra puerta” de contestar preguntas y entregar el celular de existir una orden judicial a esos efectos. No obstante, sí dijo que se “cuestiona”, aunque no quiere “especular” por qué se le investiga, por lo menos a ella y a Del Valle a dos semanas de las primarias.

“No quiero especular por qué todas estas cosas suceden a 13 días de las elecciones”, dijo. “Hay una investigación, es la lectura que hace todo el pueblo de Puerto Rico”, dijo Charbonier. “Toda investigación que se haga, se tiene que hacer y los empleados tienen que hablar y nosotros tenemos que contestar preguntas”.

A preguntas, la legisladora dijo que no ha contratado abogado, que no ha sido contactado por agentes federales de que recibiera una visita a su casa a mediados de mes y que no hay razón para renunciar a sus posiciones de liderato en la Cámara. Durante esa visita se ocuparon varios equipos electrónicos de ella y de su esposo Orlando Montes Rivera.

“El cuatrienio pasado estuve en minoría y constantemente se hacían investigaciones y el FBI visitaba constantemente a los legisladores. Entonces la Cámara se quedaría sin legisladores (si cada investigado renuncia)”, dijo Charbonier. “Alguien porque es investigado no tiene por qué renunciar a nada. Alguien que es acusado tampoco. ¿Lo hizo (Aníbal) Acevedo Vilá? ¿Aspiró a las elecciones tras ser acusado?”

Cuando se le indicó que el planteamiento por parte de la minoría sobre su renuncia a posiciones de liderato gira en torno a su suspensión del ejercicio de la notaría por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Charbonier sostuvo que se trata de un caso de 1999 resuelto ahora y que ella ha solicitado reconsideración.

“Y eso no tiene que ver con mi gestión legislativa”, dijo al sostener que tiene derecho a dos reconsideraciones. Dijo que está tramitando la primera.