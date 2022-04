El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó su oposición al Proyecto del Senado 693, que restringiría el aborto en las 22 semanas de gestación, porque entiende que la medida establece un término de viabilidad por encima del criterio médico y conllevaría una carga indebida hacia los profesionales de la salud y las mujeres.

“Debe respetarse el criterio médico. (...) Sería colocarle a esa madre una carga indebida cuando máxime tenga un plan médico. Si no tiene un plan médico sería colocar a las mujeres pobres de este país en una situación bien complicada”, recalcó Emanuelli Hernández en la segunda vista pública desde el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio.

Además, el secretario de Justicia denunció que ha sido coartado su derecho a la libertad de expresión en varias ocasiones por la legisladora Joanne Rodríguez Veve, que está presidiendo las vistas públicas de la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia.

“Que el respeto corra parejo, de usted hacia mí. Me ha coartado el derecho de expresión. Me siento intimidado en la forma que usted me está preguntando. No me ha dejado responderle. Usted lo que quiere es guiar mis contestaciones, pero me debo al pueblo de Puerto Rico y está colocando a los médicos en un problema legal”, repitió el licenciado a la insistencia de la senadora Rodríguez Veve.

En la primera parte de la segunda vista, estuvieron también presentes los senadores Migdalia González Arroyo; presidenta de la Comisión de Asuntos de las mujeres; Nitza Morán Trinidad; Ana Irma Rivera Lassén; Juan Zaragoza Gómez; María de Lourdes Santiago; Elizabeth Rosa; José Vargas Vidot; Marissa Jiménez.

La única autora del proyecto presente en la vista es la legisladora Rodríguez Veve.

“Los estados no pueden imponer cargas indebidas en relación a este derecho (al aborto). “Entendemos que no se debería establecer un término específico, sino que debería quedar a discreción del médico”, insistió Emanuelli Hernández en su ponencia.

Rodríguez Veve, quien preside las vistas, detalló al iniciar el proceso que practicar un aborto en la isla es legal en cualquier momento. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los abortos se realizan en el primer trimestre y menos del 1% de las terminaciones ocurren a partir de las 22 semanas de gestación, de acuerdo con perinatólogos consultados por El Nuevo Día.

Mientras la senadora Rodríguez Veve insistía en preguntar sobre el referente jurídico del caso de Planned Parenthood del Sudeste de Pennsylvania v. Casey, de 1992, el secretario defendió que el proyecto 693 presenta “problemas inconstitucionales” en relación a la jurisprudencia en Puerto Rico.

El turno de preguntas de la senadora Rodríguez Veve duró más de 40 minutos e insistió en declarar en vez de preguntarle al deponente.

“Con todo el respeto senadora, usted hace las preguntas, pero tiene que respetar mi respuesta. Yo tengo que decir lo que pienso y no lo que usted diga”, le respondió molesto por las constantes interrupciones de la legisladora Rodríguez Veve.

La legisladora de Proyecto Dignidad defendió que su proyecto presume la viabilidad del feto. Sin embargo, el secretario de Justicia difirió porque esta legislación establecería una carga indebida sobre los profesionales de salud. “Lo importante, senadora, es el criterio médico”, recalcó Emanuelli Hernández.

El secretario señaló, en múltiples ocasiones, que el proyecto tiene problemas inconstitucionales al explicar que la jurisprudencia en Puerto Rico es más amplia en relación al derecho a la intimidad.

Recalcó que no se puede “encajonar” todos los casos de fetos como si son viables o no porque, como han reconocido expertos en salud prenatal a El Nuevo Día, la viabilidad de un feto es indeterminable.

“Con toda honestidad y entendiendo las buenas intenciones que ustedes tienen, es que estamos quitándole a la facultad médica a los expertos. Debemos legislar para el pueblo. (...) Tiene la facultad de legislar, pero quiero que analicen. Que, independientemente de la religión, se deben evaluar lo que legislan para el país, en términos de los ingresos del país y los derechos humanos que tanto se han protegido”, sentenció el secretario.

Además, el secretario de Justicia reconoció que no todas las mujeres tienen acceso a plan médico o viven en condiciones bien precarias de salud para continuar con un embarazo o recibir cuidado prenatal.

“No me dejo llevar por cuántos estados (lo restringen o limitan). También, en muchos estados se permite la pena de muerte, y aquí no se va a aplicar”, dijo Emanuelli Hernández a cuestionamientos de la presidenta de la comisión sobre que en otros estados hay muchas legislaciones para restringir el aborto.