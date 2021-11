El expresidente de la Cámara de Representantes Edison Misla Aldarondo falleció esta mañana, confirmó el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez.

El Nuevo Día supo que sufrió un infarto en su residencia.

“Hace unos minutos tomamos conocimiento del fallecimiento del expresidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo. Lamentamos la partida física de quien fuera uno de los políticos más fogosos en su época. A nombre de todos los miembros de la delegación del PNP en Cámara, queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia de Edison Misla. Así mismo, extendemos nuestros sentimientos de solidaridad a todos sus amigos y allegados en estos difíciles momentos”, sostuvo el representante.

“Nuestras oraciones acompañan a sus hijos, Edison Reynaldo, Yamil y Omar, durante todo este proceso. Estamos seguros de que el Señor le brindará la paz y sosiego que necesitan”, agregó.

Misla Aldarondo fue convicto por corrupción y también por violar a una menor de 17 años en su residencia de Puerto Nuevo.

En 2004 fue hallado culpable en 15 cargos de corrupción por la venta fraudulenta del Hospital de Manatí y se le dictó una pena de nueve años consecutivos con las penas anteriores, para un total de 22 años de presidio.

Al ser abordado por la prensa en el 2008 mientras todavía se encontraba en la cárcel, indicó que no necesitaba ser rehabilitado.

“Soy crudamente honesto. Nunca necesité ser rehabilitado. Nunca he tratado de evitar quién soy o quién fui y por eso no tengo problemas con mi conciencia, por eso no bajé mi cabeza ni la necesitaré bajar. Tengo tres libretas escritas en mi celda que me gustaría (publicar) en un libro. Éste es un proceso muy complicado y complejo y la única manera (para) que la gente lo entienda es a través de la lectura. No me considero un autor, pero por lo menos el testimonio de Misla estará por ahí”, indicó el convicto exlegislador.

Un portavoz de la familia no confirmó la información cuando se le solicitó una reacción, pero indicó que se estarían expresando más adelante en la tarde.