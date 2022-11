El proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral que avaló la Cámara de Representantes el martes en la noche no se convertirá en ley, adelantó el senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, al afirmar que la medida se distancia del acuerdo entre su colectividad y el Partido Popular Democrático (PPD) que había permitido la aprobación del Proyecto del Senado (PS) 909.

“En las materias electorales lo ideal sería el consenso, pero si no tienes consenso tiene que ser por mayoría, para cuestiones legislativas. Pero si tienes mayoría, y no tienes consenso de al menos el PNP y el PPD, el gobernador no tendrá otra opción que no firmarlo. […] Aun pasando (en Senado) no tiene posibilidad de ser firmado”, subrayó Ríos, portavoz alterno de la minoría novoprogresista en el Senado.

Al preguntársele por asuntos en que el proyecto sustitutivo incumple con la versión del PS 909 que se aprobó en la Cámara Alta con votos populares y penepés, Ríos mencionó los trámites relacionados al voto adelantado y los mecanismos de inscripción en el registro electoral.

“Esos eran los ‘issues’ que se iban a establecer acuerdos. Al no haber eso, ahora parecería que van a tener que juntarse los comisionados electorales y ellos redactar una propuesta para que sea avalada”, dijo Ríos, quien llamó al sustitutivo cameral “el proyecto de (José) ‘Conny’ Varela”, en referencia al vicepresidente cameral, quien lideró la evaluación de la pieza como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

El presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado, Ramón Ruiz Nieves, señaló que no había tenido la oportunidad de revisar el contenido del proyecto sustitutivo, un documento de 222 páginas que fue aprobado en la Cámara con los votos de los 25 representantes populares y el apoyo decisivo de Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad.

Ruiz Nieves puso en duda, incluso, que la medida pueda ser evaluada antes que culmine la sesión ordinaria el 15 de noviembre.

“No es lo que yo aprobé cuando estuvo en la Comisión de Gobierno. […] Estoy esperando que salga mañana el enrolado final para empezar a analizar y discutir si está cónsono con lo que se está buscando y sea un proyecto que no solo se apruebe en Cámara y Senado, sino que al final del camino el gobernador (Pedro Pierluisi) lo vaya a firmar”, sostuvo el senador.

El PS 909 fue aprobado en ese cuerpo en junio pasado, con los 12 votos de la delegación popular y los 10 del PNP. Se opusieron los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad y el independiente José Vargas Vidot.

Al momento de publicación, no había sido posible contactar a la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, para conocer si, como Burgos en la Cámara, favorecería la versión del proyecto sustitutivo.

El martes, el secretario general del PIP, Juan Dalmau, y el coordinador general de MVC, Manuel Natal, anunciaron en una conferencia de prensa su oposición al proyecto que se aprobaría más tarde ese día en la Cámara. Ambos líderes recalcaron que se opondrían a cualquier medida que obstaculizara las candidaturas coligadas, un elemento que Varela afirmó que no contaba con el apoyo del PPD en ese cuerpo legislativo.

Ruiz Nieves expresó que, en esta coyuntura, no parece posible una reforma electoral con el apoyo de todos los sectores políticos.

“En estos momentos no existe (consenso). Hay que ver finalmente cuáles fueron las enmiendas que se le introdujeron a ese proyecto para determinar cómo lo vamos a trabajar y si logramos los votos de la otra delegación (del PNP), como hicimos anteriormente”, dijo el senador.