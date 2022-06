Convencido de que la familia va por encima de cualquier otra consideración, el senador novoprogresista Henry Neumann no tuvo reparos en dejar a un lado un carrera política para facilitar el sueño de su hijo Günther en alcanzar su sueño de ser baloncelista profesional.

“Además de que no me lo iba a perder por nada del mundo”, dijo Neumann.

El senador por el distrito de San Juan desde enero del 2017, excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, secretario de Recreación y Deportes por cuatro años, director del torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por ocho y exbaloncelista profesional se refiere a su hijo, de 14 años, como su mejor amigo, su compañero.

“Él está bien consciente del sacrificio que estamos haciendo”, dijo Neumann. “En estos momentos mi preocupación principal es mi responsabilidad con mi hijo. Quiero verlo bien, quiero colocarlo bien, quiero guiarlo bien y cualquier otra consideración ni pasa por mi mente”, dijo Neumann. “Mi hijo es lo más grande que hay para mí. Es mi hijo, mi mejor amigo, mi compañero y no lo puedo dejar solo y yo no puedo permitir que él pierda esa oportunidad”.

Günther, de hecho, conoce bien el trabajo de su papá. Lo ha acompañado en caminatas y caravanas desde pequeño, ha sido su voz oficial de campaña “y conoce el sacrificio que implica llegar a esta posición”.

“Lo agradece infinitamente, pero su sueño es llegar al próximo nivel (en el baloncesto). Ese es el sueño de él”, contó.

Esta mañana, Neumann se reunió primero con el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, a quien le dio la noticia sobre su renuncia efectiva el 30 de junio. Luego se lo comunicó a sus empleados y esta mañana, entre gestión y gestión para conseguirles a todos empleo, atendió a El Nuevo Día.

La decisión sobre su renuncia, dijo, se tomó hace unas tres semanas. Sin embargo, la posibilidad de dejar su escaño comenzó a asomarse el año pasado cuando Delbarton School, una escuela privada en Nueva Jersey, comenzó a interesarse en el potencial de Günther como baloncelista, el verano pasado durante un torneo.

Ahora estará a un viaje de una hora en tren de ver en vivo a sus queridos Yankees de Nueva York.

La primera alternativa involucraba que al adolescente, destacado académicamente también, viviera con una familia distinta a la suya, pero eso quedó descartado.

“Estaba jugando muy bien. Era muy buen jugador, pero bajito y dio un estirón que lo coloca a los 14 años en sobre los 6′0″, indicó Neumann. “Es un gran colegio”.

Neumann indicó que se contempló que su esposa, Luisa Del Río, se mudara con Günther a Nueva Jersey o que el propio Henry lo hiciera, pero también se descartó esa opción.

“Mi hijo necesita que estemos con él esta etapa y ni yo me la quiero perder tampoco. Nos vamos como familia’, dijo. Neumann tiene dos hijos adultos.

Neumann confesó que sale de la política frustrado, particularmente por la pobre disposición en algunas agencias del gobierno en que se logren las cosas que él entienden son las correctas para su distrito.

“Frustración. Uno quiere lograr tantas cosas y ves tantos impedimentos para lograrlo”, dijo Neumann al indicar que sería “la fácil” echarle toda la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal, entidad a la que criticó severamente el pasado cuatrienio por sus posturas, según él en detrimento de los policías y su sistema de retiro.

“Hay frustración porque no se logran las cosas que uno quiere en las escuelas. Seguir visitando escuelas en San Juan y viéndolas en unas condiciones muchas veces infrahumanas. También hay frustración en ver policías y no poderles decir que tienen una pensión que vale la pena. Uno trabaja para poder lograr esas cosas, pero ves que los días pasan y los proyectos no llegan donde tienen que llegar... y eso crea un ánimo de frustración”, señaló.

Neumann, de 71 años, hizo distinciones. Por ejemplo, coloca en alta estima la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, no así la gerencia del Departamento de Educación.

“Hay agencias y hay agencias”, dijo Neumann. “Educación es un ente que uno no logra penetrar. Uno señala dificultades, llevas a las autoridades a los lugares que le preocupan a uno y uno no ve que haya esa disposición de resolver la problemática. En vez de hablar de un gobierno en general, prefiero ir agencia por agencia”.