“No tenemos un gobierno que dé la cara por nosotros”, dijo alcalde de Comerío sobre lentitud en la recuperación del sistema eléctrico

“Esto es inconsebible, pero lo peor del mundo es que no tenemos un gobierno que dé la cara por nosotros” , afirmó el alcalde de Comerío, Josian Santiago , quien en estas elecciones aspirará por un escaño al Senado bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD).

“En este momento (el gobierno de Puerto Rico) se ha lavado las manos, nadie da cara, nadie da frente ”, subrayó. “A uno le duele en el alma ver la gente con el desespero... una nevera (en una casa) donde no hay planta eléctrica ni panel solar, ya se dañó todo. No hay agua fría para refrescarse del calor que está haciendo”, señaló Santiago.

La semana pasada, tras el paso del fenómeno atmosférico, surgió la información de que el consorcio podría contratar personal de Estados Unidos para ayudar en la recuperación del sistema eléctrico. Posteriormente, Saca confirmó el esfuerzo, pero insistió en que no creía que sería necesaria la movilización. “Aquí no ha habido consecuencias. Aquí no ha habido un gobierno central que haya atacado de frente la ineficiencia de LUMA...”, afirmó Hernández.