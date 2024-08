Alcaldes activan sus brigadas para restablecer el servicio eléctrico pese a las reservas de LUMA

Aunque solo dos alcaldes habían notificado formalmente a LUMA Energy su intención de intervenir con el sistema eléctrico en sus respectivos municipios, varios ejecutivos municipales adicionales reconocieron que, de no ver un avance en la restauración del servicio, igualmente recurrirían a la contratación de brigadas para realizar labores dirigidas a la reenergización.

El sábado, a las 4:00 p.m., el 91.7% de los clientes, a nivel general, contaba con servicio eléctrico, pero varios alcaldes denunciaron a El Nuevo Día , que, en sus pueblos, aún abundan los denominados “bolsillos” sin energía y que no perciben suficiente movimiento del operador privado para agilizar la restauración en esas áreas, afectadas desde que la tormenta tropical Ernesto pasó al noreste del archipiélago entre el martes y miércoles.

Elliot Colón Blanco , alcalde de Barranquitas, y Jesús Colón Berlingeri , su homólogo de Orocovis, comentaron a este diario, por separado, que ya tenían brigadas listas para comenzar a realizar distintas tareas entre el sábado y el domingo, pese a las objeciones de LUMA, que ha planteado que trabajos no coordinados podrían provocar una desestabilización del sistema y, en el peor de los casos, una tragedia .

La oficina de prensa de LUMA, que ha indicado que cuenta con sobre 1,500 empleados en el campo, indicó el sábado que no había recibido notificaciones adicionales.

“Vimos que LUMA comenzó a trabajar con unas brigadas y comenzó a energizar varias áreas, pero, con el transcurrir de los días, hemos observado que el movimiento no es el que necesitamos. Estamos conscientes de que LUMA, aparentemente, no tiene la capacidad en términos de brigadas, del personal. El personal que está trabajando es muy bueno, el mismo que tenía la Autoridad (de Energía Eléctrica, AEE), pero tienen menos personal”, subrayó Colón Blanco, quien sostuvo que planifica activar brigadas privadas el domingo si no ve mejoría.