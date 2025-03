Tras adelantar que se abstendrá de la votación, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Juan Oscar Morales, afirmó este lunes que, “con toda probabilidad”, la designación de Janet Parra como secretaria de Justicia no será atendida en la sesión de este jueves.

Y es que la fecha de la votación en el pleno dependerá de cuándo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pueda conversar con antiguos compañeros fiscales a los que la designada supuestamente protegió tras su salida del Departamento de Justicia en 2022.

“El presidente del Senado ha pedido que se convoquen a las cinco personas, entre ellos, fiscales, cuyos nombres fueron mencionados en la vista, para confirmar una información que dio la licenciada Parra. Así que, partiendo de eso, no veo que la discusión pueda darse el jueves”, indicó Morales.

El presidente del Senado viajó esta semana a Washington D.C. para participar en la denominada “Cumbre de la Igualdad y Estadidad”, que se celebra entre lunes y miércoles. Morales dijo que no viajó “por asuntos personales”.

PUBLICIDAD

En 2022, la conducta ética de Parra fue cuestionada en corte por Justicia luego que decidiera defender, tras renunciar a la agencia, a dos presuntos miembros de una organización criminal que, como trascendió entonces, estuvo bajo una investigación suya mientras dirigió la División de Crimen Organizado y Drogas.

Esa controversia llegó hasta el Tribunal de Apelaciones, que confirmó el conflicto de interés por entender que se violaron los cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, y mantuvo la descalificación de Parra como abogada del caso.

La nominada decidió, entonces, no acudir al Tribunal Supremo porque, según dijo el 11 de febrero a este medio tras una reunión con el líder senatorial, “la información que iba a surgir en los tribunales no era la información completa”. Durante la vista sobre su nombramiento el sábado, sin embargo, señaló que no acudió al máximo foro local porque no permitiría que sus “compañeros pasaran por un proceso investigativo”.

Enfrentado con este escenario, Rivera Schatz indicó que entrevistará a los funcionarios identificados por Parra, entre ellos, los fiscales Jorge Carrión, Alberto Miranda y Héctor Luis Siaca, a quien Parra considera para subsecretario de Justicia, así como al agente Francisco Rolón y la sargento Karina Ojeda, de la Policía.

“Yo me abstendré de esa votación porque no quedé conforme con las contestaciones que dio la licenciada Parra. No tiene que ver con su preparación ni con su experiencia. Sencillamente, ella ha sido inconsistente en algunas de sus respuestas, y esa inconsistencia me ha llevado a mí a levantar bandera y, ante la duda, uno saluda”, expresó Morales.

PUBLICIDAD

Agregó que, como parte de la discusión legislativa, no pretende hacer cabildeo a favor ni en contra de Parra entre los compañeros legisladores. “Cada cual tiene una responsabilidad y un deber que cumplir. Yo tenía unas preguntas, se las hice, y las contestaciones se alejan demasiado de lo que había dicho antes públicamente”, expuso.

Dijo que también identificó aparentes “incongruencias” en expresiones de la nominada relacionadas con su participación en el diseño del Plan 100x35 para combatir el narcotráfico. El sábado, durante la vista pública, Parra respondió que fue una de las creadoras, pero en una entrevista radial ofrecida el 13 de enero, dijo que “no había participado”, mencionó Morales.

“Yo no puse en marcha el Plan 100x35, porque eso le correspondía a la Policía. Cuando dije que no participé, es que yo no participé en la puesta en vigor, pero sí en la creación del plan”, respondió Parra durante la vista ante preguntas, precisamente, de Morales.

Sobre los demás nombramientos atendidos el sábado, entiéndase las designaciones a los departamentos de Corrección y Rehabilitación (DCR), Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y Seguridad Pública (DSP), Morales dijo que desconocía detalles.