“Que alguien me diga si entiende que eso no es un acto de persecución”, dijo Morales, en entrevista con El Nuevo Día . “Algunos pueden decirme que es coincidencia, pero vaya qué coincidencia” , agregó.

A partir de la llamada del 3 de abril, el director de Seguridad del Capitolio entregó una carta detallando el contenido de la conversación. “Aparentemente, el que recibe la llamada le hace una minuta al presidente del Senado de lo que ocurrió” , indicó el senador por San Juan, quien, de inmediato, no pudo confirmar si Parra solicitó, a través de terceros, copia de los vídeos de las cámaras del Capitolio.

“Lo que más que me llama la atención es que la licenciada Parra nos dijo que no tenía conocimiento del ‘Plan 100 x 35’ y que no tuvo acceso al mismo. Sin embargo, hay unas estipulaciones que ella hizo ante el tribunal (como parte del caso en su contra) y dice que participó del ‘Plan 100 x 35’”, arguyó Morales.