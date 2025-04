Fiscales del Departamento de Justicia citados este martes por el Senado no pudieron constatar que la organización criminal liderada por Delwin Berríos Navarro, alias “Tuntún”, haya estado bajo la investigación de la secretaria designada Janet Parra, mientras dirigió la División de Crimen Organizado y Drogas, confirmó el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz.

El líder senatorial, quien encabezó el encuentro, anticipó, sin embargo, una nueva ronda de entrevistas a fiscales y oficiales del orden público, como parte del ejercicio que la Cámara alta realiza en la evaluación de Parra, quien, tras su nominación, ha enfrentado duros cuestionamientos éticos.

“Me parece que fueron útiles las entrevistas para el propósito que perseguimos. Vamos, entonces, a aclarar todas las dudas que pueda haber o todos los planteamientos públicos y privados que se han hecho, específicamente, sobre el tema del caso de la descalificación de la licenciada Janet Parra”, dijo Rivera Schatz.

En 2022, la conducta ética de Parra fue cuestionada en corte por Justicia, luego que decidiera defender, tras renunciar a la agencia, a dos presuntos miembros de la mencionada organización criminal que, como trascendió entonces, estuvo bajo investigación suya mientras dirigió la División.

PUBLICIDAD

La controversia llegó hasta el Tribunal de Apelaciones, que confirmó el conflicto de interés por entender que se violaron los cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, y mantuvo la descalificación de Parra como abogada del caso.

La nominada decidió, entonces, no acudir al Tribunal Supremo porque, como dijo el 11 de febrero a El Nuevo Día tras una reunión con Rivera Schatz, “la información que iba a surgir en los tribunales no era la información completa”. Durante la vista sobre su nombramiento, sin embargo, cambió su versión y señaló que no acudió al máximo foro local porque no permitiría que sus “compañeros pasaran por un proceso investigativo”.

Entre los funcionarios a los que Parra supuestamente protegió y que fueron entrevistados por Rivera Schatz y los portavoces del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y Proyecto Dignidad, así como el independiente Eliezer Molina, estuvieron los fiscales Jorge Carrión, Alberto Miranda y los agentes Francisco Rolón y Karina Ojeda, de la Policía.

El fiscal Héctor Luis Siaca, a quien Parra considera nominar como subsecretario de Justicia, no asistió, ya que está destacado en el gobierno federal y necesita una autorización de Washington para comparecer ante los legisladores, dijo Rivera Schatz.

“El fiscal Miranda, que es un fiscal que lleva más de 20 años en la fiscalía, me dijo que él no escuchó nunca del caso de ‘Tuntún’... que a él no le consta que el caso estaba en la División, y lo mismo nos dijo el fiscal Carrión. Así que parecería que el caso ‘Tuntún’, de acuerdo al testimonio de ellos, no estuvo nunca en la División de Crimen Organizado, por lo menos, bajo la dirección de Janet Parra”, añadió Rivera Schatz.

PUBLICIDAD

Los fiscales, no obstante, explicaron que hay casos que, aunque no llegan a la División de Crimen Organizado y Drogas, sí pueden “monitorearse” desde otra área de Justicia, mencionó Rivera Schatz.

Los funcionarios de Justicia, igualmente, dijeron que “no se sentían comprometidos”, en alusión a las expresiones de Parra en las que alegó que no llevó el caso en su contra hasta el Supremo para proteger a sus compañeros.

Nueva ronda

Culminada la reunión, el presidente del Senado anticipó que, antes de llevar al pleno la nominación de Parra, realizará una nueva ronda de entrevistas, a la que convocará a otros funcionarios del aparato de seguridad, entre estos, el fiscal Yamil Juarbe, el juez Martín Ramos Junquera y el fiscal Carlos Rivera Llorens.

“Hasta que entrevistemos todas esas personas, no vamos a someter el nombramiento al pleno”, apuntó Rivera Schatz.

Asimismo, previó que le solicitará a Justicia la entrega del expediente de este caso. Explicó que, tras la descalificación, algunos de los funcionarios citados fueron entrevistados por Justicia, como el agente Rolón, a quien se le tomó una declaración jurada, dijo.

“Rolón dijo que le tomaron una declaración jurada en el Departamento de Justicia, así que, en algún sitio, tiene que haber un informe o un expediente”, expuso al agregar que no le preocupa, “ni un poquito”, que la custodia de los documentos a solicitar sea, precisamente, Parra. “Si me dice que no, tiene un problema, precisamente, porque ella es la custodia”, agregó.

El juez Ramos Junquera, en tanto, fue quien determinó descalificar a Parra. El togado, posteriormente, enmendó la sentencia original para incluir “datos y elementos sustanciales”. Mientras, Juarbe fue uno de los fiscales que representó a Justicia en el caso. Además, como surgió de la reunión, “se alega” que este y Ramos Junquera son “íntimos amigos”.

“No estamos diciendo que actuaron mal o que actuaron bien, no estamos diciendo nada. Sencillamente, estamos armando un rompecabezas para, al final, poderle decir al pueblo de Puerto Rico por qué estamos a favor o por qué estamos en contra (de la nominada)”, expuso.