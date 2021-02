El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero, consignó esta mañana que la política del gobierno de Pedro Pierluisi sigue siendo contra un recorte a las pensiones, aunque igualmente dejó claras sus objeciones al llamado Proyecto de Retiro Digno (Proyecto de la Cámara 120), que se evalúa actualmente en vistas públicas en la Cámara de Representantes.

La pieza legislativa, dijo el representante Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones, podría culminar su proceso evaluativo mañana cuando se celebre una vista ejecutiva con los representantes del Comité Oficial de Retirados. Luego se solicitarían a los miembros de la comisión los cambios al proyecto para que se discutan en una vista pública de enmiendas, posiblemente la semana que viene.

En síntesis, Marrero plantea que la medida es “antijurídica” porque choca con varias disposiciones de la Ley Promesa. Por ejemplo, el estatuto federal le reconoce a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ser el representante del gobierno en el proceso de ajuste de deuda, pero el capítulo 4 del Proyecto de la Cámara pretende, prácticamente, reglamentar ese proceso.

“Choca con varias disposiciones de la Ley Promesa y con jurisprudencia”, dijo Marrero. “Es antijurídico en cuanto a que choca con los poderes que le confirmó el Congreso a la JSF”, dijo Marrero en una vista de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones.

“Si fuera un proyecto de cero recortes a las pensiones, lo apoyaríamos, pero este proyecto va más allá y tiene píldoras venenosas, particularmente porque crea la expectativa de crear un fideicomiso y decide cómo se va a pagar”, agregó. También sostuvo que la medida busca regresar al sistema de pensiones con beneficios definidos cuando “el sistema de contribuciones definidas es lo que le conviene al empleado”.

Marrero, para ejemplificar el poder de la JSF, recordó cómo la jueza Laura Taylor Swain le dio la razón a la JSF al anular cinco leyes al finalizar el año pasado, entre estas la Ley 176-2019, que buscaba aumentar los días de vacaciones y los días de enfermedad disponibles para los empleados públicos.

A preguntas del representante independentista Denis Márquez, Marrero reconoció que existe la posibilidad que Taylor Swain le dé el visto bueno a un plan de ajuste de deuda que incluya una propuesta de recorte de las pensiones. El consenso en las vistas públicas hasta el momento ha sido que Swain no tiene ese poder y que el recorte en las pensiones, que implicaría enmiendas a leyes existentes, estaría eventualmente en manos de la Legislatura.

“La única manera que se pueda lograr es que sea una determinación de la corte y entonces como hombres y mujeres de ley y orden acataremos la decisión no sin antes agotar los remedios legales”, dijo Marrero al aludir al hipotético escenario en que Swain decida darle paso al plan de ajuste que incluya un recorte a las pensiones.

“Buscaremos maneras a través de proceso presupuestario y mecanismos legales para restaurar ese recorte”, agregó Marrero.

Sin embargo, en otro momento de la vista Marrero le indicó al representante por Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, que Swain solo podría dar paso a un plan de ajuste sin la intervención de la Legislatura si ese plan de ajuste no incluye un asunto que tenga que ser legislado.

“Promesa te dice que, para confirmar un plan, entre los requisitos que tiene que tener es haber aprobado cualquier legislación que sea necesaria para implementar cualquier disposición del plan de ajuste… por ejemplo si requiere un impuesto adicional”, dijo Marrero en un aparte con El Nuevo Día. “Esa es la regla general y lo que dice la ley, pero esto nunca se ha interpretado… no sabemos. Ese es el cuadro y no es que esperamos o no esperamos, es que no sabemos”.

“Hasta qué punto la jueza puede decir que ‘aunque no esté la legislación para algún reglón, yo lo incluyo’. Eso hay que verlo y, obviamente, podemos apelar esa decisión y está dentro de los remedios legales, pero si llega al Supremo, pues hay que acatar la ley”, agregó.

Reunión ejecutiva con el Comité Oficial de Retirados

De otra parte, Torres anunció que celebrará mañana una reunió ejecutiva con los miembros del Comité Oficial de Retirados (COR). Este tipo de encuentro se escenifica a puerta cerrada.

“Se le está dando la reunión ejecutiva porque hacen unas alegaciones que no nos han llegado… por lo cual no pueden asistir a una vista pública”, dijo Torres a El Nuevo Día. “Accedieron a una reunión ejecutiva, pero la conversación que tengamos allí no tengo problema en argumentar más adelante”, agregó.

Torres insistió en que quiere conocer de los miembros del COR por qué se llegó a un acuerdo que implicaría una reducción de hasta 8.5% en las pensiones de $1,200 o más, aunque la Junta de Supervisión Fiscal ha dejado la puerta abierta a que el recorte comience con pensiones de $1,500 mensuales.

“Queremos saber cuáles son los argumentos, cuáles son las ecuaciones que se están usando para eso”, dijo Torres.