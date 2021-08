Una nueva orden establece que en el Capitolio todos los funcionarios, empleados y contratistas tendrán que estar vacunados o presentar semanalmente una prueba negativa del COVID-19.

Esta es una de las medidas establecidas por una nueva orden emitida por el superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, para prevenir el contagio entre los trabajadores y los visitantes que se reciben diariamente en la Casa de las Leyes.

En comunicado de prensa, informó que la nueva orden entrará en vigor desde hoy, lunes, en todos los puntos de cotejo del Distrito Capitolino.

Asimismo, indicó que todos los trabajadores, según establece la orden, tendrán hasta el 17 de septiembre de 2021, para ser debidamente inoculados contra el COVID-19, con una vacuna debidamente autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Luego, deberán presentar evidencia física o digital de tarjeta de vacunación en la Oficina de Recursos Humanos.

En cuanto a los funcionarios, contratistas o empleados que no estén debidamente vacunados, deberán presentar semanalmente prueba negativa de COVID-19 a su supervisor inmediato.

Debe ser una prueba viral cualificada SARS-CoV2, realizada 72 horas antes de su entrega.

“Se coordinó con a la directora de la Oficina de Recursos Humanos para que emita las normas correspondientes y así nuestros empleados estén debidamente informados y puedan hacer las gestiones necesarias ante los nuevos cambios en el periodo establecido”, indicó Hernández Alfonzo.

Las medidas de prevención que deberán seguir adicional a la política de inoculación son las siguientes:

1. Mantener cubierta el área de la boca y nariz con mascarilla quirúrgica o N95. No se utilizarán mascarillas de tela, pañuelos o cubiertas similares.

2. Desechar la mascarilla luego de una jornada de trabajo.

3. Mantener distancia física de al menos, 6 pies (dos metros) de otras personas.

4. Evitar en la medida que sea posible el contacto con otras personas a menos de 6 pies, por más de 15 minutos en un periodo de 24 horas.

5. Lavarse las manos frecuentemente con jabón, por al menos, 20 segundos. De no ser posible el lavado frecuente, utilizar desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol.

6. Desinfectar su teléfono personal y área inmediata de trabajo diariamente al inicio de la jornada y luego de regresar del almuerzo.

7. Todo empleado, funcionario o contratista de la Superintendencia deberá informar a su supervisor inmediato si realizará algún viaje al exterior, proveyendo fecha exacta de salida y llegada, además de la prueba de cumplimiento con requerimientos gubernamentales para viajes.

8. Se requerirá a todo visitante que quiera entrar en cualquiera de las dependencias del Distrito Capitolino, prueba de vacunación o certificación de resultado negativo de laboratorio, según se establece en el Artículo III, inciso -d- de esta Orden.

Asimismo, se tomará la temperatura y será obligatorio el uso de mascarillas adecuadas por todo visitante a las dependencias del Distrito Capitolino.

Señaló que el principal motivo para la aprobación de la orden por la Superintendencia fue precisamente el lograr una inmunidad de grupo mediante la vacunación, para proteger a aquellas personas que no son inmunes al COVID-19, en referencia a los individuos que no se pueden vacunar por razones médicas o porque son menores de doce años, ya que las dosis existentes aún no pueden ser utilizadas en ellos.

“Las entidades de salud han presentado evidencia de que la vasta mayoría de las personas que han muerto por razones de COVID-19, no estaban vacunadas. Es por eso que decidimos implementar esta orden administrativa para velar por la vida y la salud de todos y así seguir laborando para el pueblo puertorriqueño con el mínimo riesgo”, expresó Hernández Alfonzo.