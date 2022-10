Diversas organizaciones reclamaron al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que actúe sobre una medida que busca reducir las barreras de acceso a la justicia en casos ambientales, la cual lleva cuatro meses engavetada en la Comisión de Reglas y Calendarios.

Mediante carta, enviada el 17 de octubre, las entidades invitaron a Dalmau a reunirse “lo antes posible” para conversar sobre las “virtudes definitivas” del Proyecto de la Cámara 474 y solicitarle su apoyo. La pieza fue avalada, hace un año, en la Cámara de Representantes y referida a la Comisión de lo Jurídico del Senado, que emitió, en junio pasado, un informe positivo recomendando su aprobación.

“El P. de la C. 474 mejorará el necesario acceso de la ciudadanía, tanto ante agencias del gobierno como los tribunales de justicia, en situaciones en que sea necesario proteger la política pública ambiental, áreas naturales y salud ambiental, mediante una política creadora de una legitimación activa favorecedora de dicho acceso”, plantearon las organizaciones en su carta, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, y que está firmada por su representante legal, el abogado Pedro Saadé, de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

La medida, de la autoría de los representes Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana, crearía la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”. La legitimación activa o “standing” se refiere a que, de ordinario, para presentar o intervenir en una acción civil o administrativa, una persona tiene que demostrar que ha sufrido un daño individual y palpable, que pueda ser vinculado razonablemente a la parte demandada y que sea susceptible de un remedio.

Pero, de convertirse en ley, el proyecto otorgaría “legitimación activa estatutaria plena” a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por el propósito de hacer valer la política pública ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar como parte en cualquier caso o controversia sobre estos asuntos.

“Los tribunales y foros administrativos en Puerto Rico tienen el deber de implementar esta intención legislativa cabalmente, con miras a facilitar la participación ciudadana en la puesta en vigor de la política pública ambiental”, se indica en la exposición de motivos de la pieza.

En la misma línea, Saadé dijo hoy, miércoles, a El Nuevo Día que negar acceso a los tribunales y las agencias por falta de legitimación activa, “como se ha generalizado en Puerto Rico en las últimas décadas, es una forma de negar o afectar el derecho humano a un ambiente sano y adecuado, y negar, también, el derecho de acceso a justicia”.

El abogado hizo referencia a que, en abril pasado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución reconociendo que tener un ambiente libre, saludable y sostenible es un derecho humano. Asimismo, mencionó que existen tratados internacionales, como el Convenio de Aarhus de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia medioambiental.

“El P. de la C. 474, en esencia, establece y clarifica el derecho de la ciudadanía a que se atiendan y resuelvan sus reclamos, en contextos ambientales y salud ambiental, garantizando así un verdadero acceso a la justicia”, recalcó.

Mediante un portavoz, Dalmau informó que el director de Asesores del Senado, José Luis Galarza, atenderá a las organizaciones el próximo martes, 1 de noviembre, a las 10:00 a.m., y que el proyecto “posiblemente bajaría a votación” en el pleno “en los próximos días”.

Por su parte, el senador Javier Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios, indicó que el proyecto “no está en mi lista de los que están listos para atenderse”. “Por alguna razón, no está. Debo averiguar”, dijo.

Las organizaciones que suscribieron la carta fueron Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc., Amigos del Río Guaynabo, Amigxs del Mar, Arrecifes Pro-Ciudad, Ciudadanos del Karso, Coalición Anti-Incineración, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., Mujeres de Islas y Sierra Club Puerto Rico.