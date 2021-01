Organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos levantaron bandera ayer luego de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, le concediera a la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, una nueva comisión llamada Comisión de Asuntos de Vida y Familia.

En la resolución donde se recoge la jurisdicción de cada comisión se detalla que podrá investigar o estudiar asuntos que incidan sobre el libro de Familia del Código Civil, además de cambios a programas gubernamentales que atañen a la familia. Igualmente atenderá legislación relacionada a derechos prenatales y el desarrollo de quienes “componen” la vida “en todas sus etapas”.

En su cuenta de Twitter, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad acusó a Dalmau Santiago de crear la nueva comisión a cambio de que Rodríguez Veve votara por él para la presidencia del Senado.

“Desde CABE no nos sorprende que, a costa de un voto se de carta blanca para el discrimen y la persecución de las comunidades LGBTTIQ+ y las familias diversas al designar a una comisión de esta naturaleza a una senadora cuyo partido nos invisibiliza”, lee la declaración. “Parece no haber diferencia entre los partidos tradicionales y su trato a las comunidades LGBTTIQ, las mujeres y todos aquello que sale fuera de lo tradicional. Nos han vendido, por un voto”.

“Que sepa la Legislatura que las comunidades, la mujeres, y sus aliados estamos preparados. No daremos ni un paso atrás. No vamos a ceder derechos y no permitiremos la persecución ni el discrimen desde la banca”, concluye la declaración.

Por su parte, el Proyecto Matria cuestionó que se le otorgue la presidencia de una comisión “que debería garantizar derechos humanos a la senadora que tiene una agenda abiertamente conservadora”.

“¿Cómo concluyó el senador que esa era la mejor opción?”, finaliza la declaración.

En un comunicado divulgado a media mañana, Matria y CABE emitieron un comunicado ampliando su denuncia. En síntesis, acusaron a Dalmau Santiago de ignorar los reclamos de equidad y describieron el nombramiento de Rodríguez Veve como una contradicción a las promesas electorales del Partido Popular Democrático (PPD).

También acusaron al PPD de ser el heredero”de lo peor” de la pasada administración penepé en el Senado.

“Los derechos de las mujeres y de las personas LGBTTIQ fueron protagonistas en las discusiones públicas de los pasados cuatro años y, particularmente, de los debates pre-eleccionarios. Toda la discusión pública demostró que se ha construido un consenso social a favor de la equidad y que como país son cada vez más los espacios en los que se cree y se trabaja para garantizar los derechos humanos de las mujeres y de otras poblaciones que viven el discrimen en nuestro país. De hecho, candidaturas como la de María Milagros Charbonier (que perdió las primarias antes de ser arrestada), la del propio Carlos Delgado Altieri y Nayda Venegas Brown fueron rechazadas por sus acciones y expresiones de corte conservador y anti derechos”, aseguró Isabel Ramos Hernández de la Ruta de las Mujeres (Matria).

“Cuando leemos el documento que describe la Comisión de Asuntos de Vida y Familia parece haber sido creada desde la oficina de la propia senadora Rodríguez Veve y es bochornoso que la presidencia del Senado haya acogido la misma y le haya entregado el poder de tomar decisiones sobre asuntos relacionados con el libro de familia del Código Civil y nuestras familias en general. Es bochornoso porque denota descuido y falta de coherencia entre la palabra y la acción de parte de la presidencia, pero además es insultante para las mujeres y los grupos de derechos humanos que en los pasados cuatro años tuvieron que batallar contra un Código Civil mal hecho y violento hacia las familias diversas, contra proyectos de ley como el PS950 que atentaba contra el derecho al aborto, el de Libertad Religiosa que pretendía dar permiso al discrimen y el de Terapias Reparativas que -so color del reconocimiento a las libertades individuales- pretendía autorizar a familias homofóbicas a someter a sus menores a violencia física y psicológica”, agregó la abogada Amárilis Pagán Jiménez de Proyecto Matria.

Pagán dijo que la agenda de Rodríguez Veve es “violenta y atenta contra la integridad física y emocional de minorías como las de las mujeres y personas LGBTTIQ”.

En el caso de la organiación La Mesa Aborto Libre PR, su portavoz Edda López Serrano cuestionó las funciones que se realizarán desde la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia así como la designación de Rodríguez Veve para presidirla.

¨Ojalá los asuntos atendidos por esta Comisión tengan que ver con las condiciones que propician la desigualdad que enfrentan las personas, entre ellas la invisibilización de problemas sociales que resultan en discrimen, violencias y maltratos contra las mujeres y personas LGBTTQI+¨, sostuvo en declaraciones escritas.

¨El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha excluido las voces de sectores diversos al nombrar a la senadora Rodríguez Veve a este puesto. Es revivir los ataques a nuestros derechos sexuales y reproductivos desde la Legislatura durante el pasado cuatrienio: José Luis Dalmau ha sustituido el rol de Nayda Venegas Brown con la senadora Rodríguez Veve¨, señaló López Serrano aludiendo a las luchas que libraron desde la Mesa Aborto Libre PR para detener el PS950.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Dalmau Santiago a estas expresiones. De igual forma, este medio solicitó entrevista con la senadora Rodríguez Veve para que explique su agenda de trabajo.

Al detallar su voto a favor de Dalmau Santiago como presidente del Senado, Rodríguez Veve señaló que lo hacía porque existía un compromiso de “darle paso” a medidas para regular el aborto “y proteger la vida tanto de los niños en el vientre como de las madres gestantes”.

El Nuevo Día ha intentado, sin éxito, entrevistar a Rodríguez Veve sobre a qué se refiere por regular el aborto. Sí le salió al paso públicamente al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez cuando el legislador anticipó que veía “difícil” aprobar un proyecto que regule el aborto. Sostuvo en una entrevista radial que el tema se había “superado” el pasado cuatrienio, pero se comprometió en darle curso a la medida, entiéndase un proceso de vistas públicas.

Rodríguez Veve le respondió por sus redes sociales indicando que le parecía lamentable la postura de Hernández Montañez.

“Si favorece el aborto, sin regulación alguna, lo importante es que el país conozca su postura”, dijo. “De la misma manera, que el país conocerá quiénes son los legisladores que están a favor de la vida en todo momento y circunstancias”.

A finales de noviembre, Rodríguez Veve y la representante por Proyecto Dignidad, Lisie Janet Burgos, enviaron una carta al entonces gobernador electo Pedro Pierluisi en que le indicaron que una de emergencia que había anunciado debía ser generalizada porque su deber es proteger la vida de todos los puertorriqueños. Señalaron que la iniciativa solo busca impulsar agendas ideológicas de ciertos grupos y que se pretende utilizar fondos públicos para impulsar una educación con perspectiva de género.

Le señalaron también que la violencia “no tiene sexo, ni edad y que sus causas son diversas”.

Argumentaron también a Pierluisi que la ideología de género consiste en “la idea de que los seres humanos no nacemos ni hombres ni mujeres y que nuestra identidad sexual depende únicamente de nuestra autopercepción, es decir, de la autodefinición puramente subjetiva de la persona. Como si esto, o sea, como si inculcar esta concepción anticientífica de la sexualidad humana, resolverá o atajará el problema de la violencia contra la mujer”.