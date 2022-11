Mientras en la Cámara de Representantes se dilucida el futuro de cinco proyectos relacionados con el derecho al aborto, tres organizaciones feministas denunciaron la publicación de dos vídeos en las páginas de la senadora Joanne Rodríguez Veve en los que, según plantean, se sacan de contexto las respuestas que brindó la ginecóloga Yarí Vale Moreno en vistas públicas y se “criminaliza” la práctica de procedimientos médicos como las terminaciones de embarazo.

“Participar en una vista pública no puede prestarse para campañas de odio. Ello resulta en un despropósito del proceso democrático que deben ser las vistas públicas. La doctora Yarí Vale Moreno, ginecóloga-obstetra, es una catedrática y cirujana de alto nivel, con una reputación profesional que excede reconocimientos no solo en Puerto Rico, y este tipo de comportamiento la expone a violencia”, subrayó Tania Rosario, directora ejecutiva de Taller Salud, organización que realizó la denuncia junto a Profamilias y Proyecto Matria, que igualmente defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos.

En el comunicado de prensa, las tres organizaciones exigieron un “cese y desista” a la “criminalización de servicios médicos desde las sillas legislativas”.

El 1 de noviembre, la senadora del Proyecto Dignidad publicó dos vídeos en su cuenta de Facebook, con fragmentos de la participación de Vale Moreno en una vista pública en la Cámara Alta. En el primero de los vídeos, Rodríguez Veve describe el procedimiento de aborto como “partir en pedazos al bebé”, al tiempo que la ginecóloga asiente, mientras, en el segundo, la legisladora cuestiona que en los hospitales se practiquen terminaciones de embarazo luego de las 24 semanas de gestación.

Profamilias, Taller Salud y Matria recalcaron que el estado de Derecho en Puerto Rico no prohíbe el aborto en ninguna etapa de la gestación a modo de respetar el criterio médico y las necesidades de salud de la mujer embarazada.

“Recordemos que las terminaciones de embarazo en etapas posteriores a las 20 semanas son una excepción y suceden en su mayoría con embarazos que sí son deseados y/o en situaciones de vulnerabilidad crítica de salud o vida”, expresó Frances Collazo Cáceres, asesora legal de Profamilias.

Al ser abordada por El Nuevo Día, Rodríguez Veve reconoció que el procedimiento de dilatación, el más común en Puerto Rico para realizar abortos, cumple con las reglamentaciones de la práctica médica.

“Precisamente, por eso es que estamos regulando, porque no incumplen, porque lo pueden hacer, porque en Puerto Rico es legal terminar con la vida de un bebé, no importa el tiempo del embarazo y no importa la razón que se invoque, precisamente porque el aborto en Puerto Rico está por la libre es que aquí ha habido la voluntad legislativa, al menos en el Senado, de presentar legislación para limitar la práctica del aborto”, replicó Rodríguez Veve, al censurar que el Departamento de Salud no cuente con estadísticas de los abortos que se practican en hospitales.

De acuerdo con Salud, de las 4,225 terminaciones de embarazo realizadas en clínicas de aborto en 2021, el 86% ocurrieron dentro de las primeras 10 semanas de gestación. Cuatro abortos se practicaron a las 20 semanas, y solo uno, en la semana 21 o posterior.

Rodríguez Veve, autora del Proyecto del Senado (PS) 693, que restringiría los abortos luego de la semana 22 de embarazo y se encuentra ahora bajo consideración de la Cámara de Representantes, rechazó que sus publicaciones en redes sociales promuevan la violencia contra médicos que practiquen estos procedimientos.

“Mi intención nunca, nunca será provocarle un daño a ella (Vale Moreno). Siempre estaré en contra de la violencia contra ella y contra cualquiera. Pero esto no va a detener que yo haga mi trabajo, que yo comunique la realidad y la verdad sobre el aborto”, dijo Rodríguez Veve, quien describió el comunicado de las organizaciones feministas como un intento de “amedrentarme”.

A pesar de que a nivel federal el aborto no es reconocido como un derecho constitucional desde junio pasado, en Puerto Rico prevalece la jurisprudencia estatal, que protege el acceso a estos servicios para salvaguardar la salud de las personas gestantes. Rodríguez Veve criticó que, dado el estado de Derecho, grupos defensores de los derechos de las mujeres promueven al país como un “destino abortista”.

Votarán en comisión por cinco medidas

Los cinco proyectos pendientes sobre el aborto, que fueron ampliamente discutidos en ocho vistas públicas, serán llevados a votación internamente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara para redactar informes positivos de las medidas que sean avaladas por la mayoría, informó este jueves el legislador Orlando Aponte Rosario.

En comisión “se tomó una determinación para la celebración de una vista pública de consideración final (mark-up session) para que se vote sobre los enterillados de los proyectos y, si alguno es aprobado por mayoría de votos, se redactará un informe positivo para que esa medida pase al ‘floor’”, indicó Rosario Aponte, quien no precisó cuándo sea realizaría la votación.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico expresó que su expectativa es que las medidas con informes positivos sean discutidas en esta misma sesión ordinaria, que culmina el 15 de noviembre. Sin embargo, la Cámara solo tiene hasta el 10 de noviembre para aprobar proyectos.

La comisión se encuentra examinando cinco medidas relacionadas a los derechos reproductivos: el PS 693, de Rodríguez Veve; el Proyecto de la Cámara (PC) 1084, para prohibirlo desde que se escuche el latido del corazón; el PC 1410, que busca que se consulte al pueblo en referéndum sobre cuál debe ser el estado de derecho; el PC 715, para tipificar como doble asesinato la muerte de una mujer embarazada y definir el término de “concebido”; y el PC 1403, que dispone la legalidad del aborto y su accesibilidad en la isla.

Aponte Rosario explicó que las autoras de las principales medidas, Mariana Nogales Molinelli, de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, fueron quienes recomendaron a los miembros de la Comisión votar por las medidas antes de descargadas al pleno. El representante popular había propuesto votar a favor de todas las medidas y permitir que el pleno las considerara.

En los pasados tres meses, la Comisión recibió más 38 ponencias sobre las cinco medidas, entre expertos en salud prenatal, asociaciones ginecólogicas, organizaciones feministas, entidades de fe, agencias gubernamentales, entidades internacionales, y otros grupos de interés.

Entre las entidades públicas, los departamentos de Salud y Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) se opusieron a cuatro de las medidas que restringirían el aborto o delegarían en un referéndum definir el estado de Derecho.

Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia