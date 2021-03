La continuación hoy de la vista pública del Senado en que se pasa juicio sobre las operaciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) tuvo como tema recurrente la presunta falta de apoyo de la entidad para que finalmente el gobernador Pedro Pierluisi declarara el Estado de Emergencia por Violencia de Género.

Además, en la audiencia se llevó a discusión la necesidad de que se reviva un elemento creado en la ley orgánica, pero olvidado desde que la agencia era dirigida por María Dolores Fernós: el Consejo Consultivo.

Igualmente, en la vista pública de la Comisión de Asuntos de la Mujer, presidida por la senadora Migdalia González, hubo intercambios fuertes como el protagonizado entre Dessy Bones, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y la senadora penepé, Nitza Morán. La legisladora, por un lado, reconoció que las víctimas de violencia de género se identifican más con organizaciones sin fines de lucro que con la propia OPM. No obstante, argumentó que ella no tiene manera de conocer cómo estas organizaciones utilizan el dinero y qué servicios dan.

PUBLICIDAD

“No sé cuán eficientes son estas organizaciones. No sé cómo están ayudando a las víctimas”, dijo la senadora por San Juan.

Morán sostuvo que estas organizaciones “no son tan transparentes” con lo que quisieran que sea la propia OPM y, acto seguido, criticó que el MAMPR y la Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) hayan señalado que el gobernante de turno no consulta la designación de una procuradora desde que Joanne Vélez ocupó brevemente la silla en el 2009.

“El problema aquí no es la consulta. Mi percepción como mujer es que las víctimas, que a veces no saben cómo romper el círculo de violencia porque no tienen las herramientas, estamos en el siglo 21… todas las ayudas están a la mano en un celular”, dijo Morán al intentar simplificar un ejercicio de busca de ayuda que es mucho más complejo.

“Pero tengo duda con la transparencia de las organizaciones no gubernamentales”, insistió al hablar de que se hacen “consultas y más consultas”.

Morán preguntó a la representación de la OPM en la vista sobre qué rol, si alguno, realizan en dar seguimiento al dinero desembolsado por la entidad, que ha totalizado $1.5 millones entre dos fondos durante el corriente año fiscal. La OPM presentó un desglose de cómo se utiliza el dinero. La preocupación de la Senadora giró en torno a si las organizaciones que reciben dinero de la agencia realizan sus propias gestiones para generar ingresos propios.

Bones respondió que las entidades sin fines de lucro que reciben fondos gubernamentales están altamente fiscalizadas y la OPM les requiere un plan de trabajo.

PUBLICIDAD

“Se les requiere el cumplimiento de eso planes. Posiblemente la Procuradoría, en su ausencia de documentos y escritos, puede haber una carencia de información en sus foros”, argumentó Bones. “Y si dejamos de hacer las consultas estaríamos en una situación donde no podamos aquilatar lo que estamos llamadas a atender. Los cambios nos exigen revisar las consultas todo el tiempo”.

Durante la audiencia de hoy el MAMPR y la CPM insistieron en que la OPM se ha convertido en una agencia de servicios, ignorando su rol fiscalizador de agencias de gobierno y plantearon la necesidad de revivir el Consejo Consultivo.

La cifra más reciente de multas impartidas por la OPM a agencias de gobierno data del 2018, cuando ascendió a $78,000. La OPM no ha actualizado el número.

El Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo es un organismo creado por la ley orgánica de la OPM que tiene la facultad, entre otras cosas, de celebrar un congreso anual, servir de asesor de la dirección de la OPM e identificar fondos, así como recomendar acciones para ejecutar la política pública.

La Oficina de la Contralor señaló como un hallazgo la ausencia de este consejo en una auditoría publicada el año pasado y que comprendió los años 2016 a 2019.

“El Consejo Consultivo es urgente porque establece la política pública y la gestión de la OPM. Es la que dice: por ahí es que tenemos que ir a la Procuradora. Toda estructura que facilite el diálogo, la consulta y el establecimiento de agendas de trabajo para atender las necesidades de las mujeres debe ser prioridad. Hay una ausencia de consulta y no hay un ejercicio y radiografía de las necesidades de las mujeres”, dijo Bones.

PUBLICIDAD

“Se hace meritorio reactivarlo”, insistió.

“Ese es el organismo que pone oído en tierra”, intervino la senadora por Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén.

Por su parte, Vilma González, de la CPM, indicó que el Consejo Consultivo es importante en la medida en que recoge el sentir de todas las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres.

“Es sumamente importante porque ayuda a recoger información de las organizaciones y el público en general”, dijo González, quien trajo a colación la preocupación generalizada entre sectores feministas de que la OPM se ha convertido en una dependencia de servicios y no fiscalizadora.

“Tengo bastantes años en la organización y una de las cosas que me preocupan es la proyección de que la OPM parecería ser una oficina de dar servicios a sobrevivientes de violencia doméstica cuando la lucha se dio para darle poderes más amplios y entendíamos que era un trabajo que desde las organizaciones no podíamos hacer, pero se facultaba a ellos en la OPM. Cada vez más el trabajo es orientación y prestación de servicio y no la fiscalización, que es un aspecto tan importante para nosotras”, dijo González.