La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, Migdalia González, dio por terminada abruptamente esta mañana una audiencia pública en que se pretendía investigar las operaciones de las Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

La vista estaba señalada para las 9:00 a.m., pero inició pasadas las 9:20 a.m. Al cerrar la vista a eso de las 11:00 a.m., dejando esperando por deponer a representantes de organizaciones que brindan servicios a las mujeres, González señaló a la prensa que se tomó la decisión debido a que la sesión legislativa comenzaba a las 11:00 a.m.

“La vista se había convocado antes de que se nos diera la hora de la sesión de hoy. Hemos tenido que recesar porque tenemos la obligación de estar en la sesión”, dijo González a la prensa.

En momentos en que coinciden sesiones legislativas y vistas públicas, típicamente se autoriza a los miembros de las comisiones a no tener que ir al hemiciclo para que no se detengan los trabajos.

González indicó que está citada para la semana que viene otra vista pública para atender el tema, recogido en la Resolución del Senado 35.

“Esto tiene importancia para nosotras y por eso hemos solicitado una serie de informes”, dijo González. La senadora indicó que el calendario de la sesión legislativa está “complicado” aunque solo contiene un proyecto de ley y múltiples resoluciones.

“Se nos ha solicitado que estemos en la sesión a las 11 a.m.”, dijo González.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén, coautora de la resolución junto a Rafael Bernabe y Maria de Lourdes Santiago, tuvo que dejar en el aire múltiples preguntas dirigidas a la única deponente, la procuradora de las mujeres, Lersy Boria.

“Hice un montón de preguntas y espero que las conteste la próxima vez que volvamos a sesionar y reconozco que son preguntas que van a requerir la búsqueda de información”, dijo Rivera Lassén.

Boria pudo leer una extensa ponencia en que dedicó, al menos las primeras cuatro páginas a cuestionar los motivos de la resolución investigativa. En su ponencia acusó a Rivera Lassén, a Bernabe y a Santiago de no andar “por el camino de la mujer que sufre a diario la desafección de quienes pretenden dictar soluciones colectivas valiéndose de la desinformación como combustible para el desasosiego”.

Por ejemplo, Boria cuestionó por qué el Senado parte de la premisa de que en Puerto Rico se vive un auge “jamás visto” de violencia de género cuando en los últimos 31 años un total de 639 mujeres han sido asesinadas en la isla. Señaló que la década de los noventa fue la más sangrienta con un total de 262 asesinatos de mujeres. La próxima década esa cifra bajó a 214.

“No tenemos conocimiento de que los autores de la RS 35 hubiesen, en calidad de ciudadanos, alzado su voz para solicitar una investigación legislativa sobre las ejecutorias y el desempeño de la entonces Procuradora de las Mujers”, dijo Boria.

Rivera Lassén ha sido una activista de los derechos humanos por décadas y gran parte de su obra ha sido a favor de las mujeres. Igualmente Bernabe ha llevado un discurso similar como profesor y como político, al igual que Santiago.

“Tampoco tenemos conocimiento de que se haya llegado a la conclusión que, como la tasa de feminicidios por violencia doméstica aumentó súbitamente en un 29% con respecto a la tasa del año anterior, entonces era forzoso responsabilizar a la funcionaria que estuviese dirigiendo la OPM durante el año 2004”, sostuvo Boria.

La funcionaria también cuestionó por qué Bernabe, Rivera Lassén y Santiago no habían cuestionado, supuestamente hasta ahora, las cifras producidas por la Policía en cuanto a la violencia de género y dijo que no es “noticia nueva” la violencia de género en el país.

Boria también se quejó de que Rivera Lassén, Santiago y Bernabe no cuestionaron el uso del presupuesto de la OPM cuando recibió un aumento de 129% en el 2011 y tampoco se investigó a la procuradora de entonces.

“Tampoco recordamos que, en el año 2006, se le hubiese pedido cuentas en la entonces Procuradora de las Mujeres sobre el desempeño de sus funcionarios, ni que se le hubiese pedido la entrega de todos los presupuestos de la OPM desde su designación como procuradora en el 2001”, dijo Boria al aludir a María Dolores “Tati” Fernós.

Boria estuvo acompañada en la vista pública en el salón Leopoldo Figueroa por 10 empleados de la OPM, a pesar de que dijo también que sus empleados están abacorados de trabajo.

La funcionaria acusó a los tres senadores de señalarle a ella falta de capacidad, dijo que el Senado despilfarra fondos públicos con la investigación que comenzaron hoy y los emplazó, en resumidas cuentas, a que le asignen un mayor presupuesto. Dijo que la OPM no necesita transformaciones de sus facultades.

Al continuar con sus regaños hacia Bernabe, Santiago y Rivera Lassén, a quienes no mencionó por nombre, dijo que no recuerda que ambos hayan solicitado investigaciones de la OPM mientras la agencia estaba “bien presupuestada”. Según Boria, el periodo de mayor cantidad de casos de violencia doméstica (entre el 2004 y el 2006) coincidió con el momento de mayores presupuestos de la OPM.

Boria dijo que entre el 2003-04 al 2008-09 se reflejó un aumento consistente manteniendo un promedio de $3.6 millones, pero a partir de ese último año, a pesar de que la ley orgánica del OPM prohíbe que se le reduzca el presupuesto al comparar con el año anterior, el presupuesto de fondos estatales se ha ido reduciendo hasta $2,014,000, aunque el presupuesto global se ha mantenido en más de $4 millones debido a fondos federales.

El pago de nómina de la OPM es de $1.5 millones. Como resultado de la firma de la Declaración de Emergencia por Violencia de Género, la OPM recibió una asignación especial de $654,000 que, según Boria, le ha dado un “respiro fiscal” y el dinero será utilizado para contratar investigadoras, abogadas y oficiales examinadores.

“La OPM no necesitar transformaciones trascendentales”, dijo. “Lo que necesitamos es una asignación presupuestaria suficiente y recurrente”. Boria agregó al sostener que la asignación de presupuesto a la OPM es insólita y se basa en una visión patriarcal al comparar con otras agencias “que no tienen ni la mitad de nuestras responsabilidades”.

A pesar del difícil cuadro fiscal que presentó, Boria dijo que la operación de la dependencia ha sido “eficaz”, aunque se necesita mucho más dinero. De hecho, enumeró una serie de asignaciones de fondos que salen del presupuesto de la OMP a entidades como Casa de la Bondad, Casa Ruth, Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Casa Protegida Julia de Burgos, Centro de la Mujer Dominicana, entre otros.

Boria acusó a Rivera Lassén, Santiago de “la fabricación de relaciones causales” y los señaló por supuestamente ejecutar tramoyas y tener propósitos malsanos.

Según Boria, en el 2018 la OPM impuso multas a 54 agencias del gobierno y 40 municipios por $70,500 por violaciones a mantener violaciones de discrimen de género. A enero del 2021 hay un total de 11 investigaciones abiertas y 24 querellas presentadas que siguen su curso adjudicativo.

REACCIONAN RIVERA LASSÉN Y SANTIAGO

River Lassén le dijo en su turno de preguntas a Boria que ella tiene muy buena memoria, que sí se invetigaron las gestiones de otras procuradoras como Fernós y Wanda Vázquez ,que el rol verdadero de la OPM es fiscalizar para que se cumpla la política pública, que no tiene motivos malsanos y le recordó que ella formó parte del movimiento feminista, desde 1973 con la Comisión de Asuntos de la Mujer y que dio paso a la creación de la OPM.

“Claro que la conozco (la OPM) y no puedo tener ningún propósito malsano. Fui integrante de la Comsión de Asuntos de la Mujer y he sido activista de derechos humanos por décadas”, dijo la senadora al recordar que también presidió el Consejo Consultivo de la OPM.

El Consejo Consultivo es un organismo, actualmente inoperante en la OPM, que se supone que esté integrado con siete personas. Según la ley, tendria que celebrar un congreso anual sobre los derechos de las mujeres, asesorar a la OPM, hacer propuestas orientadas a garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y evaluar la política pública relacionada con la situación de las mujeres en el ámbito de la educación y capacitación, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico, la vivienda, la salud y los derechos reproductivos, entre otros.

Boria reconoció que el Consejo Consultivo no está creado y Rivera Lassén le dijo a la prensa que con dicha admisión, Boria reconoció que viola la ley.

Debido a que es detuvo la vista pública, se quedaron en el aire preguntas de Rivera Lassén un organismo previamente creado que se asemeja enormemente al comité PARE creado por Declaración de Emergencia de Violencia de Género, por qué Boria no declaró la Emergencia de Violencia de Género desde su oficina y por qué ella no pidió ser la encargada de implementar la Emergencia de Violencia de Género.

En el caso de Santiago, le recordó a Boria que el pleno del Senado, no solamente los tres autores de la resolución, dieron paso a la investigación de la OPM, incluyendo a las novoprogresistas Nitza Morán y Migdalia Padilla. También insistió en por qué no ha creado el Consejo Consultivo.

Boria le respondió que diariamente, debido a los problemas de presupuesto, tiene que decidir entre brindar servicios a las mujeres y crear el organismo.

“Tengo que trabajar dentro de la inmediatez. Reconozco que tenemos que hacerlo, pero tengo que priorizar”, dijo Boria.