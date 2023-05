Tras mencionar que ha “visto gran oposición” a la pieza legislativa, el gobernador Pedro Pierluisi desistió este martes de comentar cuál es su postura sobre el Proyecto del Senado 495, que requeriría la intervención de, al menos, uno de los padres con patria potestad o custodia legal de una menor de 18 años para poder realizarse un aborto.

“Eso es ya prematuro un comentario de mi parte, pero por lo que veo eso se está tramitando. He visto gran oposición. Por otro lado, otros señalan de que no hay necesidad de promulgar legislación como esa, pero no voy a adelantar mi criterio porque no sé ni en dónde va a acabar el asunto. Ahora mismo eso está sujeto a vistas públicas y comentarios de todas las partes interesadas”, sostuvo Pierluisi cuando se le preguntó sobre la medida.

La Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) consignó ayer su rechazo a la pieza legislativa de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve. Por su parte, portavoces de la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazos y la Coalición Aborto Libre PR expresaron públicamente su oposición a la medida.

Los opositores a la medida argumentan que no existe un problema con el aborto por parte de menores de 18 años y que la legislación propuesta es “inconstitucional”.

El Proyecto del Senado 495 establecería como política pública que se “garantizará el cuidado, la salud, la seguridad y el consentimiento informado que merece toda mujer menor de 18 años de edad que determine culminar voluntariamente con su estado de gestación”.

Además, dispone que toda clínica, centro, hospital o médico que lleve a cabo terminaciones de embarazos en una menor de 18 años no emancipada “deberá notificar previamente, y de manera efectiva, a uno de los progenitores que ostente la patria potestad o al custodio legal de esta de la intención de la menor de llevar a cabo un aborto”. La medida define “manera efectiva” como la notificación que sea recibida “personalmente por el progenitor que ostente la patria potestad o por el custodio legal, al menos, 48 horas antes de llevarse a cabo el procedimiento”.