El gobernador Pedro Pierluisi defendió esta mañana el proceder de varios secretarios de su gabinete que, en la misma semana en que la Cámara de Representantes derrotó dos importantes nombramientos del Ejecutivo, decidieron cancelar destaques de empleados en oficinas legislativas.

La inmensa mayoría son de la Cámara de Representantes, ya sea de áreas administrativas o de oficinas de legisladores populares.

“En cuanto a los destaques, siempre están bajo evaluación y son, por su naturaleza, temporeros. En cualquier momento puede haber la cancelación de un destaque”, dijo Pierluisi a la prensa en una actividad en La Fortaleza.

“En cuanto a la relación con la Asamblea Legislativa, cada cual tiene que cumplir con su misión, la Legislatura con su rol fiscalizador y de legislación y, principalmente el Senado, con su rol de brindar consejo y consentimiento en los nombramientos del Ejecutivo. La Rama Legislativa tiene que cumplir con esa misión y responderle al pueblo”, sostuvo el gobernador

“En el caso de la Rama Ejecutiva, mi misión y del equipo es administrar al gobierno y estamos enfocados en eso. No vamos a parar, nadie ni nada va a paralizar la gestión administrativa del gobierno. Nos vamos a ocupar de hacer la obra con estos fondos federales y estatales que tenemos a nuestra disposición y lo ocurrido no va interrumpir nuestra gestión. Eso quedó a tras… para pelear se necesitan dos y no estoy en ánimo de pelea”, finalizó.

Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, atribuyó las acciones de los titulares de los departamentos de Vivienda, Hacienda y Agricultura a Pierluisi, de quien dijo exhibe una actitud tiránica y abusadora.

“Esto es un esquema de revanchismo del Partido Nuevo Progresista (PNP), el patrón que ha demostrado desde el primer día”, señaló ayer.

Uno de los destaques cancelados corresponde al director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto de la Cámara, José Delgado, quien es un empleado del Departamento de Hacienda.

También fue cancelado el destaque de la directora de la oficina de la representante Estrella Martínez; la asesora en Asuntos Legislativos en la oficina de Jorge Rivera Segarra, una secretaria en la oficina de la representante Jocelyne Rodríguez; el coordinador alterno de las comisiones de Luis Ortiz Lugo y el ayudante especial de la oficina del Sargento de Armas.

Por otra parte, el senador Rubén Soto confirmó la cancelación del destaque de una empleada proveniente del Departamento de la Familia. El destaque de la empleada había sido autorizado por la agencia el pasado 13 de mayo y había sido firmado por la recién confirmada secretaria Carmen Ana González Magaz.