El gobernador Pedro Pierluisi ofrecerá su primer mensaje de estado de situación el próximo martes, 23 de marzo, en la Legislatura, supo El Nuevo Día a través de dos fuentes de dicho cuerpo.

Este medio contactó a La Fortaleza para confirmar la fecha del mensaje, pero la portavoz de la Mansión Ejecutiva no ofreció detalles de la actividad.

El día de las sesiones inaugurales de Cámara y Senado el primer mandatario también ofreció discursos en los hemiciclos legislativos, así que sería la segunda vez que se dirige al pueblo desde el Capitolio.

El representante popular Luis Raúl Torres, quien ha dirigido desde hace varias semanas una investigación en torno al contrato con la empresa Luma Energy, indicó que confía en que el tema sea parte de la agenda del primer mandatario.

“Los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, APP y Energía esperamos que el gobernador sorprenda al país anunciando que dará paso a la posposición de la fecha del 1 de junio como fecha fatal (final) para que Luma Energy asuma el control total del servicio de transmisión, distribución, servicio al cliente, facturación y supervisión de la generación de energía y empleados de la AEE”, dijo Torres en declaraciones escritas.

“Confiamos en su capacidad como gobernador para que haya entendido que el contrato presentado por la Autoridad de las Alianzas Público Privadas es leonino y tal y cual fue aprobado por la Autoridad de Energía Eléctrica y avalado por otras agencias no puede ir porque no cumple con la política pública esbozada por ley y no responde a los mejores intereses de nuestro pueblo por lo que hay que enmendarlo en muchas de sus cláusulas. Espero que el gobernador se crezca como hombre de estado y dé el espacio para enmendar ese contrato”.

El senador independiente José Vargas Vidot también quiere que Pierluisi hable del contrato de Luma Energy en el contexto de cómo atender el cambio climático.

“Aislar Luma de la estrategia que tenga en cuanto a cambio climático, que es un tema más amplio que Luma, es importante que él hable de eso. En realidad, ese tema pasa a ser un subtema de Luma y no debe ser así. En situaciones como las que vivimos, atrapados de desastre en desastre, me parece que es importante. El país también merece elevar el tema de la seguridad... que el gobernador acciones un verdadero plan de seguridad. Ya estamos cerca de la temporada de huracanes y no hemos escuchado nada”, dijo a El Nuevo Día.

Vargas Vidot también opinó que Pierluisi debe dar cuenta de proyectos legislativos de administración. Solo ha presentado cuatro.

“Y que hable de la reforma laboral. El tema lo han obviado y a propósito”, dijo.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, indicó que quiere escuchar de Pierluisi su estrategia para la acelerar la distribución de los fondos destinados a la reconstrucción.

“Puerto Rico va a recibir miles de millones de fondos federales para reconstrucción y ayudas individuales. Es importante que el país conozca la estrategia del gobernador para acelerar la distribución de los fondos y sobretodo para maximizar el impacto a futuro en nuestra economía. Para mí es importante, además, conocer el plan de digitalización gubernamental que facilitará que la gente tenga acceso a servicios esenciales que ofrece el gobierno y como atenderemos la brecha digital”, dijo Ortiz.