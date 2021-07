El proyecto de ley que amplía el beneficio de crédito por trabajo en Puerto Rico, aprobado al finalizar la primera Sesión Ordinaria, permanece en la Legislatura, sin la firma del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Aunque el sistema de buscador de medidas de la Oficina de Servicios Legislativos no lo refleja, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, firmó el Proyecto del Senado 280 cerca del 14 de julio y así lo dejó saber en un comunicado de prensa.

Mientras, en el escritorio del gobernador Pedro Pierluisi hay 33 medidas legislativas para su firma.

El Nuevo Día no ha podido contactar a Hernández Montañez para que explique la demora en la firma de la medida.

Uno de los legisladores que trabajó de cerca la medida, el representante popular Jesús Santa Rodríguez, dijo no tener una explicación, aunque recordó que, al tratarse de un beneficio contributivo a ser reclamado en la planilla del año que viene, tampoco hay prisa para que la pieza legislativa se convierta en ley.

“La realidad es que desconozco. No hay razón para que no se haya enviado. No fue un proyecto controversial y fue aprobado por todo el mundo”, indicó.

El estado de derecho actual solo permite el desembolso de unos $111 millones producto del crédito al trabajo, pero con el Proyecto del Senado 280, hecho posible a través de la Ley Federal de Rescate Americano (Ley ARP), se podrían desembolsar hasta $800 millones, de los cuales $200 millones saldrían de fondos estatales.

El proyecto de ley incluye una serie de umbrales de ingresos tanto para trabajadores asalariados como para personas que laboran por cuenta propia. Dependiendo del ingreso y si se trata de un individuo o una pareja, y siempre tomando en cuenta la cantidad de dependientes, un individuo podría recibir un pago del gobierno de hasta $6,500 anuales. El pago se haría como actualmente el Departamento de Hacienda desembolsa los reintegros tras la radicación de la planilla de contribución sobre ingresos.

Mediante cambios introducidos al proyecto de administración, se redujo la edad mínima para cualificar para el crédito de 27 a 19 años, por lo que sobre 85,000 trabajadores adicionales cualificarían para el crédito. Igualmente, se aumentó el crédito para trabajadores que devengan un salario mínimo de $64 a $1,500.

Típicamente, al finalizar una sesión legislativa, los proyectos y resoluciones aprobadas se envían por cuenta gotas a La Fortaleza para la firma del Gobernador. Al estar la Legislatura fuera de sesión, el gobernante tiene 30 días (sin incluir días feriados ni los domingos) para actuar sobre las medidas recibidas. El gobernador tiene la opción de firmar la pieza legislativa y o vetarla simplemente no actuando sobre ella mientras deja que expiren los 30 días.

A continuación, algunas de las piezas legislativas que ya están listas para la evaluación del gobernador Pierluisi. En lo que va de mandato, el gobernador ha firmado nueve leyes, siendo la última el proyecto que extiende la negociación de los convenios colectivos en el gobierno más allá del 30 de junio.

- PC 02: elimina el artículo 200 del Código Penal que dispone que incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años toda persona que impida cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos. También deroga el artículo 200A del Código Penal, que dispone que incurrirá en delito menos grave toda persona que obstruya y/o impida, permanente o temporeramente, el acceso y uso de cualquier actividad turística mediante actos de violencia. Enviado el 6 de julio.

-PC 152: legisla protecciones para trabajadores certificados como usuarios de cannabis medicinal. (Enviado el 6 de julio). Enviado el 6 de julio.

-PC 316: Prohibición de uso mascarillas y guantes desechables en playas, balnearios y cuerpos de agua. Enviado el 6 de julio.

-PC 442: Prohibición al uso de neveritas de foam en playas, balnearios y cuerpos de agua. Enviado el 6 de julio.

-PC 545: Permite que abogados puedan hacer las gestiones de obtener los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción en el Registro Demográfico. Enviado el 6 de julio.

-PC 547: Clasifica como delito la divulgación y publicación de cualquier material explícito sin el consentimiento de la otra parte implicada, lo que se conoce como pornovenganza. Enviado el 8 de julio.

-PS 152: Crea la Oficina de Enlace en el Gobierno con la Comunidad Sorda. Enviado el 12 de julio.

-PS 120: Declara el Día de Condiciones y Enfermedades Raras, PS 146 (Declara mayo como el Mes de la Prevención y Alerta de Cáncer en la Piel), PS 154 (Declara noviembre como el mes de la Dislexia en Puerto Rico) y el PS 403 (Declara el Día Nacional para la Erradicación del Racismo. Enviados el 12 de julio.

- RCC 83: Para ordenar a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas confeccionar y expedir una tablilla conmemorativa de los 50 años del “Hit 3,000” de Roberto Clemente Walker. Enviado el 6 de julio.

- RCC 84: Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar y expedir un marbete conmemorativo a los 50 años del “Hit 3,000”. Enviado el 13 de julio.

- RCC 91: Para reasignar al Municipio de Mayagüez $17,395.50 para mejoras permanentes. Enviado el 2 de julio.

- RCC 102: Para reasignar al Municipio de Naguabo $45,000 a ser utilizados para mejoras permanente en el sector La Fanduca. Enviado el 8 de julio

- RCC 129: Para reasignar $50,013.36 para los municipios de Gurabo y Caguas. Enviado el 6 de julio.

- RCS 32: Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica, realizar todas las gestiones y solicitar los fondos para ejecutar el dragado de los embalses que se encuentran bajo su administración, ordenar el diseño de un plan conjunto para el dragado de los embalses, establecer períodos de cumplimiento sobre estos mandatos; para disponer las condiciones de dicho acuerdo, priorizando el embalse del Lago Dos Bocas. Enviado el 12 de julio.

Proyectos aprobados en la pasada sesión que no han sido enviados a La Fortaleza

- Sustitutivo al PS 429 y el PS 488: establece una moratoria automática de pagos a préstamos hipotecarias y arrendamientos y una prohibición a desalojos por hasta 90 días durante declaraciones de emergencia.

-PS 206: obliga al gobierno a publicar periódicamente varios informes que reflejan cuánto realmente le cuesta al país los incentivos contributivos, que también se conoce como el gasto tributario. El gasto tributario no es otra cosa que el ingreso que el gobierno deja de recibir como consecuencia de la concesión de créditos contributivos, tasas contributivas preferenciales, exenciones y deducciones, entre otros impuestos condonados mediante legislación. En el 2016, el Departamento de Hacienda ordenó la preparación de un informe que reveló que para el año contributivo 2017, este gasto representó unos $20,000 millones, lo que popularmente se conoce como el “presupuesto oculto” de gobierno. La medida fue firmada por el presidente del Senado.

- PS 135: faculta al Gobierno a exigirle restitución, al individuo responsable del acto de hostigamiento sexual en casos en que el Estado tenga que desembolsar fondos producto de una indemnización por ese delito. La medida tiene alcance sobre las tres ramas de gobierno, además de instrumentalidades públicas, corporaciones públicas y municipios. El acto de restitución o cobro por parte del Estado se ejecutaría luego de que se desembolse el dinero adjudicado a la víctima.

- PS 358: hace compulsoria la presencia de un fiscal y de un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en cualquier vista de causa para arresto a amparo de la Ley 54 de violencia doméstica.

- PS 130: enmienda la definición de feminicidios e integra la definición de transfeminicidio al Código Penal y al aparato de estadísticas del gobierno.