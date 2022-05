El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley un proyecto que declara una ventana para que consumidores no tengan que pagar el Impuesto de Venta y Uso (IVU) sobre productos que típicamente son adquiridos en periodos de emergencia.

Durante este año el secretario de Hacienda tendrá la potestad de determinar el fin de semana en que aplicará la moratoria sobre el pago del IVU. En adelante, será desde el último viernes de mayo hasta el domingo.

El autor de la medida lo es el representante Ángel Matos García, quien ha sostenido que la medida impacta solo 36 artículos puntuales.

La nueva Ley 20-2022 añade la Sección 4030.28 al Capítulo 3 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011″ a los fines de eximir del pago del impuesto sobre venta y uso varios artículos y equipos de primera necesidad al comienzo de la temporada de huracanes.

PUBLICIDAD

La medida liberaría del pago del IVU en la compra de artículos como envases, tanques y cisternas para almacenar combustible o agua, tormenteras, madera en palos y paneles no tratados, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, artículos de limpieza, piezas y productos de reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar, generadores portátiles que no excedan $3,000, baterías pequeñas, equipo solar de emergencia, estufas y hornillas de gas, entre otros productos.