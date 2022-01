El gobernador Pedro Pierluisi confirmó hoy, miércoles, que está “considerando” diversos candidatos para llenar la vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico tras el retiro de la jueza Anabelle Rodríguez.

Para el presidente del Senado, José Luis Dalmau, sin embargo, una designación en estos momentos estaría a destiempo, pues el máximo foro judicial del país no está en medio de una crisis. “Mi posición es que no hay que llenar está vacante en estos momentos. El tribunal no tiene una crisis, tiene ocho miembros”, indicó Dalmau en entrevista con este medio.

La composición del Tribunal Supremo incluye un juez o jueza presidente y ocho jueces y juezas asociadas.

Los jueces y las juezas del Tribunal Supremo ocupan su cargo en virtud de un nombramiento que les extiende el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Estos pueden ocupar su cargo hasta que cumplan los setenta (70) años, que es la edad de retiro obligatorio que dispone la Constitución de Puerto Rico.

Hoy, mas temprano. Dalmau y el gobernador se reunieron en La Fortaleza para discutir este y otros temas a días que inicie la nueva sesión ordinaria. “La posición nuestra es que en estos momentos no debe llenarse (la vacante) y si el gobernador insiste en hacer una nominación, cuando la haga, la atenderemos de la manera que tengamos que hacerlo”, precisó el líder legislativo.

Esta semana trascendió públicamente que una de las figuras que podría estar considerando el primer ejecutivo es la del juez del Tribunal de Apelaciones Roberto Rodríguez Casillas.

“Yo estoy considerando a diversos candidatos y en su momento voy a anunciar mi designación. Todavía no lo he hecho y cuando lo haga, entonces, conversamos al respecto”, respondió Pierluisi al ser abordado sobre si entre los nombres bajo análisis está Rodríguez Casillas.

Dalmau indicó que, al momento, el gobernador no ha procurado el “consejo y consentimiento del Senado”, respecto a cualquier candidato para ocupar la silla. “Me expresó que tenía la intención de hacer una nominación y yo le expresé que tenía mis reservas, pero él también tiene la prerrogativa de hacer la designación. Le estoy dando el consejo de que no lo haga, pero él puede hacerlo”, señaló.

Sobre la persona nominada al cargo dijo que tiene que respetar la separación de poderes, la Constitución y los derechos de las minorías.

Se espera que esta nominación, así como la del Contralor de Puerto Rico, el Departamento de Educación y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), sean parte de la agenda en la sesión ordinaria que comienza el lunes, 10 de enero.