El caucus minoritario penepé en el Senado acordó hoy favorecer la permanencia del Departamento de Seguridad Pública (DSP) con cinco negociados, siguiendo la postura esbozada, en privado, por el gobernador Pedro Pierluisi.

El Nuevo Día supo que la discusión se dio hoy al mismo tiempo que el senador penepé Carmelo Ríos decidió retirar su proyecto para separar al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) del DSP.

Pierluisi se ha expresado a favor de separar del DSP al Negociado de Investigaciones Especiales.

Ayer, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que por ahora el cuerpo legislativo no atenderá los nombramientos de secretario del DSP y comisionado de la Policía, Alexis Torres y Antonio López, respectivamente, mientras se atiende, comenzando en la Cámara de Representantes, un proyecto que desmantela la sombrilla del DSP.

“Entiendo que hay que darle la oportunidad al DSP luego de hablar con Alexis Torres. Ciertamente, si no está el Nmead, no está la Policía y no está el Sistema de Emergencias 9-1-1 y Bomberos, pues no hay razón de ser. Son negociados hermanos y se entrelazan entre si”, dijo Ríos a El Nuevo Día.

Ríos defendió el nombramiento de Torres al señalar que tiene “temple” y que lo nota “organizado”.

A preguntas, Ríos confirmó que el retiro de su proyecto de separar a Nmead del DSP fue acordado con Pierluisi.

Esta postura de Pierluisi podría complicarle las intenciones a la mayoría del Partido Popular Democrático que, aún aprobando un proyecto desintegrando el DSP, tiene justamente 17 votos en el Senado para ir por encima del veto de un gobernador.

En la Cámara, la mayoría PPD no tiene los votos para desafiar el veto de un gobernador.

Hoy, de otra parte, el caucus penepé se reunió con el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago; Zahira Maldonado Molina; Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón y Agricultura, Ramón González Beiró.

En días pasados se han reunido con los nominados a Transportación y Obras Públicas, Estado, Justicia y Educación.

Ríos indicó que, por ahora, no ha escuchado de que alguno enfrente oposición en el caucus penepé. Indicó, además que la delegación comparte la postura de Pierluisi en el sentido de que los secretarios confirmados el pasado cuatrienio y que han formado parte del nuevo gobierno no tienen que pasar por el crisol del Senado, contrario a la postura de Dalmau Santiago.

“Dicen la ley que tienen que contar con el consejo y el consentimiento del Senado, pero no se dice en ningún sitio que tiene que ser cada cuatro años”, dijo Ríos.

Dalmau Santiago sostiene que el cambio en la gobernación es lo que provoca que los titulares de agencias tengan que pasar por el Senado.