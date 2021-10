La aprobación de la Ley Habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), seguía en suspenso hoy en el Senado, donde además de la oposición de senadores novoprogresistas, varios miembros de la mayoría popular se mostraron inconformes con los cambios al lenguaje sobre las pensiones que le hizo la Cámara a la pieza legislativa.

El Proyecto de la Cámara 1003 no tenía esta tarde los 14 votos para pasar el cedazo del Senado, mientras el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau, sostenía reuniones individuales con algunos de los senadores indecisos en busca de romper el impasse para llevar la medida a votación en la sesión de mañana jueves, pautada para la 1:00 de la tarde. Para esa misma hora se han anunciado protestas de los pensionados, sindicatos y grupos de maestros y estudiantes en el Capitolio.

“Conseguimos meter dinero para la Universidad de Puerto Rico (UPR), conseguimos fondos para otras áreas, pero aun así hay gente que todavía va a estar en contra. Incluso, había compañeros senadores que dijeron que estaban esperando el proyecto para votarle en contra, o sea, sin haberlo leído. ¿Y cómo uno puede competir con esa posición, si están en contra sin haberlo leído?”, recamó el presidente del Senado.

Además de amarrar los votos de la delegación popular (12 con él), Dalmau Santiago también necesita al menos dos votos de la minoría novoprogresista para lograr la aprobación del proyecto de ley.

Incluso, dos de los senadores populares que el martes en la noche firmaron el informe del comité de conferencias sobre el P.C.1003, Gretchen Hau y Ramón Ruiz Nieves, expresaron hoy reservas con la versión aprobada en la Cámara.

Hau dijo que se trata de un proyecto “muy importante para Puerto Rico” y que evalúa rigurosamente el nuevo texto enmendado por la Cámara.

“Estamos evaluando el texto nuevamente, estamos viéndolo con mucha cautela y cuando yo termine de hacer la revisión pudiese decir que estoy a favor o en contra contundentemente. A este momento, con el proyecto tal y como llegó de la Cámara, no puedo ser precisa. Si se mantuviera el lenguaje que aprobamos en la versión pasada en el Senado, ahí me mantendría a favor”, expresó la senadora por el distrito de Guayama.

“La primera vez que se presentó el proyecto con las 10 enmiendas que presentara el Presidente del Senado, en ese entonces, tenía nuestro voto de confianza. Ahora tenemos dudas en lo referente a qué se cambió y cómo quedó la versión”, sostuvo, por su parte, Ruiz Nieves.

Otra senadora popular, Migdalia González Arroyo, dijo que no había decidido si votaba a favor o en contra y que se reuniría en horas de la tarde de hoy con el Presidente del Senado “para que aclare algunas preocupaciones que tengo particularmente con las pensiones futuras, si sufrirían o no recortes y si se garantiza un vocabulario que permita la recapitalización de las cooperativas”.

“Habíamos sometido unas enmiendas, eran 10 puntos bien importantes donde se estaba hablando precisamente de política pública, el artículo 102 y hasta que no veamos que se garantizan unas cosas que estaban establecidas allí, por lo menos, yo no estoy en disposición de votarle a favor”, agregó la senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

El portavoz alterno de la minoría novoprogresista, Carmelo Ríos Santiago, dijo que se trabaja “en un lenguaje”, pero no pudo garantizar la aprobación de la medida. Sostuvo que con la redacción actual del proyecto, ocho de los 10 senadores de su delegación votarían en contra.

“Hay un lenguaje que se está trabajado y si no está el lenguaje que se está buscando, que no está tan lejos, pues no sé si sería suficiente para que se aprobara el proyecto. También el PPD tiene responsabilidad ahí”, indicó.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol, quien estableció que desde un principio ha estado en contra de la medida, dijo que las nuevas enmiendas “eliminan todo el artículo 102″ que establecía “como política pública garantizar las pensiones y garantizar el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico (UPR)”.

“Nosotros insistimos que no se deben emitir los bonos porque esta declaración de política pública va a quedar vacía si nos comprometemos a pagar a los bonistas, pero lo terrible es que si aquello era insuficiente, ahora es peor. Ahora no hay ni declaración de política pública de que nos estamos comprometiendo con las pensiones y la Universidad. Antes era malo y ahora es peor”, dijo Bernabe Riefkhol, en referencia a la emisión de $7,400 millones contemplada en el PAD.

“La Junta de Control Fiscal lo único que necesita de la Asamblea Legislativa es la autorización para los bonos. No tiene que pedirle permiso a nadie no nadie les puede poner condiciones y el Partido Popular se está dando cuenta que es la culminación del ELA (Estado Libre Asociado)”, indicó la senadora del Partido Independista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien se reiteró en sus críticas a que el informe del comité de conferencia sobre el P.C. 1003 debió circularse con tiempo suficiente a las minorías.

Otro de los opositores a la medida, el senador independiente, José Vargas Vidot expresó por su parte, que el haber dejado la medida pendiente de votación para mañana jueves “obedece a una estrategia de estar rompiendo brazos”.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, a su vez, se desentendió de las enmiendas que sufrió el P.C. 1003.

“Las enmiendas que se incluyeron en el Proyecto fueron discutidas en la reunión del domingo por la tarde (con la JSF), fueron consensuadas, se hicieron todas las preguntas allí y se quedó en un acuerdo de aprobarlas. Nos dimos a la seguridad que había tres aspectos principales de garantizar cero cortes de pensiones, cero cortes a la UPR, manteniendo un mínimo de $500 millones y lo otro, era la protección a los ingresos de los municipios”, sostuvo Santa Rodríguez.

“Eso fue acordado con el gobernador (Pedro Pierluisi), Cámara, Senado y la Junta”, agregó el legislador popular.

Reacciona la Junta

Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró que el organismo ya compartió con el liderato legislativo las consideraciones que debe contener el proyecto 1003.

“Esperaremos a que el Senado tome su decisión y el tipo de decisión que tomen para expresarnos”, dijo el portavoz de la JSF, Matthias Rieker.

Temprano este mes, durante la audiencia general de los casos de Título III, la JSF reconoció a la jueza Laura Taylor Swain que no tenía certeza de que el proyecto de ley para facilitar la reestructuración de la deuda se aprobaría y de aprobarse, que este fuera factible dentro de los requisitos de la ley federal Promesa y la capacidad financiera de la isla. Como resultado, la JSF tampoco pudo asegurar a la jueza que el PDA ante su consideración Plan de Ajuste -en su séptima versión- pudiera ser confirmado, según presentado.

El sábado pasado, El Nuevo Día reseñó que toca a la jueza Swain confirmar total o parcialmente o denegar el PDA. Como resultado, quedará en manos de Swain si, en efecto, las pensiones de ciertos empleados públicos no verán recorte alguno como propone el PC1003.

En el peor de los casos, si la JSF continúa adelante con el proceso de confirmación del PDA, Swain podría desestimar el pedido de Título III del gobierno central, lo que implicaría el fin de la suspensión automática de litigios y por ende, la posibilidad de que los bonistas y otros acreedores exijan lo adeudado de manera inmediata.

Partiendo de datos divulgados por la JSF, si Puerto Rico tuviera que pagar a los bonistas la deuda vigente, tendría que desembolsar alrededor de $2,000 millones en pagos a bonistas, lo que correspondería al servicio a la deuda para este año fiscal. Aparte de esa cuantía, la amortización de los préstamos o bonos no pagados por el gobierno en los pasados cinco años, también podrían ser exigibles.

Según los estados financieros consolidados del gobierno (CAFR, en inglés) para el año fiscal 2018, el informe más reciente disponible, desde que la ley federal Promesa entró en vigor a mediados del 2016 hasta el pasado 31 de mayo, el gobierno adeuda unos $6,800 millones en pagos no efectuados a los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). La cifra de incumplimiento con los bonistas aumenta a cerca de $8,200 millones cuando se considera la deuda no pagada de la Corporación de Financiamiento Público (PFC, en inglés), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la deuda tomada por el gobierno para impulsar el Puerto de las Américas en Ponce y que ahora tienen derecho a recobrar los bonistas del extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En esta historia colaboró la reportera Joanisabel González.