Ariadna Godreau, directora ejecutiva de la organización Ayuda Legal, indicó que ha palpado un “extraordinario” apoyo al proyecto que busca elevar a rango de ley una serie de protecciones a ciudadanos para evitar ser desalojados de sus residencias, incluyendo las alquiladas, en medio de declaraciones de emergencia.

“Todos los legisladores vienen de municipios donde la asistencia para desastres no ha funcionado, así que se entiende que el impacto agregado de una ejecución o un desahucio tiene consecuencias reales”, dijo Godreau a El Nuevo Día.

La abogada reconoció que la Asociación de Bancos es la única entidad que se opone a una medida que busca detener los desahucios y las ejecuciones en tiempo de desastres. Godreau indicó que el número de demandas por ejecuciones de hipoteca en el 2020 fue de 1,085.

“La banca niega ese número y la directora de la Asociación (de Banco), Zoimé Álvarez ha impugnado insistentemente ese dato que Ayuda Legal brindó. Ellos no dan un dato, pero exigen que digamos cuál ha sido la metodología que no es otra que examinar los expedientes en los tribunales y cuántas demandas se han presentado”, dijo Godreau.

La cifra para el 2019 fue de 4,117 demandas por ejecución y en el 2018 el número se ubicó en 3,135. El 2017, año de los huracanes Irma y María, la cifra fue de 4,639.

Godreau Indicó que la merma puede deberse a varios factores como los terremotos, la pandemia que ha provocado el cierre de los tribunales y las moratorias que se han aprobado y de las cuales se han beneficiado casi una cuarta parte de la cartera de préstamos hipotecarios residenciales.

“Pero a pesar de esas protecciones, ese número sigue siendo altísimo. Eso demuestra la necesidad de las moratorias”, dijo a El Nuevo Día antes de participar en una vista pública del Senado donde se atendería el Proyecto 199 (PS-199).

La versión de la medida en la Cámara (PC-488) es respaldada por miembros de cuatro de los cinco partidos,con excepción de Proyecto Dignidad. El mismo fenómeno se repite en cuanto al PS-199, que es apoyado por todas las delegaciones en el Senado, excepto dicho partido.

“Con la aprobación del PC 488, Puerto Rico tiene una nueva oportunidad de utilizar su experiencia reciente para tomar un paso de avanzada y defender la vivienda como una prioridad”, indicó Godreau.

Según cifras de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, entre el 2017 y septiembre de 2020, a pesar de las moratorias declaradas por los bancos, se ejecutaron 12,788 hipotecas de residencias. Solo en una muestra de 1,083 ejecuciones de hipotecas entre el 28 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, en el 27.3% de los casos la parte demandada consistía únicamente de mujeres.

“El aumento en las ejecuciones de hipotecas impacta de forma desproporcionada a mujeres, personas adultas mayores y aquellos con diversidad funcional, entre otros grupos”, lee la ponencia presentada por Ayuda Legal.

La pieza legislativa establece una política pública de derecho a la vivienda segura y de minimización del riesgo de desalojos de personas y comunidades. Particularmente en momentos de desastres, ordena que, durante una declaración de este tipo ninguna persona dueña de un inmueble arrendado o con un préstamo hipotecario residencial podrá iniciar un pleito por las causales de cobro de dinero, desahucio, ejecución de hipoteca, ejecución de sentencia u otra acción legal en contra del deudor que tenga como fin el desalojo de la propiedad.

“Durante el tiempo que dure la declaración de emergencia o desastre mayor, quedará paralizado todo término, trámite y/o procedimiento de acciones legales descritas anteriormente y relacionadas a la moratoria automática que por esta ley se reconoce”, lee el proyecto.

Ayuda Legal es una entidad sin fines de lucro que ofrece educación y apoyo legal gratuito a personas y comunidades de escasos recursos en temas de alquileres e hipotecas. La organización ha tenido las manos llenas luego de los estragos provocados por los huracanes Irma y María y los terremotos del suroeste. Según cifras presentadas en la vista pública, el 45% de los puertorriqueños con préstamos hipotecarios (y 43% en alquileres) invierten más de una tercera parte de sus ingresos en la casa donde viven.

Las personas que alquilan residencias, salvo los inquilinos de vivienda pública, apenas han recibido protecciones de las innumerables órdenes ejecutivas presentadas en los pasados cuatro años. Sí existen limitaciones sobre desahucios por préstamos garantizados por el gobierno federal

“La pérdida de vivienda es una de las realidades más crudas que experimenta una familia”, lee la ponencia de la organización. “Las casas se pierden porque las madres y los padres pierden el empleo, tienen que incurrir en gastos extraordinarios como alimentos y medicinas y no encuentra cómo pagar su techo sea que este alquilado o hipotecado”.

El proyecto también establece que toda persona dueña de un inmueble o una entidad dueña de un préstamo hipotecario (un banco) deberá otorgar una moratoria en el cobro de cánones de arrendamiento y de préstamos hipotecarios residenciales sobre su residencia principal por tres meses o hasta que la declaración de emergencia o desastre mayor haya sido derogada. Dicho beneficio entrará en vigor si la persona que reside la propiedad demuestra que no está recibiendo ingresos o sus ingresos se han visto sustancialmente reducidos como consecuencia de esta emergencia.

Las proponentes defienden el proyecto al señalar que se deben uniformar las moratorias para evitar que se repitan escenarios como los vividos tras el paso del huracán María en que los ciudadanos desconocían qué pasaría con sus préstamos. Al atender objeciones de detractores de la medida, rechazaron que resulte en el menoscabo de relaciones contractuales como, por ejemplo, el derecho propietario de los dueños de propiedades arrendadas.

“No se trata de una condonación de deuda. En todo caso, propone que asuman medidas tales como planes de pago y otras negociaciones para proteger tanto el derecho a la vivienda como al de recibir un ingreso”, indicaron las proponentes, quienes dijeron también que una de cada cinco personas está en riesgo de perder su casa.

En el caso de los alquileres, señalaron que hay suficiente jurisprudencia que faculta a los Estados a afectar contratos privados para adelantar “propósitos legítimos” o al interés público.

“Nuestro Tribunal Supremo reconoce también que la afectación de contratos es razonable en situaciones de emergencia”, indicó Godreau. “Una acción para evitar que las personas sean desalojadas de su vivienda durante un desastre está revertida del mayor interés público”.

El proyecto establece que las moratorias no son automáticas y que cualquier persona interesada en beneficiarse tendrá que presentar una declaración jurada afirmando que está pasando por una precaria condición económica, que ha hecho gestiones para procurar asistencia, incluyendo para el pago de alquiler o de hipoteca sin éxito, que no tiene otra propiedad a la que acudir, que quedaría en la calle o en condiciones inadecuadas si no se otorga la moratoria y que se compromete a restablecer los pagos tan pronto sea posible.

La medida también regula cómo los deudores deberán realizar los pagos correspondientes al mes corriente al momento de la declaración de la emergencia e igualmente cómo hará los pagos dejados de realizar finalizada la moratoria.

“En ningún caso el plan de pago podrá exceder de pago y medio del canon de arrendamiento. En el caso de instituciones financieras dueñas de préstamos hipotecarios residenciales, deberán ofrecer el prorrateo de la deuda en meses subsiguientes o la extensión del préstamo por igual término. En ningún caso se exigirá el pago completo de la deuda. La decisión entre las alternativas provistas deberá ser realizada de forma libre y voluntaria por el deudor”, lee la medida que establece penalidades a instituciones financieras que violen la propuesta ley.