Policía toma medidas administrativas para reforzar la atención a las víctimas de violencia doméstica

“Muchas veces, las mujeres se van del cuartel porque no es lo mismo tratar directamente con la Policía que tratar con una intercesora”, señaló la legisladora. “Creo que, a corto plazo, es algo bueno porque no estamos dejando a la víctima a expensas de que se vaya a su casa, de que no se siente apoyada y que tome decisiones a base de sus emociones”, agregó.