El presidente de la Comisión de Nombramientos de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, no anticipó que haya obstáculos en el camino de la confirmación de Larry Seilhamer como secretario de Estado, aunque aclaró que el tema no ha sido discutido en el caucus de la mayoría popular.

Este nombramiento es de los pocos del Ejecutivo que tiene que ser avalado tanto por el Senado como por la Cámara. Esta mañana Seilhamer se reunió con Ortiz para discutir el asunto. El secretario designado indicó que también se reunirá hoy con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y las senadoras Ana Irma Rivera Lassén, Marially González y Joanne Rodríguez Veve.

Ortiz, quien esta mañana se reunió con Seilhamer en su oficina, también es presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara.

“Conozco la trayectoria del señor Seilhamer y como nominado va a tener todo el trámite requerido en la comisión y estamos abiertos a recibir opiniones de todos los sectores que deban opinar del nombramiento”, dijo Ortiz. El también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara indicó que el cuerpo legislativo no ha recibido el nombramiento oficial de La Fortaleza.

El representante popular agregó que, hasta ahora, no ha recibido una sola objeción al nombramiento de Seilhamer. Se comprometió en celebrar vistas públicas sobre el nombramiento y señaló que, hasta ahora, no ha recibido acercamientos de otras figuras que el Ejecutivo podría nominar y que tendrían que pasar por el cedazo de su comisión.

“No he recibido ninguna”, dijo al referirse a objeciones a nombramiento de Seilhamer. “De mi parte, conozco su trayectoria y lo veo hasta ahora como un buen nombramiento. De no surgir ningún planteamiento… me parece que tiene todas las cualificaciones”, indicó Ortiz al señalar que la comisión debería comenzar a atender el nombramiento a finales de enero, esto debido a que todavía falta por dirimirse ciertos asuntos parlamentarios para viabilizar la propia creación de la Comisión de Nombramientos.

Seilhamer tiene a su cargo dos grupos de trabajo: uno tiene la encomienda de supervisar la ejecución del contrato de privatización de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica y el otro fue creado para darle seguimiento al buen uso de los fondos destinados al proceso de reconstrucción del país.

“Hablamos sobre ambos, el tema de Luma, que obviamente hay unas objeciones sobre el contrato, pero más allá del contrato, hay unos aspectos como el manejo de los empleados, la transición de los empleados que no sigan trabajando con Luma… eso será evaluado por otra comisión”, señaló Ortiz al referirse a una comisión a ser dirigida por el representante popular Luis Raúl Torres. “En cuanto al segundo comité, también hablamos de la importancia que la Cámara le va a dar al seguimiento de los fondos y varios compañeros va a atender directamente la asignación de esos fondos”.

Ortiz reconoció que existen integrantes en la delegación popular que favorecen la cancelación del contrato de Luma, mientras que la política pública del gobierno de Pierluisi es mantenerlo, pero darle seguimiento a su implementación.

“En la Cámara hay serias preocupaciones con el contrato y se está buscando la manera de que se evalúen opciones para dejarlo sin efecto”, dijo. “Como presidente (de la Comisión de Gobierno) evaluaré la discusión que se dé. No favorecemos el contrato, pero si al final del camino por disposiciones legales o por la postura de la Junta (de Supervisión Fiscal) o el tribunal de quiebras fuera imposible, habría que buscar avenidas para fiscalizar efectivamente ese contrato, pero no hemos llegado ahí todavía”.

Ortiz sí habló con Seilhamer sobre su prioridad de darle seguimiento a los esfuerzos del gobierno en continuar impulsando proceso de digitalización de trámites. Ayer, de hecho, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, hizo hincapié sobre esto en una conferencia de prensa.

“Eso un componente al que le voy a dar prioridad en la comisión”, sostuvo Ortiz. El legislador indicó que, por lo pronto, no tiene una reunión en calendario con García o con cualquier figura asociada al Ejecutivo que tenga que ver con la digitalización del gobierno.

HABLA SEILHAMER

Seilhamer atendió a los medios de comunicación antes de reunirse con Ortiz e indicó que se reunía con Ortiz, además de para establecer las bases ante el inicio de confirmación, también quiso ponerse a la disposición de Ortiz, recordando que está a cargo de dos equipos de trabajo.

En cuanto a los avances del Concilio de Reconstrucción, indicó que ha recibido “bastantes” cartas o informes que había solicitado a alcaldes y jefes de agencia en que detallarían las obras de reconstrucción pendientes y el dinero asignado. “Están identificado los proyectos prioritarios”, dijo Seilhamer al recordar que tiene que hacer una presentación al gobernador Pedro Pierluisi sobre el estatus de los proyectos prioritarios.

Sigue en calendario la primera reunión del concilio para el 25 de enero en el Departamento de Estado.

En cuanto al comité de fiscalización del contrato de Luma Energy, indicó que está organizando su agenda “para evaluar el cumplimiento del contrato en unas áreas específicas”.

“Que los derechos adquiridos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se cumplan, segundo la aportación al sistema de retiro de los empleados, que por razón de la ejecución del contrato nunca puede representar un aumento en la tarifa... y como Luma va a ser recipiente, aunque no directamente, de fondos federales para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución, que no ocurra ningún tipo de conflicto de interés”, dijo.

Seilhamer indicó que también se reunirá con la Junta de Directores de la AEE y con su director ejecutivo, Efrán Paredes. No precisó cuando. También tiene una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal, igualmente para hablar sobre el tema de Luma Energy.