La portavoz del Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, emplazó al representante popular Jesús Manuel Ortiz a invitar a organizaciones y profesionales de la salud para que participen en el proceso de evaluación del Proyecto de la Cámara 152.

Ortiz dirige, como presidente de la Comisión de Gobierno, un proceso de vistas públicas en que atiende el Proyecto de la Cámara 152, que introduce una serie de protecciones laborales a pacientes de cannabis medicinal. La primera vista pública fue el pasado viernes.

“Nos tiene sumamente preocupados. En la primera vista pública, el presidente de la Comisión de Gobierno invitó únicamente personas que endosan la medida, lo que se puede prestar para crear la falsa percepción de que hay consenso entre los diferentes sectores en cuanto al apoyo a lo que se pretende se adopte como política pública. Entendemos que para hacer un análisis justo no podemos invitar solamente a los sectores que favorecen la medida. Exhorto al compañero que ponga en práctica las palabras que esbozó, en cuanto a que había que ’respetar y trabajar con una legislatura diversa’”, sostuvo Burgos en declaraciones escritas.

“Proyecto Dignidad es parte de esa diversidad en la legislatura y merecemos que se escuche nuestros planteamientos y se respete nuestro electorado”, insistió.

El Proyecto de la Cámara 152 establece que “ningún” patrono podrá discriminar contra empleados en los procedimientos de solicitud de empleo, contratación, despido, ascenso, compensación, entrenamiento para el empleo y otros términos, condiciones y privilegios de empleo que sean pacientes registrados y autorizados para utilizar el cannabis medicinal. Sí se incluyen una serie de excepciones que le permitirían a un patrono sancionar o prescindir de los servicios de un trabajador que utilice cannabis medicinal.

“Esta medida se está trabajando a la prisa y levanta serias interrogantes que sea la Comisión de Gobierno la que atienda la misma cuando es un tema laboral y de salud. En el día de ayer (martes) le circulamos una carta al compañero para que cite a los grupos de profesionales de la salud expertos en adicciones, los cuales se oponen tenazmente al proyecto y nos han solicitado deponer. Esto es muy necesario para que haya balance y para que se nos permita tomar una decisión en cuanto a la medida considerando todos los ángulos alrededor de la misma. Me levanta bandera que con este tipo de medidas se busque posteriormente legalizar, no solo el cannabis, sino que también otros tipos de drogas, imponiéndole a los patronos este tipo de empleados sin tomar en cuenta las consecuencias negativas que esto conlleva. Más allá de aprobar medidas simpáticas para algunos, tenemos que ser responsables con el pueblo”, finalizó Burgos, también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

REACCIONA ORTIZ

Ortiz, por su parte, indicó que está trabajando en el informe positivo de la medida y que no tiene vislumbrado convocar una vista pública adicional.

“Aquí la política pública que reconoce el cannabis com tratamiento médico se evaluó y se aprobó en el 2017. El gobierno no está revaluando la política pública de establecer el cannabis medicinal. La Comisión le solicitó ponencias a las agencias concernidas y recibió peticiones de personas interesadas. No he recibo peticiones de ninguna entidad médica para decir algo sobre la medida”, afirmó Ortiz.

“No vamos a utilizar los trámites legislativos para beneficio político de nadie y menos a costa de la salud de miles de personas y su derecho a trabajar sin ser discriminado. Lamento que la compañera tenga es posición, aunque lo respeto”, dijo..