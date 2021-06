El presidente del Senado, José Luis Dalmau, informó esta tarde el aplazamiento de las vistas ejecutivas en las que recibiría a puerta cerrada a tres nominados del Ejecutivo, entre ellos el juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez, para un ascenso al Tribunal de Apelaciones.

A través de su portavoz de prensa, Dalmau indicó que la cancelación respondía a la visita a la isla del secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona. Las vistas ejecutivas podrían ser el martes.

Los otros nominados que tenían vista ejecutiva pendiente son Mariano Mier como Comisionado de Seguros; y Enrique Völckers, a la jefatura del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS).

“La decisión de recibirlos ( a los nominados) es mía, pero la decisión de bajarlos o no a votación, no. Yo acato lo que dice el caucus y esa determinación no se ha tomado y, como he dicho, ellos tres solicitaron hablar con los legisladores en una reunión ejecutiva”, sostuvo Dalmau.

PUBLICIDAD

Ayer, la Alianza Pro Transparencia (APT) repudió la determinación de Dalmau y le exigió que atienda a los nominados en vista pública, ya que no existe “una sola justificación” para celebrar una vista ejecutiva. “Nos preguntamos qué confianza puede generar un nombramiento público que será evaluado a puerta cerrada”, dijo Damaris Suárez, copresidenta de la APT.

Dalmau dijo que está al tanto de la “controversia” y señaló que la Comisión de Nombramientos había decidido desde sus inicios que los casos de los jueces en ascenso no se llevarían a vista pública cuando mediara un “expediente positivo” en la Administración de Tribunales.

Alegó, además, que “no hay tiempo ya” para hacer vistas públicas, ya que la sesión culmina el miércoles. “Si el Senado no actúa el gobernador tendría que volverlos a nominar”, dijo Dalmau.