La organización Queremos Sol presentó una ponencia ante la Legislatura en contra de Omar Marrero como nominado a secretario de Estado, por presuntamente no proteger los intereses del país en la negociación con la privatizadora LUMA Energy.

La ponencia fue endosada por el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo; Ruth Santiago, de Diálogo Ambiental; Adriana González, del Sierra Club; Ingrid Vila, de Cambio PR, la activista Myrna Conty y el doctor Agustín Irizarry. Los firmantes opinan que el abogado no debe ser confirmado.

“Puerto Rico necesita que quien ocupe el segundo cargo constitucional más importante, como el resto de sus líderes de gobierno, compartan la determinación de poner el bienestar de su gente por encima de cualquier otro afán. Sobre todo, por encima de ganancias particulares a costa del desmantelamiento de nuestro patrimonio”, lee la ponencia.

En un comunicado por separado de la Utier, la unión también rechazó la nominación y señaló a Marrero como “uno de los autores intelectuales de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la contratación millonaria de LUMA Energy”.

“El país no puede tener como secretario de Estado a uno de los artífices de la privatización de la AEE y del desastre que ha sido LUMA para todos nosotros. Desastre que ya nos ha costado 168 millones, en esta primera etapa, donde ya LUMA está pidiendo aumento de tarifa y que nos costará más si se privatizan las plantas generatrices. Omar Marrero lo que ha hecho ha sido promover la venta y el desmantelamiento de los servicios esenciales. Alguien con esta visión no puede ocupar tan importante puesto”, explicó Figueroa Jaramillo.

El líder sindical detalló que las ejecutorias de Marrero lo descalifican para el puesto y solicitó a los legisladores un voto en contra.

“La carta de mala presentación de Omar Marrero no se limita a la venta de la AEE, sino también a la privatización de las lanchas de Vieques y Culebra. A la contratación nebulosa de New Fortress donde Marrero como director de la Autoridad de Puertos le dio información privilegiada a esta compañía que resultó la contratada. Al desastre, como director ejecutivo de AAFAF, con el desembolso de fondos federales para la recuperación del País luego del huracán María. Que para colmo usa este puesto para conseguir respaldo de alcaldes a quien no ha desembolsado el dinero que tiene bajo custodia sin importar el sufrimiento de la gente. Para muestra con un botón basta. Los legisladores tienen que votar en contra de este nombramiento, esta no es la persona adecuada para ser secretario de Estado”, afirmó.

Mientras, dos entidades y una ciudadana privada también presentaron ponencias, pero en favor del nombramiento Marrero.

De otra parte, el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, indicó que conoció al nominado mientras estudiaron derecho juntos y que actualmente se desempeña como catedrático adjunto de la institución educativa.

“Es una persona competente, íntegra y responsable. Así lo ha demostrado en todas las funciones que ha realizado. Evidentemente, cuando se ostenta un puesto público no necesariamente uno va a estar de acuerdo con todas las decisiones que el funcionario pueda haber realizado. Estoy seguro que hay algunas decisiones que él ha tomado que no necesariamente voy a estar de acuerdo; pero ello no significa que en las diversidad de criterio pueda haber respeto y, además, confianza en la buena intención de las decisiones tomadas”, indicó Fontanet al sostener que Marrero cuenta con la experiencia y la capacidad para ocupar el cargo.

Jesús Vázquez Rivera, presidente del Centro Unido de Detallistas, también endosó a Marrero.

“Su carrera en el sector público lo ha llevado a ocupar varias facetas en el quehacer comercial”, sostuvo Vázquez Rivera, quien enfatizó en la experiencia que Marrero obtuvo representando al gobierno ante FEMA, Vivienda Federal, el Departamento de Energía y el Tesoro Federal.

Manuelita Muñoz Rivera se identificó como profesora de Derecho de Marrero y lo recomendó para un internado en el Citibank de Madrid.

“El licenciado Omar Marrero es una persona muy inteligente y sobre todo de una honradez e integridad admirable”, sostuvo al describirse como mentora del funcionario.