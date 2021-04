Los testimonios presenciales vertidos hoy, viernes, por dos ciudadanos contra el nominado comisionado de Bomberos, Javish Collazo, en la Comisión de Nombramientos del Senado despertaron la atención del senador penepé Henry Neumann.

“Impactante, impactante. Son personas que han trabajado con él. Yo diría que hay un problema de carácter, sin duda alguna. Ya se repite en varios planteamientos que se han hecho de personas que han trabajado con él. No se duda de su capacidad y preparación, pero en el manejo del personal que él supervisa, sin duda alguna hay un cuestionamiento relacionado al trato que le da a sus compañeros. Para mí es eso de vital importancia”, señaló Neumann.

“Tú no quieres al frente a una persona que no sepa cómo trabajar con las personas a su mando”, contestó el senador penepé cuando se le preguntó si los testimonios escuchados lo hacen dudar de votar a favor del nominado.

Esta mañana la Comisión de Nombramientos del Senado recibió a dos ciudadanos: Carmen S. Torres Mulero, quien fue supervisada por Collazo en la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Cataño y el sargento del Cuerpo de Bomberos, John Méndez. Este último le imputa a Collazo, supuestamente por motivaciones políticas, trasladarlo de manera ilegal para luego negarse a atenderlo en su oficina.

Méndez indicó que no es secreto en el Cuerpo de Bomberos de que milita en el Partido Popular Democrático.

Collazo, por su parte, se limitó a indicar en declaraciones escritas que está listo para someterse a las preguntas de los miembros de la Comisión de Nombramientos.

“Sobre las ponencias que presentaron hoy estos ciudadanos ante la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, debo decir que ese es su derecho, lo respeto y estoy consciente del proceso de evaluación al cual seré sometido. Por el momento, solo diré que estoy listo para presentarme ante esa honorable comisión y explicar cada uno de esos reclamos. Confío en que se me dé la misma oportunidad de expresarme y ser evaluado de manera justa teniendo en cuenta mis años de experiencia, educación, preparación para ocupar el cargo y el trabajo realizado por los pasados cinco meses como comisionado del Negociado de Bomberos de Puerto Rico”, sostuvo Collazo.

El presidente de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau Santiago, indicó que los testimonios vertidos serán parte de la evaluación del nombramiento. “Toda esa información será parte del expediente”, señaló.

Dalmau Santiago no precisó cuándo se celebraría la vista de evaluación de nombramiento de Collazo.

El senador William Villafañe recordó que la evaluación de todo nominado incluye una revisión sicológica.

“Esta es una cara de la moneda. Hay que ver la otra cara de la moneda”, dijo Villafañe al describir el desempeño de Collazo en Bomberos como “excelente”.

En el caso de Torres Mulero, explicó que para enero del 2018 Collazo se reunió con ella para preguntarle si estaba interesada en un traslado. La mujer le contestó que no y al día siguiente Collazo, quien también dirigía el Departamento de Seguridad Pública de Cataño, le dijo que había decidido moverla a la Oficina de Finanzas.

Según la mujer, ella consultó con varias personas en el municipio, incluyendo al administrador de la ciudad, quien le dijo que no se reportara a su nueva área de trabajo hasta que él, Torres Mulero y Collazo pudieran reunirse.

Torres Mulero describió a Collazo como un “monstruo”, hostil, volátil, envalentonado con el poder que tenía en la administración municipal y que usa palabras soeces para dirigirse a la gente con quien trabaja.

La mujer contó que el viernes de la misma semana en que se le notificó del traslado, Collazo llegó a su lugar de trabajo y, al verla, le preguntó si era necesario sacarla del lugar con la intervención de la seguridad.

“Me quedé fría, sin palabras. Había una persona al lado visitándolos, era una mujer policía y él se percata”, contó Torres Mulero. Fue entonces que Collazo le dijo molesto que fuera a su oficina.

“Lo hizo con un gesto, un carácter horrible. Estaba nerviosa y me dio mucho miedo”, dijo la mujer. Luego de que Torres Mulero le indicara que no había recogido sus cosas precisamente siguiendo las instrucciones del administrador, Collazo llamó al individuo y le dijo, frente a ella “se tiene que ir de aquí”.

Torres Mulero indicó -al enterarse que había sido nombrado para dirigir el Negociado de Bomberos- que le llegaron a decir que no testificara ya que, de no ser confirmado, Collazo supuestamente regresaría a Cataño para trabajar cerca de ella. Respondió con un “eso es correcto”, cuando Dalmau Santiago le preguntó si Collazo no tenía el carácter para ejercer el puesto para el que fue nominado.

“Para manejar situaciones es lo peor, se cree superior a cualquier persona y abusa de su poder. Lamento que mi voz esté ahora alzándose en contra de una persona, pero lo tengo que hacer. No puede lidiar con diferentes factores cuando tiene que ser comprensivo y determinado en ese puesto”, dijo.

Torres Mulero reconoció que no elevó su queja a foros apelativos, aunque sí notificó lo ocurrido al alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo.

El senador penepé Gregorio Matías consignó en que no estaba de acuerdo con la descripción que Torres Mulero hiciera de Collazo y trató de sembrar dudas sobre cuándo cambió la percepción sobre el designado. Según la mujer, cuando él fue legislador municipal lo tenía en un “pedestal” pero que eso cambió cuando protagonizó una pelea ocupando dicha posición.

Matías también llevó a Torres Mulero, quien aseguró que Collazo tenía más problemas con otros empleados en Cataño, a reconocer que la reacción de Collazo al verla en la oficina pudo deberse a que él desconocía de las instrucciones que le había dado a ella el administrador de la ciudad.

Méndez, por su parte, presentó a la Comisión de Nombramientos una hoja que supuestamente evidencia que estaba primero en la lista de peticiones para traslados en en el Cuerpo de Bomberos cuando Collazo, ya nominado al cargo, nombró a otra persona proveniente de Arecibo para ocupar la plaza que él ocupaba en la Estación de Aguadilla.

Con la movida de personal, se estaba ordenando el traslado de Méndez a una estación de Bomberos en Mayagüez.

Supuestamente el comandante que lo sustituyó en Aguadilla le dijo que el registro de traslados no tenía “ninguna validez’.

Desde entonces, ha tratado de reunirse, sin éxito, con Collazo. Paralelamente ha apelado su traslado.

“Entiendo que con el designado, el señor Collazo, no he tenido ninguna situación, pero entiendo que si aspira a dirigir el Departamento, esas son las situaciones que tiene que atender”, dijo Méndez. “Me siento perseguido políticamente. Eso lo que siento y es la única razón por la cual entiendo que tomó esa decisión”.

Matías, por un lado, indicó que problemas de traslados hay tanto en Cuerpo de Bomberos como en la Policía. Neumann, por su parte, le restó total validez al reclamo sobre el traslado, pero sí cuestionó por qué Collazo no la ha atendido personalmente.

“Eso es importante al momento de analizar un nombramiento”, aseveró Neumann.

Reciben una tercera denuncia

La Comisión de Nombramientos recibió la ponencia del inspector de Bomberos Iván Rivera Rivera, a quien la Comisión Apelativa del Servicio Público le dio la razón en el 2014 como resultado de una querella por hostigamiento laboral que presentó contra Collazo. Rivera Rivera no presentó declaración hoy en la comisión.

Como parte de la resolución, se ordenó que nunca más Collazo podría supervisar a Rivera Rivera.

Los hechos se remontan al 2009 cuando Collazo -supuestamente- inició un patrón de “ataques, fabricaciones y acusaciones falsas” en su contra.

“Amenazas, persecución, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones de robo y radicación de querellas ante la Policía Estatal, humillantes insultos con utilización de palabras soeces… alteración de documentos oficiales con mi firma, traslado injustificado y muchas cosas más que describen mi experiencia con este señor y constan con evidencia en mi expediente”, reza parte de la ponencia de Rivera Rivera.

Según el Inspector de Bomberos, Collazo no tiene el temple y el autocontrol para dirigir el Negociado de Bomberos y también lo describió como una persona “hostigadora, maltratante, agresiva, intimidante y vengativa”.