Presidente del Senado dice que “más de dos docenas” de nominados no han cumplido con los documentos necesarios para su evaluación

El presidente del Senado, José Luis Dalmau , aseguró el domingo que este cuerpo legislativo atenderá cada uno de los sobre 60 nombramientos que tienen ante su consideración antes que culmine la última sesión ordinaria del cuatrienio, el próximo 30 de junio, pero señaló que muchos de los designados del gobernador Pedro Pierluisi no han presentado los documentos requeridos para su evaluación.

“Muchos de esos nombramientos son gente que yo le tengo estima y aprecio porque a algunos los conozco, pero con la misma estima y aprecio, (tengo que decir) que no han entregado los documentos. Tengo más de dos docenas de nominados, de enero, que no han entregado los documentos y tengo los nominados de la semana pasada que están en proceso, así que no están detenidos”, subrayó el líder senatorial.