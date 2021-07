Los presidentes de los cuerpos legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, revelaron que a partir de agosto deberán realizar cesantías o más recortes de gastos a causa de la reducción en presupuesto que le impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para este año fiscal que comenzó en julio pasado.

Dalmau y Hernández, en entrevistas separadas, dijeron que estas medidas ya se habían tomado, pero aún deben hacer ajustes adicionales para lidiar con la merma presupuestaria de 18% en cada cuerpo legislativo. En el caso del Senado el presupuesto bajó de $24.2 millones a $20 millones. En la Cámara de Representantes se redujo de $75.9 millones a $61.9 millones.

“En el Senado ya empezamos las reducciones ahora en el mes de julio. Nosotros ya empezamos a recortar. No podemos pagar. Yo no le reduje a los senadores de su presupuesto, pero del presupuesto del Senado -que me toca administrar- tuve que reducir así que tuve que recortar contratos y nombramientos. No hay destaques. No hay transferencias (de empleados)”, explicó Dalmau.

“Nosotros estamos ahora viendo caso a caso dónde podemos cortar porque no nos va a dar (el dinero asignado) para pagar. Ya se empezó a no renovar contratos. Yo tengo que ver cómo manejo los servicios de la Asamblea Legislativa sin afectar los trabajos. ¿Qué hay que hacer? Pues tengo que recortar en áreas que puedo cortar algunos contratos, algunos nombramientos”, agregó.

En síntesis, en el Senado la reducción de presupuesto impacta directamente el funcionamiento de ese cuerpo y de la Oficina de Servicios Legislativos, indicó Dalmau.

Destacó que en agosto deberá decidir si impone una reducción de un 20% en el salario de los nombramientos o recorta más contratos y, a su vez, hace más cesantías. No precisó cuántas cesantías ya ha hecho, pero indicó que ordenó recortes en el presupuesto de poco más de $1.3 millones.

Como medida cautelar, dijo Dalmau, no se renovaron -desde el 1 de julio, cuando comienza el año fiscal- contratos y algunos nombramientos. Agregó que los que sean renovados será a partir de agosto cuando arranque la próxima sesión legislativa.

Lo mismo hizo Hernández con los servicios profesionales en la Cámara. También redujo 30% del presupuesto asignado a representantes que presiden comisiones.

“También reduje casi un 40% en las dependencias. El mayor ejemplo es el de sargento de Armas que tenía 25 empleados y ahora tiene 8. También logré renegociar el mismo plan médico, pero por menos dinero. Desde enero trabajo esto responsablemente y declaramos una emergencia sobre este asunto desde enero”, explicó el representante.

“Pero todavía estoy corto un poco. Por eso, no renové contratos en julio. Vamos a reevaluarlos todos en agosto y tengo dos propuestas que las voy a contemplar cuando regrese (del receso legislativo) un ajuste adicional proporcional de entre un 10% a un 15% entre contratos ya permanentes y salarios permanentes. Tengo que ver cuál fue el efecto de no haber renovado los contratos”, abundó.