Legisladores del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista (PNP) firmaron un proyecto para realizar tres nuevos sorteos de la Lotería Electrónica semanalmente para allanar fondos a los sistemas de retiro que cubren a los policías, bomberos, oficiales de custodia y paramédicos.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1074.

“Nuestros policías se merecen un retiro más que digno. Nuestro norte es lograr aprobar esta importante pieza legislativa durante las próximas semanas”, expresó José “Memo” González Mercado, representante del PNP y autor principal de la medida.

El proyecto enmienda la Sección 4 de la Ley 81-2020 para ordenar al secretario de Hacienda realizar los tres nuevos sorteos.

Estos sorteos adicionales se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes a las 2:00 p.m. del juego de la Lotería Electrónica, conocido como loto cash.

El proyecto también dispone que, si los ingresos de estos sorteos superan lo necesario para cubrir las estipulaciones de la Ley 81-2020, el exceso sería utilizado para aumentos salariales a estos profesionales y mejoras en las condiciones de trabajo, se indicó en un comunicado de prensa.

González Mercado, quien fue miembro de la Policía, ha sostenido una serie de reuniones con uniformados, tanto activos como retirados, durante las pasadas semanas sobre la necesidad de asistirlos en el retiro.

“Esta Ley (81-2020) se encuentra vigente desde agosto del año pasado, sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal no ha permitido su ejecución alegando que no existen los fondos. Pues con esta medida llegarán los recursos para no solo hacerla viable, sino también convertirla en su intención original, una fuente para asistir a nuestros policías, bomberos, oficiales de custodia y paramédicos en su retiro”, añadió el legislador.

Entre los autores de la medida se encuentran el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Jesús Santa Rodríguez, al igual que los representantes novoprogresistas Gabriel Rodríguez Aguiló, Yazzer Morales Díaz, Joel Franqui Atiles, Wilson Román López, Ángel Morey Noble, Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez, Ángel Peña Ramírez, José “Che” Pérez Cordero, Wanda del Valle Correa, Eddie Charbonier Chinea, Lourdes Ramos Rivera y Luis “Narmito” Ortiz Lugo.

Santa Rodríguez avaló la iniciativa y se encuentra listo para evaluarla, de manera expedita, en su comisión.

De acuerdo a datos provistos por Hacienda, el año fiscal pasado (2020-2021) los sorteos asociados a la Lotería Electrónica contribuyeron unos $54 millones a diversos programas gubernamentales, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, los municipios, y el Departamento de Recreación y Deportes, entre otros.