Un proyecto multipartidista, por ahora en etapa de borrador, pretende enmendar el estado de derecho vigente para garantizar una mayor transparencia en la gestión gubernamental.

Según el representante popular Jesús Manuel Ortiz, principal propulsor de la medida, se busca tener “un nuevo ordenamiento jurídico que propicia un mayor acceso a la información pública”.

La medida de Ortiz, José Bernardo Márquez, Denis Márquez Lebrón y José “Che” Pérez Cordero, entre otras cosas, incluye una larga lista de documentos públicos que cada entidad gubernamental deberá publicar en su página de internet, facilitando dramáticamente el esfuerzo que tenga que hacer cualquier ciudadano para conseguir información pública.

El borrador de proyecto es producto de múltiples foros que ha organizado Ortiz en el Capitolio con la participación de agencias de gobierno como la Oficina de Innovación y Tecnología y el Instituto de Estadísticas. Igualmente, gremios periodísticos.

PUBLICIDAD

“El acceso a información pública es un derecho fundamental en una democracia. La transparencia gubernamental permite el acceso de la ciudadanía a la información de la gestión pública, como componente para la prevención de corrupción, y permite el desarrollo de un gobierno que rinda cuentas, mas eficiente y efectivo. Por eso hemos dedicado mucho esfuerzo en encaminar un proceso legislativo distinto y abierto para diseñar un andamiaje legal que garantice ese derecho. Ya tenemos un punto de partida sólido para llevar a vistas públicas la medida que se radicará de manera multipartidista”, indicó Ortiz.

A continuación, los principales alcances del borrador de la medida. La versión examinada por El Nuevo Día podría sufrir cambios antes de ser radicada:

- Enmienda sustancialmente la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para aclarar que aplica a personas privadas que desempeñan funciones o dan servicios públicos y también establece que aplica a “todo ejercicio de administración pública o privada en el que se hubieran dedicado o invertido fondos o recursos públicos”.

- También enmienda la Ley 141-2019 para crear un artículo nuevo de definiciones que adolecía el estatuto. Ahí se incluyen los conceptos Datos Abiertos u Open Data, Datos Públicos o Información Pública, Información Confidencial y Servidor Público.

- El borrador de proyecto también regula cómo el gobierno divulgará información parcial y cómo divulgará lo que se conoce como información histórica si supera los 20 años de antigüedad.

- Define información pública así: “toda la información documentada, o que debe ser documentada por un servidor público o por un tercero autorizado por ley o por éste, tal como, pero no limitado a, contratistas; incluye además toda información de procedencia pública que esté en poder o deba estar en poder de un servidor público, o que surgiera del ejercicio de la autoridad pública o como producto del empleo de recursos públicos o de autoridad pública, directa o indirectamente delegada. Incluye documentos, data, grabaciones, cualquier otro género de información electrónica visible, intocable, o auditiva, que esté o no encriptada, o cualquiera otra similar en las que se detalle el producto de la iniciativa, o de la gestión pública y el empleo de sus recursos y el ejercicio de la autoridad del Estado, esté legitimada o no, directa o indirectamente delegada”.

PUBLICIDAD

- Entre otras cosas, no será información pública los expedientes de personal o información sobre secretos de negocios o información que, de ser revelada, causaría un daño competitivo sustancial a la persona de la que se obtuvo la información.

- Con otra enmienda a la Ley 141-2019 se afirma que se presume pública toda información generada, obtenida o entregada por un servidor público, contratista público o receptor de un mandato o facultad delegada directa o indirectamente.

- Con el proyecto de ley se obligaría a toda entidad gubernamental a digitalizar y publicar en su portal de internet documentos como informes de viajes con especificación de destino, gastos, propósitos y forma de pago; presupuesto aprobado de la entidad gubernamental y sus gastos trimestrales, planes estratégicos y proyección de resultados; gastos de representación y adelantos; lista de empleados de carrera, de confianza y contratistas, incluyendo su retribución, salario o paga específica, convocatorias y descripciones de puestos; contrataciones y nombramientos, actas y resoluciones de sus organismos directivos; calendarios de actividades como vistas y procedimientos administrativos; reglamentos, cartas, circulares, códigos y protocolos; licitaciones o propuestas recibidas para obras y servicios; contrataciones con fondos públicos con un detalle específico de cada contrato; lista de cabilderos y auditorías externas.

- Se consignan en detalle las instancias en que una información no será pública, pero aclara que una ley que declare la confidencialidad de cierta información tiene que ser clara y precisa para identificar qué información quiere proteger y para procurar que no sea una aplicación absoluta. Además, deberá responder a un interés gubernamental apremiante y que ese interés no estará relacionado con la supresión del acceso a la información o a la libertad de expresión.

PUBLICIDAD

- En el caso de sumarios fiscales, se establece que perderán la restricción de acceso a los 20 años de consumados los hechos sin los delitos no han sido procesados y no han prescrito. Serán públicos sumarios fiscales de casos que hayan sido adjudicados o que se encuentren prescritos.

- Le tocará al Instituto de Estadísticas implementar la política pública de Datos Abiertos y le asigna unas tareas específicas al Director Ejecutivo del Instituto.

- El proyecto crearía el nuevo cargo de Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas del Gobierno de Puerto Rico, cuyas funciones serían desempeñadas por el Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas.

- El proyecto facilita las gestiones que puede realizar cualquier ciudadano al solicitar información pública. Por ejemplo, amplía los mecanismos para solicitar la información y declara que el solicitante no tiene que especificar el motivo de la solicitud. También deja claro que la radicación de la solicitud será libre de costo.

- El proyecto reduce el tiempo para divulgar la información solicitada en la mayoría de las instancias a cinco días laborables, cuando la Ley 141-2019 dispone que sean 10, con un derecho a prórroga de cinco días laborables. En el caso de que la petición se haga a una oficina regional, el plazo será de 10 días y no 15, como dispone la ley vigente.

- La propuesta legislativa también crea un nuevo artículo en la Ley 141-2019 sobre sanciones y dispone que cuando medie obstrucción, negligencia, mala fe, temeridad o negativa caprichosa en el trámite de una solicitud de información, el Tribunal podrá imponer al servidor público responsable y/o a la entidad gubernamental una multa no menor de $250 mayor de $500 por violación. Esta imposición será satisfecha con el propio peculio del servidor público incurso en la conducta o por la entidad gubernamental, dependiendo del caso.